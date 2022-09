Ocon cree que solo Hamilton lo hizo mejor contra Alonso que él

Cargar el reproductor de audio

Desde que aterrizó en la Fórmula 1, el piloto francés se ha ido ganando un hueco en la parrilla hasta conseguir ser la punta de lanza del equipo Alpine para la próxima temporada 2023 tras la marcha de Fernando Alonso a Aston Martin.

Esteban Ocon ha recibido los elogios de su escudería, que confía en él para el papel de primer espada en el que será segundo curso con los monoplazas de la actual generación, y prueba de ello es el contrato que tiene asegurado hasta el final del 2024. Sin embargo, el galo cree que el resto de los conjuntos no son conscientes del trabajo que está haciendo, porque considera que, después de haber demostrado ser capaz de pelar contra Alonso, que es bicampeón del mundo, y de ganar su primera carrera en el Gran Circo, solo Lewis Hamilton lo ha hecho mejor que él como compañero de equipo del asturiano.

En declaraciones a Motorsport.com sobre su reputación en el paddock, Ocon dijo: "No leo todo lo que se dice de mí, pero espero que cuando haga algo bueno, se cuente eso, y que los demás puedan hacerse una idea".

"Pero es cierto que hay gente que me dice 'ah, no me fijé en tu clasificación en Spa, o 'se me olvidó que ganaste el año pasado'. Reconozco que me resulta un poco extraño", indicó el piloto francés.

"Al final en la clasificación, comparado con Fernando [Alonso], es un 9-7 a favor de él, pero tengo algunos puntos más en la general [Ocon tiene 66, mientras que el español suma 59]", continuó. "La temporada pasada, si hablamos de la clasificación, terminamos el curso empatados a 11".

"Si miro la carrera de Fernando, el único compañero de equipo a su nivel ha sido Lewis [Hamilton], todos los demás no lo han hecho mejor que yo", reflexionó el de Alpine. "Personalmente, siento que estoy haciendo un buen trabajo, así que es un poco extraño a veces ver que en el exterior lo perciben de una manera diferente".

Esteban Ocon también sonríe cuando recuerda la cantidad de veces que le dijeron que su camino en la Fórmula 1 acabaría al enfrentarse al ovetense, lo que le hace sentirse orgulloso de haber salido tan bien parado de su etapa compartiendo equipo.

"Yo también lo he oído, pero sigo aquí, ¿no?", expresó el galo. "Es una buena comparación desde donde empezamos el año pasado, tanto en la clasificación como en las carreras. Fernando es muy, muy rápido, no creo que tenga nada que demostrar a nadie".

"A los que dicen si he aprendido de Fernando, les respondo que sí, pero espero que él también haya podido aprender algo de mí", continuó el que será el piloto principal de Alpine en 2023.

A pesar de que Ocon está contento con la progresión de su carrera en el Gran Circo, está ilusionado con los dos próximos años en Enstone, y sabe que no puede permitirse el lujo de creer que tiene un puesto asegurado en la parrilla. El de Évreux cita el ejemplo de Daniel Ricciardo, quien podría quedarse sin escudería el próximo curso después de su salida de McLaren.

"Entiendo que no hay nada garantizado en la Fórmula 1", dijo. "Aunque hayas ganado una carrera, aunque hayas plantado cara a un dos veces campeón del mundo como Fernando, no tienes la seguridad de tener un futuro garantizado".

"Tenemos el ejemplo de Daniel [Ricciardo]. Hace dos años estaba en el grupo de los mejores pilotos, y hoy no tiene la garantía de un asiento para la próxima campaña", reconoció Ocon. "Hay que estar siempre en lo más alto, y estar seguro de que no hay que rendirse nunca".

