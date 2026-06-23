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Fórmula E

La Fórmula E revela un increíble calendario 2026/2027 con importantes novedades

La Fórmula E estrenará sus coches Gen4 con un calendario récord al que se incorporan Austin, Zandvoort y Brands Hatch. Madrid cambia de fecha.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Sébastien Buemi, Envision Racing

Sébastien Buemi, Envision Racing

Foto de: Malcolm Griffiths / LAT Images via Getty Images

La temporada 13 de Fórmula E, el curso 2026/2027, será toda una gran revolución. La llegada de los nuevos y todopoderosos monoplazas Gen4 ha obligado a cambiar el calendario de carreras y también el formato del fin de semana, y el campeonato tendrá un total de 21 carreras repartidas en 12 fines de semana. Mira las fechas, países, circuitos y luego, explicadas, las novedades.

Para después:

El calendario 2026-2027 de Fórmula E: fechas, países y circuitos

Fecha País Circuito

TEST PRETEMPORADA

16-20 de noviembre 2026

  Spain España Madrid-Jarama
18 diciembre 2026 Saudi Arabia Arabia Saudí Yeda
19 diciembre 2026 Saudi Arabia Arabia Saudí Yeda
16 enero 2027 Mexico México Ciudad de México
6 febrero 2027 United States Estados Unidos Austin
20 febrero 2027 United States Estados Unidos Miami
13 marzo 2027 Brazil Brasil Sao Paulo
17 abril 2027 China China Sanya
8 mayo 2027 Germany Alemania Berlín
9 mayo 2027 Germany Alemania Berlín
15 mayo 2027 Monaco Mónaco Mónaco
16 mayo 2027 Monaco Mónaco Mónaco
29 mayo 2027 United Kingdom Gran Bretaña Brands Hatch
30 mayo 2027 United Kingdom Gran Bretaña Brands Hatch
18 junio 2027 Netherlands Países Bajos Zandvoort
19 junio 2027 Netherlands Países Bajos Zandvoort
26 junio 2027 Spain España Madrid-Jarama
27 junio 2027 Spain España Madrid-Jarama
10 julio 2027 China China Shanghai
11 julio 2027 China China Shanghai
24 julio 2027 Japan Japón Tokio
25 julio 2027 Japan Japón Tokio

Qué cambia en el calendario 2026/2027 de Fórmula E

La principal novedad son los tres nuevos circuitos que estrenará la Fórmula E, 

Por un lado, Estados Unidos tendrá dos carreras, y a Miami se une el Circuito de las Americas de Austin, que debuta en el campeonato eléctrico, aunque en esos dos circuitos se usarán versiones acortadas distintas a las de la F1 (en el COTA, de hecho, se acortará la recta).

Por otro, puesto que el ExCel de Londres se quedaba pequeño para los monoplazas Gen4, la Fórmula E correrá en Gran Bretaña en Brands Hatch, en la configuración completa del trazado, tras ganarle la plaza a Silverstone, que también fue candidata.

Además, se estrena Zandvoort, que saldrá de la Fórmula 1 y se estrenará en la Fórmula E con la carrera sprint el viernes y la carrera principal el sábado, con una increíble sorpresa: será carrera nocturna.

En cuanto a fechas, España cambia de mes, y después de estrenarse en marzo en 2026 abriendo la temporada europea, la cerrará el año que viene, a finales de junio aunque en un horario bastante tardío para evitar las horas de máximo calor, y con doble ronda, es decir, dos carreras.

Londres, que cierra la temporada 2025/2026 a mediados de agosto, pasará a finales de mayo el próximo curso, y el campeonato empezará en diciembre en Arabia Saudí.

Así será la temporada de Fórmula E 2026/2027

Brasil no abrirá la próxima temporada, sino que será Arabia Saudí, con una ronda doble en Yeda el 18 y 19 de diciembre. La Fórmula E es consciente de la situación en Oriente Medio y, si no se pudiera celebrar, el campeonato empezaría en enero en México, intentando buscarle a Yeda otro lugar en el calendario más adelante.

Taylor Barnard, DS Penske

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Las dos rondas en Estados Unidos serán en febrero, aunque separadas por una semana sin carrera entre la de Miami el 6 de febrero y la de Austin el 20 de febrero. Luego, el 13 de marzo, será la última ronda en el continente americano, en Sao Paulo.

La Fórmula E tendrá entre América y Europa un islote asiático en la temporada 2026/2027, el ePrix de Sanya el 17 de abril, más de un mes después de la ronda anterior en Brasil. Luego, llegará la temporada europea, que empezará con doblete en Alemania el 8 y 9 de mayo, y doblete en Mónaco el 15 y 16 de mayo sin descanso, antes de otro doblete en Brands Hatch el 28 y 29 de mayo, lo que hará que tengamos tres rondas y seis carreras en apenas 21 días.

Habrá cierto descanso hasta mediados del siguiente mes, el 18 y 19 de junio, con las dos carreras en Zandvoort, antes del doblete de Madrid Jarama, seguido.

Tras eso, la temporada 2026/2027 acabará fuera de Europa, con dos carreras en China y otras dos en Japón. Tokio verá modificado su circuito para poder acoger los Gen4, pero se mantendrá en el mismo lugar, y cerrará el curso.

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