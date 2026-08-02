El consejo de Racing Bulls a sus pilotos: aprended de las radio de Verstappen

Alan Permane, director del equipo Racing Bulls, ha aconsejado a sus pilotos, Liam Lawson y Arvid Lindblad, que escuchen las comunicaciones por radio de Max Verstappen.

Lawson y Lindblad conforman, con diferencia, la pareja de pilotos menos experimentada de la parrilla de 2026, ya que tenían un total de 35 grandes premios a sus espaldas entre ambos al inicio de la temporada —muchas menos que la segunda más 'novata', la de Mercedes formada por George Russell y Andrea Kimi Antonelli (176 carreras ).

Sobra decir que el neozelandés de 24 años y el sueco-británico, que pronto cumplirá 19, tienen mucho que aprender, y el cuatro veces campeón del mundo de Red Bull es, sencillamente, un ejemplo magnífico a seguir, opina Permane.

"De momento, utilizamos el GPS y escuchamos su radio", explicó el jefe del equipo en el Gran Premio de Bélgica. "Una de las cosas que siempre les digo a nuestros chicos es: "Escuchad cómo se comunica. Fijaos en lo tranquilo que está siempre. Fijaos en lo buenos que son sus comentarios".

"Creo que es un gran ejemplo para los jóvenes pilotos, y por eso lo considero como un referente, no solo por su ritmo, sino porque su comportamiento dentro como fuera del coche es, desde mi punto de vista, ejemplar. Por eso me gusta utilizarlo como guía para los más jóvenes", añadió.

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Liam Lawson, Racing Bulls; Alan Permane, Racing Bulls; Arvid Lindblad, Racing Bulls Foto de: Luca Barsali - NurPhoto - Getty Images

A pesar de la propiedad compartida entre Red Bull y Racing Bulls, el equipo de Faenza solo utiliza las mismas piezas que estáb a disposición de todas las demás escuderías.

Casualmente, en el Gran Premio de Austria le preguntaron a Lawson si seguía aprendiendo cosas de su excompañero de equipo, tras haber pasado por una etapa infructuosa disputando solo dos carreras en Red Bull a principios de 2025 antes de ser relegado de nuevo a la escudería hermana.

"Bueno, observamos a todos los pilotos", dijo Lawson. "Obviamente, se trata de una cantidad básica de datos que se comparte entre todos los equipos".

"Ahora ya no soy su compañero de equipo; obviamente, solo lo fui durante dos carreras. Pero uno aprende cosas, sin duda, cuando observa lo que hacen los demás", explicó.

En cualquier caso, Lawson y Lindblad han estado bastante igualados hasta ahora en la F1 en 2026: el piloto más experimentado está ganando el duelo interno de clasificación por 8 a 6, mientras que en puntos la ventaja es de 43 a 23, aunque solo es 27 a 18 en las últimas seis carreras, a medida que Lindblad se va adaptando a la F1.

"Es bueno tener a dos pilotos rápidos, eso está claro", añadió Permane. "Estoy seguro de que habrá que gestionar bien la situación. Están muy igualados. Si nos fijamos en lo de esta mañana [en la FP1 del GP de Bélgica], sus vueltas ideales están separadas por milisegundos, así que va a estar muy reñido, estoy seguro, durante todo el año".