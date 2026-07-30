Se calculan 467 millones de impacto de la F1 en Madrid y casi 9.000 puestos de trabajo

A algo menos de mes y medio para el GP de España de F1 en el Madring, un nuevo estudio ha calculado el impacto económico que tendrá en la ciudad, y estima que aportará 8.850 puestos de trabajo.

El estudio de PwC se basa en los datos ya calculados de venta e inversión, y habla de un impacto de 467 millones para la capital, y una recaudación de cerca de 83 millones de impuestos y cotizaciones sociales.

Vendidas ya más de 120.000 entradas de grada en el circuito y en la zonas de hospitalidad, el estudio analiza que más de 80.000 espectadores del gran premio que se celebrará del 11 al 13 de septiembre llegarán de fuera de Madrid, y entre ellos, unos 45.000 se espera que lo hagan desde fuera de España, lo que afectará positivamente a la economía de la ciudad y, por tanto, el país.

Se calculan así que por cada euro dedicado a celebración del Gran Premio de España de F1, se generan unos 3,9 euros para la economía madrileña, "lo que sin duda viene a dar sentido al esfuerzo organizativo que hemos dedicado a este proyecto", dice José Vicente de los Mozos, Presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA MADRID.

"La extraordinaria capacidad del Gran Premio para generar riqueza, viene a confirmar el compromiso de nuestra organización como uno de los principales motores económicos de la Región, sin olvidar la aportación a la marca Madrid y de país de un evento que desde su lanzamiento ha alcanzado 73.000 millones de impactos en todo el mundo", continuó.

Además, explicó que el valor de este nuevo estudio es que se basa en información verificada y no en hipótesis.

Se calcula que los aficionados que vengan al gran premio aportarán 59 millones de euros a la Hostelería madrileña, 22 millones de euros al Transporte, 18 millones al Comercio, 72 millones a la Industria Manufacturera, 50 millones a la Construcción, 33 millones a las Actividades Profesionales y 19 millones a la Información y las Comunicaciones.

Jordi Esteve, Socio Responsable de Economics de PwC, explicó: "Las estimaciones preliminares apuntan a que el Gran Premio de España de Fórmula 1 de Madrid tendrá una capacidad muy significativa de generación de impacto socioeconómico, no solo por su actividad directa, sino también por su capacidad de tracción sobre otros sectores de la economía regional".

"Es importante subrayar que, en todo caso, este es un cálculo preliminar del impacto que generará el gran premio; una vez celebrado el evento, se realizará un nuevo ejercicio de estimación para validar estas previsiones y precisar con mayor exactitud el alcance real de su contribución socioeconómica".