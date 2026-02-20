Ir al contenido principal

Estadísticas
Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Los números y estadísticas del último día de test de F1 en Bahrein

Descubre los datos y estadísticas de rodaje de los equipos y fabricantes de motores tras la tercera y última jornada de la segunda semana de test de pretemporada de Fórmula 1 2026 en Bahrein.

Fabien Gaillard
Editado:
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Mattia Binotto, equipo Audi F1

Pierre Gasly, Alpine

Charles Leclerc, Ferrari

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Charles Leclerc, Ferrari

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Carlos Sainz, Williams

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing, Alexander Albon, Williams

Oscar Piastri, McLaren

Max Verstappen, Red Bull Racing

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Carlos Sainz, Williams

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Pierre Gasly, Alpine

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Oscar Piastri, McLaren

Oliver Bearman, equipo Haas F1

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Charles Leclerc, Ferrari

George Russell, Mercedes

Pierre Gasly, Alpine

Alexander Albon, Williams

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Oscar Piastri, McLaren

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Lawrence Stroll, Aston Martin

Mattia Binotto, equipo Audi F1

Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Charles Leclerc, Ferrari

Pierre Gasly, Alpine

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Pierre Gasly, Alpine

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Charles Leclerc, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

George Russell, Mercedes

Charles Leclerc, Ferrari

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Pierre Gasly, Alpine

Carlos Sainz, Williams

Max Verstappen, Red Bull Racing

Pierre Gasly, Alpine

Charles Leclerc, Ferrari

51

En este sexto y último día global de pruebas, Haas F1 ha sido el equipo que más ha rodado, Audi ha terminado por delante de varias escuderías top en kilometraje y Aston Martin ha vivido una jornada prácticamente en blanco.

Así fue el día 6:

Día 6 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por escuderías

equipo piloto(s) Vueltas totales Kilómetros
Haas

Ocon

Bearman

 170 920
Racing Bulls Lindblad 165 893
Williams

Sainz

 141 763
Audi

Hülkenberg

Bortoleto

 135 731
Ferrari Leclerc 132 714
Mercedes

Antonelli

Russell

 131 709
Red Bull

Hadjar

Verstappen

 124 671
Alpine Gasly 118 639
McLaren

Piastri

Norris

 113 612
Cadillac

Pérez

Bottas

 99 536
Aston Martin Stroll 6 33

En cuanto al kilometraje por equipos, Haas ha sido el gran protagonista del viernes con 170 vueltas y 920 kilómetros, el mayor registro del día. Racing Bulls también sorprendió con 165 giros de Arvid Lindblad, demostrando una gran consistencia en este cierre de test.

Williams (141) y Audi (135) completaron jornadas muy productivas, con el equipo de los cuatro aros situándose por delante de Ferrari, Mercedes y Red Bull en volumen de trabajo, algo llamativo en el último día.

Ferrari (132) y Mercedes (131) se movieron en cifras muy similares, mientras que Red Bull (124) y Alpine (118) mantuvieron programas sólidos. McLaren, que había liderado otros días en kilometraje, se quedó esta vez en 113 vueltas.

El dato más impactante lo deja Aston Martin: solo 6 vueltas y 33 kilómetros con Lance Stroll, en una jornada claramente marcada por problemas técnicos que condicionaron por completo su cierre de pretemporada.

Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Día 6 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por motor

motor escudería(s) Vueltas totales Kilómetros Media por equipo
Mercedes

Williams

McLaren

Mercedes

Alpine

 503 2722 681
Ferrari Ferrari
Haas
Cadillac		 401 2170 723
Red Bull Ford Red Bull
Racing Bulls		 289 1564 782
Audi Audi 135 731 731
Honda Aston Martin 6 33 33

Entre los motoristas, Mercedes vuelve a liderar en volumen total con 503 vueltas acumuladas entre sus cuatro equipos clientes, aunque la media por escudería (681 km) queda por detrás de Ferrari y Red Bull Ford.

Ferrari suma 401 vueltas gracias, en gran parte, al enorme día de Haas, alcanzando una media de 723 km por equipo. Red Bull Ford destaca especialmente en eficiencia, con 782 km de media entre Red Bull y Racing Bulls.

Audi, con un único equipo, completó 135 vueltas y 731 km, mientras que Honda quedó completamente penalizada por el día prácticamente en blanco de Aston Martin, con solo 6 vueltas y 33 km en total.

Día 6 de los test de F1 2026 en Bahrein: mejores tiempos

P Piloto Equipo Vueltas Tiempo Diferencia
1 Leclerc Ferrari 132 1:31.992  
2 Norris McLaren 47 1:32.871 +0.879
3 Verstappen Red Bull 65 1:33.109 +1.117
4 Russell Mercedes 82 1:33.197 +1.205
5 Gasly Alpine 118 1:33.421 +1.429
6 Bearman Haas 88 1:33.487 +1.495
7 Bortoleto Audi 71 1:33.755 +1.763
8 Antonelli Mercedes 49 1:33.916 +1.924
9 Lindblad Racing Bulls 165 1:34.149 +2.157
10 Sainz Williams 141 1:34.342 +2.350
11 Piastri McLaren 66 1:34.352 +2.360
12 Ocon Haas 82 1:34.494 +2.502
13 Hadjar Red Bull 59 1:34.511 +2.519
14 Bottas Cadillac 38 1:35.290 +3.298
15 Hülkenberg Audi 64 1:36.019 +4.027
16 Pérez Cadillac 61 1:40.842 +8.850
17 Stroll Aston Martin 6  

En cuanto a los cronos, Charles Leclerc ha cerrado la pretemporada con el mejor tiempo absoluto del día (1:31.992), colocando a Ferrari en lo más alto en la tabla de tiempos.

Lando Norris y Max Verstappen completaron el top 3, mientras que Mercedes colocó a Russell y Antonelli dentro de los ocho primeros. Haas no solo brilló en kilometraje, sino también en rendimiento, con Bearman sexto y Ocon duodécimo.

Audi también dejó una buena impresión con Bortoleto séptimo, por delante de uno de los Mercedes, mientras que Aston Martin no pudo marcar tiempo representativo tras completar únicamente seis vueltas.

Día 6 de los test de F1 2026 en Bahrein: banderas rojas

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

equipo piloto hora razón
Mercedes Antonelli 10h11 Problemas mecánicos
- - 11h55 Test FIA
- - 16h55 Test FIA
Mira:

