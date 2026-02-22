Las principales 5 cosas a tener en cuenta en el inicio de la F1 2026

Nuevo aspecto y nuevo sonido en los coches de F1 2026

La Fórmula 1 ha experimentado una transformación radical de cara a la temporada 2026. Los coches con efecto suelo y los antiguos motores turbo-híbridos han desaparecido, sustituidos por un revolucionario chasis y nuevas normas sobre la unidad de potencia que pretenden dar más emoción a las carreras.

Empecemos por el exterior, con el nuevo chasis y las nuevas reglas aerodinámicas, que han cambiado el aspecto y el rendimiento de la nueva generación de coches. Los chasis de 2026 son más pequeños y ligeros que los coches a los que sustituyen: la distancia entre ejes se ha reducido en 200 mm, la anchura ha disminuido en 100 mm y el peso mínimo se ha reducido en 30 kg.

Según los pilotos Esteban Ocon, Oliver Bearman y Oscar Piastri, los nuevos monoplazas de la categoría son "más ágiles", por lo que el objetivo se ha cumplido.

El DRS también desaparece en 2026, pero se mantiene el alerón móvil en la parte trasera de los coches y ahora se le une la aerodinámica activa en la parte delantera. Esos dos componentes pueden adoptar dos posiciones: una para su uso en rectas y otra para su uso en curvas. El objetivo era reducir en gran medida la resistencia aerodinámica en las rectas, ya que existía el temor de que se alcanzara una velocidad máxima demasiado alta con las nuevas unidades de potencia.

Esto nos lleva a los cambios realizados en el compartimento del motor, ya que este año hay unidades de potencia híbridas con una distribución casi 50:50 entre la combustión interna y la energía eléctrica.

Los nuevos motores siguen basándose en un motor de combustión interna V6 turboalimentado de 1,6 litros, pero la relación de compresión ha disminuido para 2026, y un elemento híbrido avanzado elimina el MGU-H que se encontraba en las antiguas unidades de potencia y aumenta la dependencia del MGU-K. Ahora, alrededor del 50% de la potencia del coche provendrá de la unidad de regeneración, que podrá generar energía eléctrica mientras el coche frena, circula por inercia y acelera. Como resultado, la energía eléctrica ha pasado de 120 kW a 350 kW este año.

Cadillacs y Audis se unen a la parrilla

Estos nuevos coches nos traen dos nuevas marcas, ya que los fabricantes de automóviles Audi y Cadillac se unirán a la parrilla de Fórmula 1 por primera vez en 2026.

Audi ha adquirido el histórico equipo Sauber y ahora competirá como equipo oficial de la marca de los cuatro aros. El fabricante ha realizado una importante inversión en el veterano equipo, tanto en su sede de Hinwil como en una nueva fábrica de motores en Neuburg, Alemania. Así es, Audi también se unirá a la F1 como fabricante de unidades de potencia, uno de los cinco que componen la parrilla de este año.

El equipo admite que incorporarse a la parrilla como fabricante de unidades de potencia es un gran reto, pero lo hace con mucha experiencia en la F1 a sus espaldas. El exjefe de Ferrari, Mattia Binotto, dirige el proyecto y el ex de Red Bull, Jonathan Wheatley, es el director del equipo. A ellos se une el experimentado piloto Niko Hulkenberg, que forma pareja con el joven Gabriel Bortoleto.

Cadillac, por su parte, es una novedad en la F1 y eleva el número equipos a 11 por primera vez desde 2016.

El equipo estadounidense comenzará su andadura en la F1 como cliente de Ferrari, utilizando los motores de la marca italiana hasta que su propio proyecto de unidad de potencia entre en funcionamiento a partir de 2029. Para su temporada de debut, el equipo lucirá una llamativa decoración a dos caras en 2026, con los experimentados Valtteri Bottas y Sergio Pérez al volante.

Ambos equipos se enfrentan a una tarea titánica para ser competitivos en la parrilla de la F1, pero la renovación del reglamento es una oportunidad para cualquier equipo con ideas brillantes y sueños.

Red Bulls: uno de los grandes interrogantes

Audi no es el único fabricante de unidades de potencia nuevo en la F1 este año, ya que todas las miradas están puestas ahora en Red Bull y el motor que ha desarrollado en colaboración con Ford. En 2026, Red Bull-Ford Powertrains fabricará motores para el equipo oficial y Racing Bulls.

