Audi no volverá a actualizar su unidad de potencia de F1 hasta 2027: ¿por qué?

Audi no hará ninguna actualización en su primera unidad de potencia de Fórmula 1 hasta el final de la temporada 2026, según ha revelado su director, Allan McNish.

Tras hacerse cargo de Sauber este año y presentar su primer motor de F1, Audi apenas pudo meterse entre los diez primeros al principio de la temporada, pero introdujo una mejora en su unidad de potencia en el Gran Premio de Barcelona, una actualización que, según Nico Hulkenberg, aportó "sobre todo manejabilidad", lo que había sido uno de los puntos débiles del R26 al inicio del curso.

El progreso de Audi ha sido evidente desde entonces, ya que ha sumado puntos en las tres últimas pruebas con Gabriel Bortoleto (ocho) y Hulkenberg (dos), lo que les ha permitido quitarle a Williams del octavo puesto en constructores.

Sin embargo, cuando Motorsport.com le preguntó cuándo se introduciría la próxima actualización del sistema de propulsión, McNish dijo: "Será el año que viene".

La razón es sencilla: mantenerse dentro del límite presupuestario.

"Todo el mundo tiene que encontrar un equilibrio entre cuándo introducir mejoras —en el chasis y la unidad de potencia— y en qué se gasta el dinero", añadió McNish. "Porque, ya sabes, no puedes gastarlo todo de una vez, ya que entonces no te quedaría nada con lo que competir más adelante. Así que hay que gestionar las expectativas, y no solo a lo largo de una temporada, sino también de varias".

"Y, desde nuestro punto de vista, con el ADUO, incorporamos algo nuevo en Barcelona de inmediato, que fue una pequeña adaptación y funcionó bien, lo que nos ayudó a avanzar. Y luego diría que las novedades más importantes están previstas para 2027. Así que no veremos nada significativo en la unidad de potencia hasta entonces", explicó.

Allan McNish, director de competición del equipo Audi F1 Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Cuando Motorsport.com le preguntó qué avance esperaba de la unidad de potencia de 2027, McNish se rió entre dientes: "Eso será en el 27. ¡Déjanos en paz! Solo estamos a mitad de 2026, primero necesito mi taza de té. Sabes hacia dónde vas, pero también depende de los rivales. Por eso siempre nos comparamos con ellos, observamos el rendimiento que llevan a la pista y a qué ritmo podemos evolucionar nosotros".

"Se ha podido ver que hemos mejorado nuestro rendimiento en lo que va de año, lo cual sin duda también ha tenido que ver con la unidad de potencia, asegurándonos de sacar el máximo partido a algunos de sus sistemas, pero también, sin duda, con el chasis gracias a las mejoras de las que hablamos. Así que creo que sin duda lo hemos conseguido".

"Lo volveremos a hacer en la segunda mitad de este año, pero en cuanto a la unidad de potencia se refiero, eso será para 2027. Se trata más del 'hardware' que de otra cosa y eso no es algo que se cambie rápidamente".

Ampliando la explicación sobre el enfoque en la "manejabilidad" de la actualización de Barcelona, Hulkenberg detalló en Spa-Francorchamps: "Se trata no solo de lo que pides con el pedal, sino de cómo responde la unidad de potencia, cómo es la entrega de par y esas cosas. ¿Hay picos, es constante, es suave? Son matices muy sutiles".

"Podemos hablar de ello, pero hay que tener experiencia para notarlo. Ocurre en un abrir y cerrar de ojos, en menos de una décima al salir de una curva. Pero con un coche al límite, o más allá del límite, todas estas cosas importan mucho".

"Si además tienes problemas de manejabilidad, es como intentar darle con un bate a una bola curva. Lo mismo ocurre con la caja de cambios, en cuanto a los cambios de marcha y su calidad. Como todos sabéis y habéis oído, puede haber grandes diferencias en cuanto a la calidad de los cambios, tanto al subir como al bajar de marcha. Y eso también tiene su efecto en el equilibrio y el comportamiento del coche. Así que todo va de la mano", dijo.

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Nico Hülkenberg, Audi F1 Team Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images