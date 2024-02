Checo Pérez, confiado y sin renunciar al título en la F1 2024

Sergio Pérez afronta su cuarta temporada consecutiva como piloto del equipo austriaco y con Max Verstappen como compañero de equipo, un 2024 que será crucial para su futuro, ya que está ante su último año con contrato y la diferencia de rendimiento entre él y el neerlandés el pasado curso empezó a ser cuanto menos preocupante.

Sin embargo, el piloto mexicano aseguró durante la presentación de su nuevo coche, el RB20, que aprendió mucho de lo sucedido en 2023 y que está preparado para un nuevo inicio en el que espera estar en su mejor momento personal.

En la última pregunta a Sergio Pérez en su encuentro con los medios de comunicación antes de la presentación de Red Bull fue directa: "¿Crees que puedes luchar por el campeonato o en este momento Max está en otro planeta para todos?". La respuesta, una declaración de intenciones sobre cómo afronta el mexicano esta temporada 2024 de F1: "Creo que no hemos empezado el año. Y todos tenemos las mismas oportunidades, el objetivo para todos nosotros es ganar el campeonato".

Cuando se le preguntó si eso quería decir que se ponía como objetivo intentar vencer a Verstappen y luchar por el título de campeón del mundo, Checo Pérez quiso rebajar las expectativas y afirmó que prefiere ir paso a paso, centrándose sólo en las próximos carreras.

"Me siento confiado y obviamente con el aprendizaje del año pasado, es muy importante que aprendamos lo que salió mal, que aprendamos de nuestros errores. Creo que entendimos muchas cosas. Este es mi cuarto año con Red Bull y espero estar en mi mejor momento".

"Creo que con los cambios que hemos hecho en el coche, se trata de mejorar y aprender, crecer con el coche. Es una temporada larga, ya sabes, así que realmente no importa dónde estés en Bahrein, sino de dónde terminas en Abu Dhabi. Así que es una temporada muy larga, será importante tener esa progresión. Y ese será mi principal objetivo para este año.

"La temporada va a ser muy ajetreada, así que solo me centramos en las primeras carreras. Y ese es mi principal objetivo. Por ahora, solo me estoy centro en las primeras cinco carreras para rendir al máximo, porque otra cosa me va a quitar mucha energía, simplemente no quiero distracciones".

Para dar el paso adelante que le permita competir por grandes objetivos, el piloto mexicano admite que primero tiene que mirarse a sí mismo, pero que tampoco ponerse una venda en los ojos, ya que también debe mirar al garaje de al lado, donde tiene posiblemente a la mejor referencia actualmente de la parrilla de la Fórmula 1.

"Tengo que centrarme en mí mismo. También tengo que mirar, obviamente, tengo una gran referencia en Max. Simplemente tengo que mantenerme abierto, con un enfoque abierto, no hay una varita mágica que esté bien o mal, hay que ser abierto durante el año para asegurarnos de que cogemos el camino correcto y luego simplemente nos desarrollamos a partir de ahí", dijo.

La temporada pasada, aunque logró finalmente el subcampeonato del mundo, Pérez acabó a nada más y nada menos que 290 puntos de su compañero de equipo, una cifra a tener muy en cuenta, ya que el mexicano sumó unos pocos menos, 285 unidades concretamente. Si quiere renovar y seguir en Red Bull en 2025, tendrá que mejorar mucho su rendimiento este curso.