A diferencia de Audi, que casi no tiene expectativas en sus primeros motores de F1, Red Bull tiene la presión de seis coronas de constructores y ocho títulos de pilotos sobre sus hombros, lo que significa que todas las miradas estarán puestas en el fabricante de energía austriaco.

Sin embargo, las señales son positivas hasta ahora, ya que logró un buen kilometraje en las pruebas de pretemporada, y el rendimiento mejoró en Bahrein, donde algunos equipos con motores Mercedes dijeron que Red Bull era el equipo a batir.

Sin embargo, los tiempos en los test no son representativos de los tiempos en un gran premio y Red Bull tendrá mucho que demostrar, tanto a sus detractores como a su piloto estrella, Max Verstappen, del que siempre se rumorea que está a punto de abandonar cuando los resultados no le acompañan.

Tras las pruebas de Bahrein, las opiniones parecen divididas sobre el rendimiento de Red Bull con su primera unidad de potencia propia. Mercedes y los equipos clientes, incluido Williams, se han esforzado por destacar las ventajas del DM01, el primer motor de Red Bull, llegando incluso a calificarlo como el más potente, pero esto podría deberse a un juego político debido a la polémica sobre el motor Mercedes.

Arvid Lindblads: novato del año

Nuevas normas para los chasis, nuevas normas para los motores, nuevos equipos en la parrilla... Sería comprensible pensar que todo es nuevo en la F1 este año. Sin embargo, hay algo que es decididamente repetitivo... la alineación de pilotos en 2026, ya que este año solo habrá un piloto novato.

Arvid Lindblad es el único piloto debutante de la parrilla en 2026, y se une a Racing Bulls junto a Liam Lawson. El piloto británico forma parte del programa junior de Red Bull desde 2021 y ha competido en la F4 italiana, donde terminó tercero; en la Fórmula 3, donde ganó en su debut en la carrera sprint de Bahrein; y, por último, en la Fórmula 2, donde consiguió tres triunfos y acabó sexto en el campeonato.

Ahora se enfrenta a una difícil transición a la Fórmula 1 en un año de cambios para la categoría y en un equipo que es conocido por ser muy exigente con sus jóvenes pilotos.

Antes de debutar en pista con el equipo, el joven de 18 años admitió que Racing Bulls le había advertido de que su paso a la F1 sería "difícil", y declaró en Abu Dabi que era "consciente del gran reto".

La magnitud del reto quedó clara cuando se salió de la pista durante su primera toma de contacto con el VCARB 03 en un test privado en Italia. Los preparativos para la nueva temporada no han hecho más que intensificarse desde entonces, con Lindblad corriendo en Barcelona y Bahrein, donde se le preguntó si ser novato en 2026 podría resultar una ventaja y, como era de esperar, su respuesta fue diplomática.

"Quizás, no lo sé", dijo. "No es algo en lo que piense realmente, es como es. Así que solo me centro en trabajar duro y tratar de prepararme para la temporada. Porque eso es lo que me va a ayudar a rendir".

Otra reñida lucha por el título de F1

En definitiva, el objetivo del reglamento de la F1 para 2026 era hacer el campeonato más emocionante, lo que significa más adelantamientos, carreras más reñidas y, tal vez, una lucha por el título más amplia.

Tras los test y dependiendo de a quién se le pregunte, las opiniones están divididas sobre si se ha logrado, ya que los cambios en las normas son conocidos por crear un equipo dominante mientras el resto de la parrilla intenta alcanzarlo. Algunos piensan que Mercedes volverá a dominar y sospechan que en las pruebas se ocultó su verdadero potencial. Otros señalan a Red Bull y su despliegue de energía como una gran fortaleza, y luego está Ferrari, que fue muy constante, fiable y rápido. Y McLaren, el campeón del mundo actual, también parece estar en la batalla.

Si estos cuatro equipos están realmente al mismo nivel podríamos asistir a una lucha muy dramática por la corona de pilotos, con Russell luchando con Piastri y Charles Leclerc por sus primeros títulos, y Verstappen, Lando Norris y Lewis Hamilton buscando aumentar su palmarés.