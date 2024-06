Ocon ataca a Alpine F1 tras Canadá: "Yo hice mi trabajo, el equipo no"

Dos semanas después del famoso episodio de Mónaco y una semana después del anuncio oficial de Alpine en el que confirmaron que Esteban Ocon saldrá del equipo a finales de esta temporada, el piloto francés no dudó en arremeter contra su actual escudería después de un Gran Premio de Canadá en el que volvió a tener sus más y sus menos con su compañero Pierre Gasly.

En Montreal, Ocon tenía prácticamente atado el noveno puesto cerca del final de la carrera, pero desde el muro de boxes le pidieron que dejara pasar a Gasly con la excusa de que éste último tenía ritmo para presionar a Daniel Ricciardo, que era octavo.

Sin embargo, eso no se demostró en pista, ya que Gasly no logró acabar en zona de DRS con el piloto de RB y tampoco le devolvió la posición a su compañero, que cruzó la línea de meta décimo a sólo 0.292s.

Evidentemente, Ocon no se tomó muy bien todo eso y explotó ante los micrófonos de Canal+ Francia: "Tuvimos problemas ¡con el motor durante toda la carrera, pero no es grave. Deberíamos haber sido novenos al final. Yo cumplí con mi papel, que era respetar las instrucciones que me daba el equipo, siempre lo he hecho de todos modos".

"Desgraciadamente, vemos la tendencia que va a seguir hasta el final del año", dijo en referencia a que a partir de ahora será tratado por Alpine como un claro piloto número 2. "Eso no está bien. Yo hice mi trabajo, el equipo no, en esta carrera. Es triste que acabara así al final la carrera", añadió.

El #10 no ocultó que más allá del enfado, también estaba decepcionado, aunque se sentía aliviado por haber hecho bien su trabajo y esperaba discutir internamente todo lo sucedido al final de la carrera.

"Al final, sí, claramente [estoy amargado], porque tuve una carrera en la que salí último, asumí todos los riesgos que necesitaba, tenía que terminar noveno y sumar dos puntos. Estoy contento de haber sumado puntos para el equipo, pero habríamos sumado otros tantos si no hubiera dejado escapar a Pierre al final. No sé por qué me dieron ese mensaje de radio, pero yo hice mi trabajo y eso creo que es lo más importante. El resto lo discutiremos internamente, como siempre", concluyo Ocon.

Esteban Ocon, Alpine A524 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!