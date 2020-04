Oficial: Francia cancela su GP de Fórmula 1

El gobierno francés anunció hace unas semanas un endurecimiento de las medidas para combatir la propagación del Covid-19. El presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó que las limitaciones actuales para combatir la propagación del virus se mantendrán por el momento y comunicó que la prohibición de hacer reuniones multitudinarias continuará hasta julio.

Aunque los organizadores del GP de Francia no han querido utilizar este lunes la palabra "cancelación" en su comunicado, subrayan la "imposibilidad de mantener el evento" y ya piensan en 2021. La carrera en Paul Ricard había estado en duda desde hace semanas y ahora se convierte en la 10ª del calendario inicial de la F1 en ser aplazada o cancelada, junto a Bahrein, China, Vietnam, Países Bajos, España, Azerbaiyán y Canadá.

Por si te lo perdiste: Mosley propone cancelar la temporada 2020 de F1

Esta decisión significa la primera carrera de la temporada 2020 de F1, si se llega a disputar, será el Gran Premio de Austria el 5 de julio. Los organizadores de Austria han dicho que están abiertos a celebrar el Gran Premio a puerta cerrada, pero todo el personal de la F1 debería cumplir unas estrictas regulaciones con respecto a la entrada y salida del país.

Después de Austria, la siguiente carrera es el Gran Premio de Gran Bretaña el 19 de julio, que este mismo lunes anunció que, de celebrarse, se hará a puerta cerrada.

"Debido a las declaraciones del presidente de la República de prohibir eventos multitudinarios hasta, al menos, mediados de julio y de mantener el cierre del espacio Schengen hasta nuevo aviso por la pandemia del coronavirus, el GP de Francia es consciente de la imposibilidad de mantener la carrera el 28 de junio", se lee en el texto.

"La salud y la seguridad de sus espectadores, su socios y todos los involucrados en la F1 es una prioridad. El GP de Francia apoya las decisiones del gobierno francés y nos gustaría darle las gracias a nuestros clientes, a todos los administradores del evento, al circuito de Paul Ricard, todos nuestros socios y las compañías que nos acompañan en la organización".

Por su parte, el CEO de la F1, Chase Carey, añadió: "Hemos estado en contacto estrecho con el promotor francés durante esta situación cambiante y, aunque es decepcionante para los fans y para la comunidad de la F1 que el GP de Francia no se celebre, apoyamos por completo la decisión de las autoridades francesas y deseamos volver a Paul Ricard pronto".

Race managing director Eric Boullier said: "Given the evolution of the situation linked to the spread of the Covid-19 virus, the French Grand Prix takes note of the decisions announced by the French State making it impossible to maintain our event.

“The eyes of the GIP Grand Prix de France - Le Castellet are already turning towards the summer of 2021 in order to offer our spectators an even more original event in the heart of the Southern Region. "

F1 boss Chase Carey added:" We have been in close contact with the French promoter during this evolving situation and while it is disappointing for our fans and the F1 community that the French Grand Prix will not take place we fully support the decision taken by the French authorities in France and look forward to being back at Paul Ricard soon.”

A behind closed doors event is expected to be held at the Red Bull Ring as scheduled on July 5, with another to follow a week later.

Silverstone announced this morning that the British GP, if it is able to take place, will be held behind closed doors. Although there has been no confirmation, the plan is also to hold two races at the track.

Por ahora, la Fórmula 1 trabaja en diversos escenarios, desde un nuevo calendario, fines de semana de dos días, eventos consecutivos y una posible extensión hasta principios de 2021.

Para que la temporada de F1 cuente como campeonato mundial se requieren un mínimo de ocho carreras en tres continentes, algo que aún podría lograrse incluso si la competición no se reanudara hasta octubre según explicó Brawn.