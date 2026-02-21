Mercedes y Ferrari son "los equipos a batir", creen en McLaren F1

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está a punto de comenzar. La larga pretemporada, que nos ha mantenido en vilo gracias a los tres test llevados a cabo en Barcelona y Bahrein, han llegado a su fin. Ahora ponemos rumbo a la primera cita del año: el Gran Premio de Australia.

Aunque muchos ya se lanzan a hacer pronósticos, sigue siendo muy difícil trazar una jerarquía fiable en este momento, a falta de información concreta sobre el rendimiento real de los equipos. El verdadero ritmo del inicio de la temporada no se conocerá hasta el próximo 8 de marzo, en Melbourne.

No obstante, los kilómetros recorridos y los problemas encontrados —o no— por algunos equipos ya dan algunas pistas sobre la futura parrilla. Así, parece casi seguro que los cuatro equipos punteros— McLaren, Red Bull, Mercedes y Ferrari— seguirán al frente esta temporada.

Sin embargo, la jerarquía dentro de este cuarteto sigue siendo muy difusa. Tras las primeras pruebas en Barcelona, Mercedes parecía ligeramente por delante, mientras que en Bahrein, Ferrari se ha mostrado realmente competitivo.

Andrea Stella, director de McLaren, que inicialmente había señalado a Mercedes y Red Bull como equipos favoritos antes de las últimas pruebas en Bahrein, ha cambiado un poco su opinión: Ferrari y Mercedes son según lo que han podido ver las escuderías a batir en el inicio de la temporada.

"En términos de comprensión del orden competitivo, diría que estas pruebas han confirmado que Ferrari y Mercedes parecen ser los equipos a batir", dijo el italiano al término del último día de test en Sakhir.

"Creo que McLaren no están lejos. Es positivo ver que formamos parte del grupo de los cuatro mejores, pero parece que estos dos equipos han demostrado tener una ligera ventaja", aseguró.

McLaren y Red Bull, principales perseguidores

Oscar Piastri y Max Verstappen durante los entrenamientos en Baréin. Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Stella ha clasificado a McLaren al mismo nivel que Red Bull. El ingeniero se basa, en particular, en las series de tandas largas realizadas por los pilotos de ambos equipos con ritmos muy similares.

"Hubo una simulación de carrera, y creo que ayer Oscar Piastri y Max Verstappen la hicieron más o menos a la misma hora del día y a un ritmo similar", dijo. "A menudo, es precisamente en las simulaciones de carrera donde se puede ver con mayor fidelidad el rendimiento real de los coches".

Sin embargo, Andrea Stella matizó estas conclusiones: "La razón por la que creo que hay que ser cautelosos es que, dependiendo de la hora del día, la simulación puede ser mucho más rápida".

"Por ejemplo, ahora Lando Norris ha tenido una buena en la simulación de carrera, pero al mismo tiempo, probablemente el final del tercer día fue el momento en el que la pista fue más rápida de los seis días".

"Así que es difícil de decir: creo que McLaren y Red Bull probablemente están muy igualados, mientras que Ferrari y Mercedes tienen una pequeña ventaja", concluyó el director de McLaren.