Ocon: "Necesitas matarme antes de que yo abandone"

La carrera del Gran Premio de Qatar 2023 fue una de las más duras de la historia de la Fórmula 1, puesto que la mayoría de los pilotos acabaron por los suelos, sin aliento, incluso con algunos desmayándose y pidiendo las asistencias médicas. En el caso de Esteban Ocon, el francés vomitó en de la prueba principal del domingo dentro de su propio casco, pero aguantó para ver la bandera a cuadros en la séptima posición.

El galo sumó seis valiosos puntos por su actuación, y reconoció una vez que se bajó del coche que fueron los "más difíciles" por los que tuvo que luchar: "Me encontraba mal, en la vuelta 15 0 16 estuve vomitando durante dos vueltas dentro del cockpit, y entonces pensé: 'mierda, va a ser una carrera muy larga'. Intenté calmarme, traté de recordar que la parte mental en el deporte es la parte más fuerte de tu cuerpo, y conseguí controlarlo y terminar la carrera".

"Sin embargo, sinceramente, no esperaba que la carrera fuera tan dura, normalmente puedo hacer dos distancias de carrera, incluso en Singapur. Desde el punto de vista físico, tanto muscular como cardiovascular, siempre estoy bien", explicó el de Alpine. "No sé, en esta carrera hacía como 80ºC dentro del habitáculo".

"No creo que hagamos el mejor trabajo en términos de no mantener el calor en la parte trasera, sino disiparlo dentro del cockpit, donde el piloto está, y esa creo que fue quizá la razón por la que hoy nos sentimos tan mal", continuó. "Me alegro de que hayamos terminado la carrera, una dura, bien merecida, lo máximo que podíamos haber hecho, y final feliz".

Uno de los que no aguantó la exigente prueba fue Logan Sargeant, que, muy mareado, se vio obligado a abandonar antes de terminar la cita. Por eso se le preguntó a Esteban Ocon, y qué habría que hacer para que él tuviera que retirarse de manera voluntaria: "No es una opción retirarme, nunca iba a hacerlo. Necesitas matarme antes de que yo abandone".

El de Alpine trató de apretar los dientes en todo momento, pero aseguró que "nunca" se había sentido así en un monoplaza: "Hacía tanto calor que quería abrir la visera en la recta, porque no tenía aire, e intentaba también guiar con la mano un poco de aire hacia el interior del casco. Cuanto más respiraba para intentar bajar todo, más calor entraba en el casco, era un infierno ahí dentro".

