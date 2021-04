Jaime Alguersuari planea volver a las carreras en karting

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

La historia de Will Stevens tiene algunas similitudes con la de Charles Pic: no ganó títulos en las categorías inferiores y en Fórmula 1 estuvo en los equipos de la parte trasera de la parrilla. Marussia anunció en octubre de 2014 al británico como piloto de pruebas, con el objetivo de disputar el viernes del Gran Premio de Japón. Sin embargo, los documentos requeridos no llegaron a tiempo, por lo que ese debut no se produjo. Frustrado, Stevens contactó con Caterham, donde le permitieron debutar en Abu Dhabi por la suma de 500.000 libras. Acabó 17º, doblado.

No se quedó sin presupuesto, porque al año siguiente firmó un contrato con Manor (antiguo Marussia). Gastó mucho dinero y no tuvo éxito, siendo el 13º puesto de Silverstone su mejor resultado. No fue posible tener una gloriosa carrera en Fórmula 1, después de lo cual buscó refugio en las Blancpain Series y las carreras de resistencia. En 2017, ganó las 24 Horas de Le Mans en la clase GTE-Am.