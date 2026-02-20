Qué aprendimos de los test de pretemporada de F1: quién manda y quién sufre

Con media hora aún por disputarse antes de que concluyeran los test de pretemporada de Fórmula 1, un colosal "ohhh" retumbó en la sala de prensa del Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir. Tras encadenar varios sectores en morado, Charles Leclerc lanzó el guante con un 1:31.992 con neumáticos C4, el mejor tiempo del test hasta ese momento, más de ocho décimas por delante del registro de referencia marcado por Andrea Kimi Antonelli el segundo día de la segunda semana.

El monegasco tuvo un par de intentos más para mejorar su vuelta, gastando el resto de los C4 que Ferrari había llevado al test en busca de un tiempo aún más rápido, pero solo logró rebajar el último sector sin superar su propia vuelta estelar.

Así se cerraron las pruebas antes del estreno en Melbourne en marzo. Para la parrilla, domar estos coches de F1 2026 ha sido toda una misión, dada la magnitud del cambio que han supuesto las nuevas regulaciones. Como era de esperar, no faltaron las quejas, con los altos cargos de cada equipo intentando conseguir condiciones más favorables para sus estructuras, y todavía es incierto qué tipo de espectáculo veremos en el Gran Premio de Australia. Pero eso, por ahora, puede esperar.

Como era lógico, los tiempos mejoraron en la segunda semana, en línea con los programas de recopilación de datos de los equipos y también gracias a la menor intensidad del viento, ya que Bahrein presentó condiciones especialmente racheadas durante la primera semana. Por suerte, las gafas de sol evitaron que demasiada arena acabara en los ojos.

Los pilotos también tuvieron que adaptarse a la nueva experiencia de conducción. Aunque en Bahrein podían pilotar "como siempre" gracias a las oportunidades de recuperar energía en las curvas lentas, meter primera marcha en tandas largas resultó inquietante en los primeros días. Con el tiempo, todos se acostumbraron —aunque no necesariamente disfrutaron del mayor par a baja velocidad— y algunos equipos incluso ajustaron su enfoque para lograr niveles similares de recuperación en segunda marcha.

Pese a la incertidumbre previa, especialmente en la opinión pública, muchos en el paddock consideran que la experiencia ha sido mucho más tranquila que la última gran revolución de motores en 2014. "Creo que es la madurez de los equipos", sugirió Ayao Komatsu, de Haas F1, comparando estos test con el "infierno" que vivió en Lotus en 2014. "Los equipos no son los mismos que entonces. Tenemos mucho más conocimiento, mejores procesos, más refinamiento, mejor trabajo en conjunto. Lo increíble de la Fórmula 1 es la velocidad de aprendizaje. Aprendes en dos o tres meses lo que en la industria normal lleva dos o tres años. Eso demuestra lo impresionantes que son los equipos de Fórmula 1".

Ferrari tiene velocidad, pero Mercedes impresiona en tandas largas

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Cuando Leclerc marcó la vuelta más rápida del test, podría pensarse que alguien intentaría destronarlo con neumáticos blandos. No ocurrió. El equipo llamado a ser su rival más cercano en 2026, Mercedes, estaba concentrado en su propio programa, ligeramente alterado por una caída de presión que limitó el rodaje de Antonelli por la mañana.

Además, Mercedes ni siquiera pidió neumáticos C4 para igualar a Ferrari, probablemente considerando innecesario el compuesto más blando en un circuito como Bahréin, que suele favorecer gomas más duras.

Más allá de los tiempos absolutos, Mercedes parece tener ventaja sobre Ferrari en ritmo de carrera. En tandas equivalentes el jueves, Antonelli rodó cómodamente en 1:36–1:37 con C3, mientras Hamilton fue consistente en 1:38 con C2, aunque las tandas más cortas de Antonelli sugieren que llevaba menos combustible. En su última tanda, Hamilton también rodó en 1:36–1:37, mientras que Antonelli fue empeorando conforme la degradación hacía efecto.

La fiabilidad "a prueba de balas" vista en Barcelona no se repitió del todo en Bahrein. Aunque fue el equipo con más vueltas en la segunda semana, una parada prolongada en la primera obligó a cambiar la unidad de potencia, además de un problema de suspensión que limitó a Antonelli a 94 vueltas en los tres primeros días.

Hasta el ataque final de Leclerc, Ferrari había trabajado discretamente en su programa. Pese a ciertas quejas sobre el procedimiento de salida revisado —considerando que su diseño de turbo ya anticipaba las complicaciones por la eliminación del MGU-H—, el equipo dejó que Mercedes y Red Bull acapararan titulares mientras se centraba en su trabajo.

Foto de: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images

Con 421 vueltas en la primera semana, Ferrari quedó a solo una de Williams y McLaren. En la segunda hubo pequeños problemas, pero nada alarmante. El SF-26 no dio sorpresas desagradables.

