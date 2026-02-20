Los números y estadísticas del último día de test de F1 en Bahrein
Descubre los datos y estadísticas de rodaje de los equipos y fabricantes de motores tras la tercera y última jornada de la segunda semana de test de pretemporada de Fórmula 1 2026 en Bahrein.
En este sexto y último día global de pruebas, Haas F1 ha sido el equipo que más ha rodado, Audi ha terminado por delante de varias escuderías top en kilometraje y Aston Martin ha vivido una jornada prácticamente en blanco.
Día 6 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por escuderías
|equipo
|piloto(s)
|Vueltas totales
|Kilómetros
|Haas
|
Ocon
Bearman
|170
|920
|Racing Bulls
|Lindblad
|165
|893
|Williams
|
Sainz
|141
|763
|Audi
|
Hülkenberg
Bortoleto
|135
|731
|Ferrari
|Leclerc
|132
|714
|Mercedes
|
Antonelli
Russell
|131
|709
|Red Bull
|
Hadjar
Verstappen
|124
|671
|Alpine
|Gasly
|118
|639
|McLaren
|
Piastri
Norris
|113
|612
|Cadillac
|
Pérez
Bottas
|99
|536
|Aston Martin
|Stroll
|6
|33
En cuanto al kilometraje por equipos, Haas ha sido el gran protagonista del viernes con 170 vueltas y 920 kilómetros, el mayor registro del día. Racing Bulls también sorprendió con 165 giros de Arvid Lindblad, demostrando una gran consistencia en este cierre de test.
Williams (141) y Audi (135) completaron jornadas muy productivas, con el equipo de los cuatro aros situándose por delante de Ferrari, Mercedes y Red Bull en volumen de trabajo, algo llamativo en el último día.
Ferrari (132) y Mercedes (131) se movieron en cifras muy similares, mientras que Red Bull (124) y Alpine (118) mantuvieron programas sólidos. McLaren, que había liderado otros días en kilometraje, se quedó esta vez en 113 vueltas.
El dato más impactante lo deja Aston Martin: solo 6 vueltas y 33 kilómetros con Lance Stroll, en una jornada claramente marcada por problemas técnicos que condicionaron por completo su cierre de pretemporada.
Audi a connu une très bonne dernière journée en termes de roulage.
Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Día 6 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por motor
|motor
|escudería(s)
|Vueltas totales
|Kilómetros
|Media por equipo
|Mercedes
|
Williams
McLaren
Mercedes
Alpine
|503
|2722
|681
|Ferrari
|Ferrari
Haas
Cadillac
|401
|2170
|723
|Red Bull Ford
|Red Bull
Racing Bulls
|289
|1564
|782
|Audi
|Audi
|135
|731
|731
|Honda
|Aston Martin
|6
|33
|33
Entre los motoristas, Mercedes vuelve a liderar en volumen total con 503 vueltas acumuladas entre sus cuatro equipos clientes, aunque la media por escudería (681 km) queda por detrás de Ferrari y Red Bull Ford.
Ferrari suma 401 vueltas gracias, en gran parte, al enorme día de Haas, alcanzando una media de 723 km por equipo. Red Bull Ford destaca especialmente en eficiencia, con 782 km de media entre Red Bull y Racing Bulls.
Audi, con un único equipo, completó 135 vueltas y 731 km, mientras que Honda quedó completamente penalizada por el día prácticamente en blanco de Aston Martin, con solo 6 vueltas y 33 km en total.
Día 6 de los test de F1 2026 en Bahrein: mejores tiempos
|P
|Piloto
|Equipo
|Vueltas
|Tiempo
|Diferencia
|1
|Leclerc
|Ferrari
|132
|1:31.992
|2
|Norris
|McLaren
|47
|1:32.871
|+0.879
|3
|Verstappen
|Red Bull
|65
|1:33.109
|+1.117
|4
|Russell
|Mercedes
|82
|1:33.197
|+1.205
|5
|Gasly
|Alpine
|118
|1:33.421
|+1.429
|6
|Bearman
|Haas
|88
|1:33.487
|+1.495
|7
|Bortoleto
|Audi
|71
|1:33.755
|+1.763
|8
|Antonelli
|Mercedes
|49
|1:33.916
|+1.924
|9
|Lindblad
|Racing Bulls
|165
|1:34.149
|+2.157
|10
|Sainz
|Williams
|141
|1:34.342
|+2.350
|11
|Piastri
|McLaren
|66
|1:34.352
|+2.360
|12
|Ocon
|Haas
|82
|1:34.494
|+2.502
|13
|Hadjar
|Red Bull
|59
|1:34.511
|+2.519
|14
|Bottas
|Cadillac
|38
|1:35.290
|+3.298
|15
|Hülkenberg
|Audi
|64
|1:36.019
|+4.027
|16
|Pérez
|Cadillac
|61
|1:40.842
|+8.850
|17
|Stroll
|Aston Martin
|6
|—
En cuanto a los cronos, Charles Leclerc ha cerrado la pretemporada con el mejor tiempo absoluto del día (1:31.992), colocando a Ferrari en lo más alto en la tabla de tiempos.
Lando Norris y Max Verstappen completaron el top 3, mientras que Mercedes colocó a Russell y Antonelli dentro de los ocho primeros. Haas no solo brilló en kilometraje, sino también en rendimiento, con Bearman sexto y Ocon duodécimo.
Audi también dejó una buena impresión con Bortoleto séptimo, por delante de uno de los Mercedes, mientras que Aston Martin no pudo marcar tiempo representativo tras completar únicamente seis vueltas.
Día 6 de los test de F1 2026 en Bahrein: banderas rojas
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
|equipo
|piloto
|hora
|razón
|Mercedes
|Antonelli
|10h11
|Problemas mecánicos
|-
|-
|11h55
|Test FIA
|-
|-
|16h55
|Test FIA
