Bezzecchi vuelve a la acción en Misano al manillar de una Aprilia de calle

Marco Bezzecchi sufrió una fortísima caída en la primera vuelta de la prueba sprint del Gran Premio de Alemania, el pasado 11 de julio, en Sachsenring. El piloto de Aprilia fue evacuado al centro médico, donde se le diagnosticó una fractura de la clavícula izquierda. Ese mismo día, el corredor viajó hasta su país, Italia, y el domingo por la mañana fue intervenido quirúrgicamente.

"Bezzecchi se ha sometido con éxito a una intervención quirúrgica realizada por el doctor Giuseppe Porcellini en el Hospital Universitario de Sassuolo; se le ha reducido y estabilizado la fractura de la clavícula izquierda", anunció el equipo el mismo domingo por la tarde.

Menos de tres semanas después de aquella intervención, Bezzecchi pudo realizar este miércoles un primer entrenamiento encima de una moto, concretamente una deportiva de serie RSV4 del frabricante de Noale.

"Marco Bezzecchi completó ayer una sesión de cuatro tandas con su RSV4 en el circuito de Misano", explica Aprilia en un escueto comunicado. "Su programa de rehabilitación avanza según lo previsto. Su próxima cita será en Silverstone, donde se someterá a una evaluación médica con el equipo médico de MotoGP", añade y concluye.

Marco Bezzecchi hizo un test con cuatro tandas en el circuito de Misano al manillar de una Aprilia RSV4 de serie Foto de: Aprilia

De esta manera, se confirma que el corredor italiano, ganador de cuatro de los siete primeros grandes premios del año, y líder del campeonato hasta la carrera de Assen, podrá reaparecer, si el doctor Angel Charte, director médico de MotoGP, le da el 'apto', en el próximo Gran Premio de Gran Bretaña, que se celebra la semana que viene en Silverstone.

Además de la operación en la clavícula del 12 de julio, Bezzecchi también fue sometido a una leve intervención rutinaria en su rodilla, según informó también su equipo el pasado 18 de julio: "Ofrecemos una breve actualización sobre Marco, que se ha sometido este sábado a una intervención rutinaria para limpiar la herida de la rodilla izquierda, una lesión que sufrió durante su caída en Sachsenring".

Recuperado físicamente de sus lesiones, Bezzecchi, que encadenó una serie de accidentes y caídas que le impidieron puntuar los últimos cuatro domingos del calendario MotoGP antes del parón del verano, bajando del liderato del mundial al cuarto puesto, podrá afrontar el inicio de la segunda parte de la temporada con once grandes premios por delante para intentar meterse de nuevo en la batalla por el título 2026.