Ferrari también destacó por su afán innovador: un alerón montado en la caja de cambios detrás del difusor para convertir el flujo de gases en carga aerodinámica, además de un dispositivo aerodinámico activo rotatorio en el alerón trasero.

El progreso entre Barcelona y Bahrein fue evidente. Aunque el eje trasero podía ser nervioso bajo carga, Leclerc demostró que el SF-26 es explotable a una vuelta. Además, parece un coche más del gusto de Hamilton, dada su aversión a los anteriores monoplazas de efecto suelo.

Mercedes, por su parte, se mostró ordenado en pista, aunque aún no hemos visto el W17 al límite con poca gasolina. Melbourne debería ofrecer una imagen más clara.

McLaren y Red Bull, batalla por el tercer puesto

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Aunque pronto quedó claro que el "Big Four" mantendría su posición en cabeza en 2026, el orden tardó unos días en asentarse. El consenso en el paddock sitúa a Ferrari y Mercedes al frente, con Mercedes especialmente fuerte en tandas largas.

Pero detrás se avecina una lucha intensa: McLaren y Red Bull parecen muy igualados. McLaren ha mostrado ligera ventaja a una vuelta, pero la mejor vuelta de Verstappen el jueves llegó antes que los 1:32 de Piastri y Antonelli, por lo que la comparación depende del momento.

En tandas largas, Verstappen y Piastri realizaron simulaciones de carrera muy similares. Ambos hicieron estrategia a dos paradas: Verstappen con C3-C2-C2 y Piastri con C3-C2-C1.

Week two, day two long runs between Piastri and Verstappen

Verstappen promedió 1:39.6 en C3 frente a 1:39.9 de Piastri. Sin embargo, el australiano fue ligeramente más rápido en los compuestos duros, especialmente en C2 (1:38.4 frente a 1:38.7). En la última tanda, ambos rondaron el 1:37.7 de media, con Piastri algo más veloz pese a usar el neumático más duro.

Una sola simulación no es concluyente, pero la equivalencia en combustible reduce variables. Andrea Stella destacó que se realizó a la misma hora y con ritmo similar.

Comparar con Ferrari y Mercedes es más difícil, ya que sus tandas fueron más cortas, pero podrían estar hasta un segundo por vuelta por delante… aunque se desconoce su carga de combustible.

¿Está listo el grupo medio?

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Tras los cuatro grandes hay una brecha de alrededor de un segundo por vuelta. Después, podría surgir una pelea a cinco bandas conforme avance la temporada.

Alpine y Haas han sido los más sólidos. Franco Colapinto rodó consistentemente en 1:39–1:40 en tandas largas con compuestos duros. A una vuelta también mostró velocidad.

Con C5 el jueves por la tarde, Colapinto se mostró agresivo, quizá demasiado cuando el neumático se saturó. En Bahrein, el asfalto abrasivo castiga los compuestos blandos, por lo que no sorprendió que se quedara sin rendimiento al final.

Esteban Ocon también fue competitivo en C2 (1:38–1:39), aunque su tanda fue breve, lo que sugiere menos combustible. Haas probó ajustes durante el día y el coche parece equilibrado; con motor Ferrari, además, destaca en salida.

Racing Bulls y Williams son incógnitas. Lindblad rodó en 1:39–1:40 con C3, mientras Lawson cayó a 1:41 con degradación. Albon no impresionó el jueves (1:41–1:43), pero Williams había hecho una tanda más representativa al final de la primera semana.

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Las tandas largas de Alex Albon con el C3 el jueves no fueron especialmente impresionantes, moviéndose en una ventana de 1:41-1:43, pero Williams ya había completado una tanda más representativa en el último día de la primera semana, más en línea con los esfuerzos de Racing Bulls esta semana. A pesar de rodar con fiabilidad, en Williams sienten que todavía están por detrás de todos tras perderse el shakedown de Barcelona, por lo que han tenido que comprimir nueve días de trabajo en seis.

De los dos coches, el Racing Bulls pareció ligeramente más nervioso durante la primera semana; la zaga del VCARB 03 resultaba especialmente difícil de controlar en las curvas lentas, aunque eso se fue afinando a lo largo del test y pareció mejorar. Williams, por su parte, podría necesitar adelgazar su coche antes de empezar a aspirar a la parte alta de la zona media, pero los pilotos apenas parecieron incómodos al volante, incluso si el monoplaza tiene sus limitaciones.

"Creo que lo que necesitábamos en los últimos días era recuperar el tiempo perdido en Barcelona sumando muchos kilómetros al coche", valoró Carlos Sainz. "Creo que lo hemos conseguido bien y el coche ha sido fiable desde el principio. Eso nos está permitiendo, obviamente, descubrir las limitaciones y las áreas en las que tenemos que mejorar, que por desgracia son bastantes. Pero, como dije, lo principal la semana pasada era hacer kilometraje, y ahora esta semana por fin estamos empezando a intentar encontrar algo de tiempo por vuelta y rendimiento".

