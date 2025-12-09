Aston Martin lidera el último test de la F1 2025 en Abu Dhabi

Aston Martin lider\u00f3 la \u00faltima jornada de la F1 2025, el test postemporada en Abu Dhabi o test de Pirelli, con el estadounidense Jak Crawford al volante del AMR25, superando a falta de poco m\u00e1s de una hora a un Luke Browning que hab\u00eda mantenido al Williams al frente en casi la totalidad de las ocho horas anteriores de pruebas, y que finalmente fue tercero despu\u00e9s de que Paul Aron mejorara en la \u00faltima hora con el Sauber, un nombre que se despide de la parrilla para dejar paso a Audi en 2026. El j\u00fanior de Mercedes, Frederik Vesti, y Ayumu Iwasa con el Red Bull completaron los cinco primeros puestos.\nFue sin embargo un test donde lo m\u00e1s importante no era la tabla de tiempos, que de hecho estaba condicionada por varios factores. Por un lado, los coches de 2025 que acabaron el mundial el domingo pasado lo llevaban pilotos 'novatos', por lo que coparon las posiciones m\u00e1s altas. Y los titulares, llevaban coches 'mula', es decir, adaptados para probar los Pirelli de 2026, el verdadero motivo de esta prueba.\nLa F1 oblig\u00f3 a modificar los niveles de los alerones (estilo Monza) y la altura de la carrocer\u00eda, y para simular la aerodin\u00e1mica activa de 2026, permiti\u00f3 a los equipos estrenar una novedosa versi\u00f3n de sus alerones delanteros, aunque solo Ferrari y Mercedes lo hicieron. Para tener datos \u00fatiles, el resto de escuder\u00edas tuvo que respetar un l\u00edmite m\u00e1ximo de velocidad en recta (300 km\/h), lo que afect\u00f3 a las vueltas r\u00e1pidas.\nMira:\n\n\nF\u00f3rmula 1El aler\u00f3n delantero de Mercedes que deja entrever el futuro de la F1 2026\n\n\n\nFernando Alonso, Lance Stroll, Max Verstappen, George Russell y Franco Colapinto no estuvieron en el test, y Aston Martin fue el \u00fanico equipo sin pilotos titulares, por lo que el coche mula con los neum\u00e1ticos de 2026 lo llev\u00f3 un Stoffel Vandoorne que fue antepen\u00faltimo, solo por delante de los Haas, donde Oliver Bearman dio 80 vueltas por la ma\u00f1ana pero Esteban Ocon, con alg\u00fan problema, solo pudo dar cuatro en toda la tarde.\nAdem\u00e1s, el otro Haas, el de Ryo Hirakawa, sufri\u00f3 el \u00fanico incidente de la jornada, cuando perdi\u00f3 el coche en la curva 1 acabando contra las protecciones y provocando bandera roja para reparar las barreras.\nLo m\u00e1s valioso era acumular kilometraje, por un lado para los j\u00f3venes pilotos y por otro para conocer mejor los neum\u00e1ticos, aunque ser\u00e1 tan grande el cambio de reglas de 2026 que no se pod\u00edan simular exactamente las condiciones. En ese sentido, Arvid Lindblad, con casi 140 vueltas, fue de los m\u00e1s activos con Racing Bulls, acumulando una genial experiencia en cuanto a procedimientos de su nueva escuder\u00eda, con la que disputar\u00e1 la temporada 2026, como hizo Isack Hadjar con Red Bull, con m\u00e1s de 110 vueltas.\nEl primer piloto clasificado de los titulares con coches mula, como era de esperar, fue Andrea Kimi Antonelli (que adem\u00e1s fue el m\u00e1s activo con 157 vueltas), mientras que con el otro coche adaptado, el Ferrari, Lewis Hamilton se qued\u00f3 11\u00ba al final y Charles Leclerc 10\u00ba con su tiempo de la ma\u00f1ana. Su piloto joven, con el coche y neum\u00e1ticos de 2025, Dino Beganovic, termin\u00f3 noveno.\nDecimos como era de esperar, porque Antonelli y los Ferrari tuvieron el aler\u00f3n delantero que pod\u00eda cambiar a un modo de baja carga aerodin\u00e1mica y baja resistencia aerodin\u00e1mica en las rectas, tal como ocurrir\u00e1 el pr\u00f3ximo a\u00f1o.