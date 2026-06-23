La Fórmula E revela un increíble calendario 2026/2027 con importantes novedades
La Fórmula E estrenará sus coches Gen4 con un calendario récord al que se incorporan Austin, Zandvoort y Brands Hatch. Madrid cambia de fecha.
Sébastien Buemi, Envision Racing
Foto de: Malcolm Griffiths / LAT Images via Getty Images
La temporada 13 de Fórmula E, el curso 2026/2027, será toda una gran revolución. La llegada de los nuevos y todopoderosos monoplazas Gen4 ha obligado a cambiar el calendario de carreras y también el formato del fin de semana, y el campeonato tendrá un total de 21 carreras repartidas en 12 fines de semana. Mira las fechas, países, circuitos y luego, explicadas, las novedades.
El calendario 2026-2027 de Fórmula E: fechas, países y circuitos
|Fecha
|País
|Circuito
|
TEST PRETEMPORADA
16-20 de noviembre 2026
|España
|Madrid-Jarama
|18 diciembre 2026
|Arabia Saudí
|Yeda
|19 diciembre 2026
|Arabia Saudí
|Yeda
|16 enero 2027
|México
|Ciudad de México
|6 febrero 2027
|Estados Unidos
|Austin
|20 febrero 2027
|Estados Unidos
|Miami
|13 marzo 2027
|Brasil
|Sao Paulo
|17 abril 2027
|China
|Sanya
|8 mayo 2027
|Alemania
|Berlín
|9 mayo 2027
|Alemania
|Berlín
|15 mayo 2027
|Mónaco
|Mónaco
|16 mayo 2027
|Mónaco
|Mónaco
|29 mayo 2027
|Gran Bretaña
|Brands Hatch
|30 mayo 2027
|Gran Bretaña
|Brands Hatch
|18 junio 2027
|Países Bajos
|Zandvoort
|19 junio 2027
|Países Bajos
|Zandvoort
|26 junio 2027
|España
|Madrid-Jarama
|27 junio 2027
|España
|Madrid-Jarama
|10 julio 2027
|China
|Shanghai
|11 julio 2027
|China
|Shanghai
|24 julio 2027
|Japón
|Tokio
|25 julio 2027
|Japón
|Tokio
Qué cambia en el calendario 2026/2027 de Fórmula E
La principal novedad son los tres nuevos circuitos que estrenará la Fórmula E,
Por un lado, Estados Unidos tendrá dos carreras, y a Miami se une el Circuito de las Americas de Austin, que debuta en el campeonato eléctrico, aunque en esos dos circuitos se usarán versiones acortadas distintas a las de la F1 (en el COTA, de hecho, se acortará la recta).
Por otro, puesto que el ExCel de Londres se quedaba pequeño para los monoplazas Gen4, la Fórmula E correrá en Gran Bretaña en Brands Hatch, en la configuración completa del trazado, tras ganarle la plaza a Silverstone, que también fue candidata.
Además, se estrena Zandvoort, que saldrá de la Fórmula 1 y se estrenará en la Fórmula E con la carrera sprint el viernes y la carrera principal el sábado, con una increíble sorpresa: será carrera nocturna.
En cuanto a fechas, España cambia de mes, y después de estrenarse en marzo en 2026 abriendo la temporada europea, la cerrará el año que viene, a finales de junio aunque en un horario bastante tardío para evitar las horas de máximo calor, y con doble ronda, es decir, dos carreras.
Londres, que cierra la temporada 2025/2026 a mediados de agosto, pasará a finales de mayo el próximo curso, y el campeonato empezará en diciembre en Arabia Saudí.
Así será la temporada de Fórmula E 2026/2027
Brasil no abrirá la próxima temporada, sino que será Arabia Saudí, con una ronda doble en Yeda el 18 y 19 de diciembre. La Fórmula E es consciente de la situación en Oriente Medio y, si no se pudiera celebrar, el campeonato empezaría en enero en México, intentando buscarle a Yeda otro lugar en el calendario más adelante.
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Las dos rondas en Estados Unidos serán en febrero, aunque separadas por una semana sin carrera entre la de Miami el 6 de febrero y la de Austin el 20 de febrero. Luego, el 13 de marzo, será la última ronda en el continente americano, en Sao Paulo.
La Fórmula E tendrá entre América y Europa un islote asiático en la temporada 2026/2027, el ePrix de Sanya el 17 de abril, más de un mes después de la ronda anterior en Brasil. Luego, llegará la temporada europea, que empezará con doblete en Alemania el 8 y 9 de mayo, y doblete en Mónaco el 15 y 16 de mayo sin descanso, antes de otro doblete en Brands Hatch el 28 y 29 de mayo, lo que hará que tengamos tres rondas y seis carreras en apenas 21 días.
Habrá cierto descanso hasta mediados del siguiente mes, el 18 y 19 de junio, con las dos carreras en Zandvoort, antes del doblete de Madrid Jarama, seguido.
Tras eso, la temporada 2026/2027 acabará fuera de Europa, con dos carreras en China y otras dos en Japón. Tokio verá modificado su circuito para poder acoger los Gen4, pero se mantendrá en el mismo lugar, y cerrará el curso.
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