Audi tampoco debería estar muy lejos, e incluso podría situarse por delante de Williams en las primeras carreras. Aunque el rendimiento inicial sugería que el equipo anteriormente conocido como Sauber actuaría como puente entre la zona media y el fondo de la parrilla, lo mostrado en la segunda semana lo sitúa bajo una luz más positiva y debería tener un papel en la batalla del midfield a medida que avance la temporada.

Las tandas largas de Nico Hulkenberg con el C2 el jueves por la tarde oscilaron entre 1m40s-1m41s en el primer stint y luego se asentaron de forma consistente en el 1:39 en el segundo. Si esto se mantiene, colocaría a los coches plateados en la pelea con los pilotos de Racing Bulls y Williams, un logro notable teniendo en cuenta la prolongada transición de Audi de equipo cliente a constructor oficial.

Foto de: Kym Illman / Getty Images

Si algo podía salir mal para Aston Martin durante la pretemporada de F1 2026, probablemente salió mal. El coche llegó tarde al shakedown de Barcelona y, en la práctica, solo rodó uno de los tres días asignados al equipo, más allá de las cinco vueltas que completó el jueves antes de que Lance Stroll se detuviera. Aun así, el equipo había generado muchas expectativas en torno a 2026, en gran parte por la implicación de Adrian Newey en el diseño del coche.

A medida que avanzaban los test de Bahrein, la euforia se desvaneció rápidamente. En términos de fiabilidad, el equipo afrontó numerosos problemas a lo largo de las dos semanas, culminando con un fallo de batería el jueves de la segunda semana, cuando Fernando Alonso intentaba completar una tanda larga. El socio de motor Honda reveló después que estaba peligrosamente corto de piezas de repuesto, lo que convirtió al AMR26 en una rara aparición el último día del test, cuando Stroll apenas añadió seis vueltas más al total. El equipo recogió antes de tiempo, y su muro vacío ofrecía una imagen casi fúnebre que resumía su paso por Bahrein.

Los rumores en el paddock deben tomarse con cautela, pero las teorías predominantes sobre los problemas de Aston Martin eran las siguientes: la unidad de potencia Honda estaba 15 kg por encima del peso mínimo y carecía de potencia, el coche no tenía agarre y era extremadamente difícil hacerlo funcionar dentro de una ventana de rendimiento más amplia. "Necesitamos más potencia, así de simple", explicó Lance Stroll. "Y luego también necesitamos mejorar el coche", añadió, dejando claro que no era tan simple como parecía.

Más allá de los problemas de fiabilidad, el ritmo de Aston Martin fue glacial. Su mejor vuelta de la semana fue un 1:35:974 logrado por Stroll el segundo miércoles, más de 2,5 segundos más lento que cualquier registro de ese día, pero el ritmo de carrera mostrado por Alonso antes de su problema de batería fue aún más preocupante.

En una tanda con neumáticos duros-duros equivalente a los dos últimos stints de las simulaciones de Piastri y Verstappen, Alonso promedió un 1:43:405 en el primer relevo y un 1:41:492 en el segundo antes de que el coche se detuviera, lo que supone alrededor de cuatro segundos por vuelta respecto al ritmo de dos coches llamados a estar entre los cuatro primeros.

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Esto está en línea con el ritmo mostrado por Cadillac; Valtteri Bottas completó el jueves por la mañana una simulación de carrera completa a dos paradas, comenzando su stint con C3 en 1m42s-1m43s y progresando hacia el rango de 1m41s-1m42s en el segundo stint con neumáticos más duros, llegando a rodar brevemente en 1m40s al inicio del tercero. Para un equipo completamente nuevo, es un esfuerzo loable; para Aston Martin… no tanto.

Es evidente que el proyecto de Aston ha salido del horno antes de tiempo. Newey señaló que el coche estaba aproximadamente entre tres y cuatro meses por detrás del resto al no haber pasado por el túnel de viento hasta abril, y Honda también había reconocido antes de la temporada que su motor de combustión interna probablemente empezaría por detrás de sus rivales. Eso no impidió que circularan por el paddock memes con una imagen retocada de la tapa motor del AMR26 con el lema "underpowered by Honda" en letras bien visibles.

Por supuesto, ambas partes pueden recuperarse; Newey está decidido a poner en marcha un plan de reacción, y Honda podrá aprovechar las Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora (ADUO) de la FIA para garantizar la paridad con el resto de unidades de potencia. Pero antes de que esos mecanismos de recuperación surtan efecto en el coche, es probable que el inicio de 2026 sea especialmente duro.

Aston Martin only completed 128 laps in week two - half the tally of anyone else Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images