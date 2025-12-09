Todos

Crónica de test
Fórmula 1 Test postemporada de Abu Dhabi

Aston Martin lidera el último test de la F1 2025 en Abu Dhabi

Jak Crawford dejó al Aston Martin primero en la última jornada de la F1 2025, el test postemporada en Abu Dhabi o test de Pirelli. Resumen, resultados y fotos.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Jak Crawford, Aston Martin F1 Team

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
El alerón delantero de Mercedes

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Ferrari, detalles técnicos

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Ferrari, detalles técnicos

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Pato O'Ward, McLaren

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Liam Lawson, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Paul Aron, Sauber

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Ayumu Iwasa, Red Bull Racing

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Ayumu Iwasa, Red Bull Racing

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Jak Crawford, Equipo Aston Martin F1

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Paul Aron, Sauber

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Frederik Vesti, Mercedes

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Frederik Vesti, Mercedes

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Liam Lawson, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Pato O'Ward, McLaren

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Pato O'Ward, McLaren

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Ayumu Iwasa, Red Bull Racing

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Kush Maini, Alpine F1

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Luke Browning, Williams

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Pato O'Ward, McLaren

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Kush Maini, Alpine F1

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Frederik Vesti, Mercedes

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Dino Beganovic, Scuderia Ferrari

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Stoffel Vandoorne, piloto reserva del equipo Aston Martin F1

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Stoffel Vandoorne, piloto reserva del equipo Aston Martin F1

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Stoffel Vandoorne, piloto reserva del equipo Aston Martin F1

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Neumáticos Pirelli 2026 F1

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Neumáticos Pirelli 2026 F1

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Neumáticos Pirelli 2026 F1

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Neumáticos Pirelli 2026 F1

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Neumáticos Pirelli 2026 F1

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Neumáticos Pirelli 2026 F1

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Detalle del alerón delantero de Mercedes

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Detalle del alerón delantero de Mercedes

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Kush Maini, Alpine F1

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Jak Crawford, Equipo Aston Martin F1

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Dino Beganovic, Scuderia Ferrari

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Jak Crawford, Equipo Aston Martin F1

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Luke Browning, Williams

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Ayumu Iwasa, Red Bull Racing

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Jak Crawford, Equipo Aston Martin F1

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Liam Lawson, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Luke Browning, Williams

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Ryo Hirakawa, accidente de Haas F1 Team

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Liam Lawson, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Luke Browning, Williams

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Ayumu Iwasa, Red Bull Racing

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Ryo Hirakawa, accidente de Haas F1 Team

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Ryo Hirakawa, accidente de Haas F1 Team

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Detalle del alerón delantero de Mercedes

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Pato O'Ward, McLaren

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Frederik Vesti, Mercedes

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Dino Beganovic, Scuderia Ferrari

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Dino Beganovic, Scuderia Ferrari

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Stoffel Vandoorne, piloto reserva del equipo Aston Martin F1

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Luke Browning, Williams

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Stoffel Vandoorne, piloto reserva del equipo Aston Martin F1

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Kush Maini, Alpine F1

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Frederik Vesti, Mercedes

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Pato O'Ward, McLaren

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Vista detallada de un guante de conductor

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Luke Browning, Williams

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Ayumu Iwasa, Red Bull Racing

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi
Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del test de postemporada de la F1 en Abu Dhabi