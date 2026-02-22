Vídeo: el Red Bull RB7 de Tsunoda se incendia durante una demostración

Yuki Tsunoda volvió a subirse a un coche de Fórmula 1 este pasado fin de semana, y lo hizo por primera vez en meses. A pesar de su despido a finales de la temporada 2025 como piloto titular del Gran Circo, no hay que olvidar que el joven corredor japonés sigue unido bajo contrato con Red Bull Racing.

Con la escudería de Milton Keynes ha estado estos últimos días en San Francisco (California, Estados Unidos) para llevar a cabo un evento de demostración con el RB7, el coche con el que Red Bull se proclamó campeón del mundo en 2011, con Sebastian Vettel arrasando al volante.

La actuación atrajo a muchos espectadores y suscitó reacciones entusiastas hasta que, en la parte final del show, Tsunoda se animó y decidió hacer unos donuts. Normalmente, eso supone siempre el final de una exhibición y, durante los donuts, como es habitual, se queman los neumáticos.

Sin embargo, ¡esta vez también se incendió el motor del RB7! Tsunoda tuvo que salir precipitadamente del monoplaza, tras lo cual los bomberos que estaban asistiendo al acto acudieron rápidamente para apagar el incendio. Puedes ver lo que sucedió en el siguiente vídeo.

Afortunadamente para Tsunoda, todo quedó en un susto y no hubo que lamentar ningún daño grave en su físico, más allá de la evidente pérdida de la maquinaria. Eso sí, dejó para el recuerdo una imagen inusual, que no suele darse para nada en los eventos de demostración de la F1, y que no deja de agudizar la mala racha que está pasando en los últimos tiempos el nipón.