\nAntonelli fue casi un segundo m\u00e1s r\u00e1pido que el siguiente piloto con coche mula: Oscar Piastri, en d\u00e9cima posici\u00f3n con el McLaren F1. El equipo campe\u00f3n aline\u00f3 a sus dos titulares, y el recientemente coronado Lando Norris, termin\u00f3 12\u00ba y estren\u00f3 un casco dorado. Es destacable que tras la l\u00f3gica celebraci\u00f3n del mundial, Norris se quedara para probar los neum\u00e1ticos 2026, mientras Verstappen admit\u00eda que afortunadamente se lo pod\u00eda saltar.\nLo siguiente, los test de Barcelona del 26 al 30 de enero de 2026, a puerta cerrada.\nResultados del test de F1 en Abu Dhabi: test postemporada o test de Pirelli\n\n\n\n \n Todas las estad\u00edsticas\n\n \n\n\n\n\n\n\n\nCla\nPiloto\n#\n \nChasis\nMotor\nVueltas\nTiempo\nIntervalo\nNeum\u00e1ticos\nKm\/h\n\n\n\n\n1\n J. Crawford Aston Martin Racing \n35\n \nAston Martin\nMercedes\n119\n\n\n1'23.766\n\n\n \n \n226.960\n\n\n2\n\n P. Aron Sauber F1 Team\n\n97\n \nSauber\nFerrari\n126\n\n\n+0.081\n1'23.847\n\n\n 0.081 \n \n226.741\n\n\n3\n\n L. Browning Williams\n\n46\n \nWilliams\nMercedes\n129\n\n\n+0.154\n1'23.920\n\n\n 0.073 \n \n226.544\n\n\n4\n F. Vesti Mercedes \n72\n \nMercedes\nMercedes\n145\n\n\n+0.802\n1'24.568\n\n\n 0.648 \n \n224.808\n\n\n5\n A. Iwasa Red Bull Racing \n37\n \nRed Bull\nRed Bull\n121\n\n\n+1.159\n1'24.925\n\n\n 0.357 \n \n223.863\n\n\n6\n A. Antonelli Mercedes \n12\n \nMercedes\nMercedes\n157\n\n\n+1.404\n1'25.170\n\n\n 0.245 \n \n223.219\n\n\n7\n P. O'Ward McLaren F1 \n89\n \nMcLaren\nMercedes\n127\n\n\n+1.652\n1'25.418\n\n\n 0.248 \n \n222.571\n\n\n8\n R. Hirakawa Haas F1 Team \n50\n \nHaas\nFerrari\n121\n\n\n+1.697\n1'25.463\n\n\n 0.045 \n \n222.454\n\n\n9\n\n D. Beganovic Ferrari\n\n38\n \nFerrari\nFerrari\n122\n\n\n+1.954\n1'25.720\n\n\n 0.257 \n \n221.787\n\n\n10\n O. Piastri McLaren F1 \n81\n \nMcLaren\nMercedes\n85\n\n\n+2.333\n1'26.099\n\n\n 0.379 \n \n220.810\n\n\n11\n L. Hamilton Ferrari \n44\n \nFerrari\nFerrari\n73\n\n\n+2.372\n1'26.138\n\n\n 0.039 \n \n220.710\n\n\n12\n L. Norris McLaren F1 \n4\n \nMcLaren\nMercedes\n71\n\n\n+2.376\n1'26.142\n\n\n 0.004 \n \n220.700\n\n\n13\n A. Albon Williams \n23\n \nWilliams\nMercedes\n92\n\n\n+2.523\n1'26.289\n\n\n 0.147 \n \n220.324\n\n\n14\n C. Leclerc Ferrari \n16\n \nFerrari\nFerrari\n75\n\n\n+2.651\n1'26.417\n\n\n 0.128 \n \n219.998\n\n\n15\n C. Sainz Williams \n55\n \nWilliams\nMercedes\n76\n\n\n+2.688\n1'26.454\n\n\n 0.037 \n \n219.904\n\n\n16\n L. Lawson Racing Bulls \n30\n \nRB\nHonda\n141\n\n\n+2.739\n1'26.505\n\n\n 0.051 \n \n219.774\n\n\n17\n\n A. Lindblad Racing Bulls\n\n41\n \nRB\nHonda\n139\n\n\n+2.753\n1'26.519\n\n\n 0.014 \n \n219.739\n\n\n18\n G. Bortoleto Sauber F1 Team \n5\n \nSauber\nFerrari\n78\n\n\n+3.001\n1'26.767\n\n\n 0.248 \n \n219.110\n\n\n19\n N. Hulkenberg Sauber F1 Team \n27\n \nSauber\nFerrari\n76\n\n\n+3.238\n1'27.004\n\n\n 0.237 \n \n218.514\n\n\n20\n P. Gasly Alpine \n10\n \nAlpine\nRenault\n144\n\n\n+3.667\n1'27.433\n\n\n 0.429 \n \n217.441\n\n\n21\n I. Hadjar Racing Bulls \n6\n \nRB\nHonda\n111\n\n\n+3.749\n1'27.515\n\n\n 0.082 \n \n217.238\n\n\n22\n A. Maini Alpine \n62\n \nAlpine\nRenault\n128\n\n\n+3.778\n1'27.544\n\n\n 0.029 \n \n217.166\n\n\n23\n S. Vandoorne Aston Martin Racing \n34\n \nAston Martin\nMercedes\n108\n\n\n+3.977\n1'27.743\n\n\n 0.199 \n \n216.673\n\n\n24\n O. Bearman Haas F1 Team \n87\n \nHaas\nFerrari\n80\n\n\n+4.061\n1'27.827\n\n\n 0.084 \n \n216.466\n\n\n25\n E. Ocon Haas F1 Team \n31\n \nHaas\nFerrari\n4\n\n\n+7.641\n1'31.407\n\n\n 3.580 \n \n207.988\n\n\n\n\n Ver resultados \n\n\n\n\n\n\n