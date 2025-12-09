OFICIAL: Helmut Marko deja Red Bull F1

Ya es oficial. Helmut Marko deja Red Bull Racing, cuyo programa júnior ha dirigido durante 25 años, tras la conclusión de la temporada 2025 de Fórmula 1.

El futuro del austriaco de 82 años en Red Bull había generado rumores en el paddock de Abu Dhabi, pese a que tenía contrato vigente para 2026. Las conversaciones tuvieron lugar el lunes en el Yas Marina Circuit entre el asesor de motorsport, Marko, y la alta directiva de Red Bull, incluido el CEO deportivo Oliver Mintzlaff.

"Llevo involucrado en el motorsport seis décadas, y los más de 20 años en Red Bull han sido un viaje extraordinario y extremadamente exitoso", dijo Marko en un comunicado de prensa de Red Bull. "Ha sido una época maravillosa que he podido ayudar a moldear y compartir con tanta gente talentosa. Todo lo que hemos construido y logrado juntos me llena de orgullo".

"Quedar a las puertas del campeonato del mundo esta temporada me ha afectado profundamente y me ha dejado claro que este es el momento adecuado para poner fin, a nivel personal, a este capítulo tan largo, intenso y exitoso".

"Deseo a todo el equipo que continúe teniendo éxito y estoy convencido de que volverán a luchar por ambos títulos mundiales el año que viene".

Mintzlaff añadió: "Helmut se dirigió a mí con el deseo de terminar su rol como asesor de motorsport a final de año. Lamento profundamente su decisión, ya que ha sido una figura influyente durante más de dos décadas, y su marcha marca el fin de una era extraordinaria".

Foto de: Patrik Lundin / Motorsport Images

El alemán elogió la "pasión", el "coraje para tomar decisiones claras" y la "capacidad para detectar potencial" de Marko.

"Tras una conversación larga e intensa, comprendí que debía respetar su deseo, porque tuve la impresión de que era el momento adecuado para que diera este paso", continuó Mintzlaff. "Aunque su marcha dejará un vacío significativo, nuestro respeto por su decisión y nuestra gratitud por todo lo que ha hecho por Red Bull Racing pesan más".

Ex piloto de F1 y ganador de las 24 Horas de Le Mans, antes de sufrir una lesión ocular que puso fin a su carrera en el Gran Premio de Francia de 1972, Marko pasó a la gestión fundando el equipo RSM Marko, que compitió en el DTM, la Fórmula 3 alemana y la F3000.

La estructura fue rebautizada como Red Bull Junior Team en 1999 antes de convertirse en el programa de desarrollo de pilotos de la marca, que produjo nada menos que 18 pilotos de F1 bajo la supervisión de Marko, incluidos los cuatro veces campeones del mundo Sebastian Vettel y Max Verstappen, aunque este último se incorporó tarde a la academia antes de su debut en F1.

Desde 2005, Marko también ha ejercido como asesor de las actividades de F1 de la marca, incluido el equipo Red Bull en Milton Keynes y la escudería de Faenza, hoy Racing Bulls, inicialmente bautizada como Toro Rosso.

Mientras Marko trabajaba junto al entonces jefe de equipo Christian Horner, la escudería principal logró ocho títulos de pilotos y seis campeonatos de constructores.

Los rumores empezaron en Abu Dhabi: Fórmula 1 ¿Cambios en Red Bull?: Incógnitas sobre las posiciones de Marko y Lambiase