Pato O'Ward: "Tengo dos años para llegar a la Fórmula 1"

El mes pasado en los test de postemporada en Abu Dhabi, Patricio O'Ward dio sus primeras vueltas al volante de una Fórmula 1. Zak Brown le recompensó por sus dos victorias en la IndyCar durante 2021, y el piloto de Arrow McLaren SP completó 92 vueltas conduciendo el MCL35M en el Circuito de Yas Marina. ¿Una experiencia que pueda atraer a otros?

El piloto que ganó el Indy Lights Championship en 2018 antes de terminar tercero en IndyCar el año pasado no lo oculta, la máxima categoría del automovilismo es su gran objetivo. Sin embargo, cree que no tiene mucho tiempo para conseguirlo: "Para ser relativamente sincero, se puede considerar que tengo dos años como máximo para poder unirme a la Fórmula 1", dijo el mexicano a Motorsport.com. "No queda mucho tiempo".

"Haré todo lo posible para que esto suceda, porque es lo mejor de lo mejor. Mi vida actual comenzó con un sueño, y ese sueño era llegar a la Fórmula 1. Este sueño ha pasado por diferentes fases y campeonatos, en Endurance y en IndyCar. Pero todo empezó con ese sueño".

"Estaría mintiendo si dijera que no quiero ir. Lo daré todo, y trabajaré al máximo para asegurarme de que lo consigo. No dejaré nada al azar, porque hay que aprovechar la oportunidad. Tengo que intentarlo, porque si no lo hago, lo lamentaré por el resto de mi vida", añadió.

"Hay que hacer muchas más cosas para obtener ese asiento. Pero creo que [la prueba de postemporada en Abu Dhabi] fue un gran paso adelante", dijo el piloto mexicano.

La temporada 2022 será la tercera campaña completa de O'Ward en IndyCar, y después de quedar cuarto y tercero en sus dos primeros años, es ambicioso: "Voy a volver a la IndyCar, quiero empezar a prepararme, arrancar la temporada y ganar carreras. Es hora de luchar por otro campeonato y ver si conseguimos hacer nuestro coche más rápido. Queremos pelear por otro título y volver a intentar ganar las 500 Millas", concluyó.

Galería: Patricio O'Ward en su test con McLaren de F1 en Abu Dhabi

Pato O'Ward, McLaren MCL35M 1 / 17 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pato O'Ward, McLaren MCL35M 2 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Patricio O'Ward, McLaren MCL35M 3 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Patricio O'Ward, McLaren MCL35M 4 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Patricio O'Ward, McLaren MCL35M 5 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Patricio O'Ward, McLaren MCL35M 6 / 17 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Patricio O'Ward, McLaren MCL35M 7 / 17 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Patricio O'Ward, McLaren MCL35M 8 / 17 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Patricio O'Ward, McLaren 9 / 17 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Patricio O'Ward, McLaren 10 / 17 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Patricio O'Ward, McLaren MCL35M 11 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Patricio O'Ward, McLaren 12 / 17 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Patricio O'Ward, McLaren 13 / 17 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Patricio O'Ward, McLaren MCL35M 14 / 17 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Patricio O'Ward, McLaren MCL35M 15 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Patricio O'Ward, McLaren MCL35M 16 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Patricio O'Ward, McLaren MCL35M 17 / 17 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images