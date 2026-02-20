Los números y estadísticas del último día de test de F1 en Bahrein

En este sexto y último día global de pruebas, Haas F1 ha sido el equipo que más ha rodado, Audi ha terminado por delante de varias escuderías top en kilometraje y Aston Martin ha vivido una jornada prácticamente en blanco.

Día 6 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por escuderías

equipo piloto(s) Vueltas totales Kilómetros Haas Ocon Bearman 170 920 Racing Bulls Lindblad 165 893 Williams Sainz 141 763 Audi Hülkenberg Bortoleto 135 731 Ferrari Leclerc 132 714 Mercedes Antonelli Russell 131 709 Red Bull Hadjar Verstappen 124 671 Alpine Gasly 118 639 McLaren Piastri Norris 113 612 Cadillac Pérez Bottas 99 536 Aston Martin Stroll 6 33

En cuanto al kilometraje por equipos, Haas ha sido el gran protagonista del viernes con 170 vueltas y 920 kilómetros, el mayor registro del día. Racing Bulls también sorprendió con 165 giros de Arvid Lindblad, demostrando una gran consistencia en este cierre de test.

Williams (141) y Audi (135) completaron jornadas muy productivas, con el equipo de los cuatro aros situándose por delante de Ferrari, Mercedes y Red Bull en volumen de trabajo, algo llamativo en el último día.

Ferrari (132) y Mercedes (131) se movieron en cifras muy similares, mientras que Red Bull (124) y Alpine (118) mantuvieron programas sólidos. McLaren, que había liderado otros días en kilometraje, se quedó esta vez en 113 vueltas.

El dato más impactante lo deja Aston Martin: solo 6 vueltas y 33 kilómetros con Lance Stroll, en una jornada claramente marcada por problemas técnicos que condicionaron por completo su cierre de pretemporada.

Día 6 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por motor

motor escudería(s) Vueltas totales Kilómetros Media por equipo Mercedes Williams McLaren Mercedes Alpine 503 2722 681 Ferrari Ferrari

Haas

Cadillac 401 2170 723 Red Bull Ford Red Bull

Racing Bulls 289 1564 782 Audi Audi 135 731 731 Honda Aston Martin 6 33 33

Entre los motoristas, Mercedes vuelve a liderar en volumen total con 503 vueltas acumuladas entre sus cuatro equipos clientes, aunque la media por escudería (681 km) queda por detrás de Ferrari y Red Bull Ford.

Ferrari suma 401 vueltas gracias, en gran parte, al enorme día de Haas, alcanzando una media de 723 km por equipo. Red Bull Ford destaca especialmente en eficiencia, con 782 km de media entre Red Bull y Racing Bulls.

Audi, con un único equipo, completó 135 vueltas y 731 km, mientras que Honda quedó completamente penalizada por el día prácticamente en blanco de Aston Martin, con solo 6 vueltas y 33 km en total.

Día 6 de los test de F1 2026 en Bahrein: mejores tiempos

P Piloto Equipo Vueltas Tiempo Diferencia 1 Leclerc Ferrari 132 1:31.992 2 Norris McLaren 47 1:32.871 +0.879 3 Verstappen Red Bull 65 1:33.109 +1.117 4 Russell Mercedes 82 1:33.197 +1.205 5 Gasly Alpine 118 1:33.421 +1.429 6 Bearman Haas 88 1:33.487 +1.495 7 Bortoleto Audi 71 1:33.755 +1.763 8 Antonelli Mercedes 49 1:33.916 +1.924 9 Lindblad Racing Bulls 165 1:34.149 +2.157 10 Sainz Williams 141 1:34.342 +2.350 11 Piastri McLaren 66 1:34.352 +2.360 12 Ocon Haas 82 1:34.494 +2.502 13 Hadjar Red Bull 59 1:34.511 +2.519 14 Bottas Cadillac 38 1:35.290 +3.298 15 Hülkenberg Audi 64 1:36.019 +4.027 16 Pérez Cadillac 61 1:40.842 +8.850 17 Stroll Aston Martin 6 —

En cuanto a los cronos, Charles Leclerc ha cerrado la pretemporada con el mejor tiempo absoluto del día (1:31.992), colocando a Ferrari en lo más alto en la tabla de tiempos.

Lando Norris y Max Verstappen completaron el top 3, mientras que Mercedes colocó a Russell y Antonelli dentro de los ocho primeros. Haas no solo brilló en kilometraje, sino también en rendimiento, con Bearman sexto y Ocon duodécimo.

Audi también dejó una buena impresión con Bortoleto séptimo, por delante de uno de los Mercedes, mientras que Aston Martin no pudo marcar tiempo representativo tras completar únicamente seis vueltas.

Día 6 de los test de F1 2026 en Bahrein: banderas rojas

equipo piloto hora razón Mercedes Antonelli 10h11 Problemas mecánicos - - 11h55 Test FIA - - 16h55 Test FIA