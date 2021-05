F1: narradores y comentaristas de Telecinco en el GP de España

La Fórmula 1 2021 continúa su temporada con el Gran Premio de España (7-9 de mayo), que se celebrará este próximo fin de semana de manera consecutiva al de Portugal del pasado domingo, donde Lewis Hamilton se llevó la victoria.

La cita con el Circuit de Barcelona-Catalunya finalmente contará con 1000 aficionados, que se seleccionarán entre los abonados habituales a las instalaciones de Montmeló. Estos seguirán la carrera después de superar los controles de temperatura desde la tribuna principal, con distancia social y siempre con la mascarilla puesta.

Pero si no eres de los agraciados o no eres abonado del Circuit, no te preocupes, porque podrás seguir la carrera en abierto por primera vez desde la edición 2017 de la cita española. Telecinco retransmitirá en directo y de manera gratuita la clasificación y la carrera.

¿Quiénes serán los comentaristas de Telecinco para el GP de España de F1 2021?

Mediaset, grupo propietario de Telecinco, anunció el martes su particular alineación de comentaristas para el Gran Premio de España. Entre ellos hay dos novedades y dos regresos sonados:

Gonzalo Serrano : director de Más que coches y comentarista de la Fórmula 1 de 2004 a 2008 (¡cómo olvidar su Sanganchao en el GP de China 2007!).

: director de Más que coches y comentarista de la Fórmula 1 de 2004 a 2008 (¡cómo olvidar su Sanganchao en el GP de China 2007!). Jaime Alguersuari Jr : ex piloto de Fórmula 1 en Toro Rosso que volverá al mundo de la competición esta temporada.

: ex piloto de Fórmula 1 en Toro Rosso que volverá al mundo de la competición esta temporada. Matías Prats Jr : periodista que estará como enviado especial dentro del circuito.

: periodista que estará como enviado especial dentro del circuito. Iván Vicario: director de la revista Coches Clásicos.

¿Quiénes serán los comentaristas de Movistar/DAZN para el GP de España de F1 2021?

Antonio Lobato, Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella son las tres voces principales de la Fórmula 1 en DAZN F1 esta temporada. No obstante, Nira Juanco es quien conduce el programa de pre y post-carrera. Por su parte, Albert Fábrega y Noemí de Miguel son los enviados especiales a cada circuito del campeonato.

Y, además, este fin de semana se estrena la temporada 2021 de la Fórmula 3 y Miguel Portillo y Roldán Rodríguez serán los encargados de retransmitir las sesiones del tercer peldaño de la F1.

El equipo de Movistar + - DAZN F1

¿Cómo y dónde ver la carrera de F1 del GP de España en Barcelona? ¡Gratis!

El GP de España de F1 2021 se podrá seguir de tres maneras diferentes. La primera de ellas es la que hemos comentado: a través de Telecinco, canal de la TDT, se podrá ver la clasificación (sábado 7 de mayo a las 15.00h) y la carrera (domingo, 8 de mayo a las 15.00) en directo y de manera gratuita.

La segunda opción es a través de Movistar +, que en esta ocasión dará a través de su canal #Vamos (no requiere del paquete Motor y lo pueden ver los no abonados a través de Movistar + Lite por 8€ al mes), tanto el previo (domingo, 8 de mayo a las 13.00h), como la carrera (domingo, 8 de mayo a las 15.00h). Además, se podrán seguir el resto de sesiones (FP1, FP2, FP3 y clasificación) a través del canal DAZN F1.

La tercera opción será directamente a través de la plataforma de streaming de DAZN (9,99€ al mes o 99,99€ al año, con un mes de prueba gratis), que comparte señal con Movistar + esta temporada tras el acuerdo alcanzado durante el invierno.

