F1: Mazepin, "muy cabreado" tras su nefasto estreno en Bahrein

Desde la 19ª posición de la parrilla, Mazepin se peleó con su compañero de equipo, Mick Schumacher, al pasar por la primera combinación de curvas de Sakhir, pero poco duró el duelo...

Tras contravolantear en el primer vértice, el joven ruso perdió el control de su coche en los pianos de salida de la curva 2.

Mazepin trató de controlar su coche, pero derrapó hacia la izquierda y chocó contra el muro, poniendo fin a su debut en la F1 tras menos de un kilómetro.

El piloto de Haas asumió toda la responsabilidad de su error y dijo que lo sentía mucho por su equipo.

"Mis neumáticos estaban fríos y me subí al bordillo, di demasiado gas y trompeé. Un error totalmente mío", dijo Mazepin. "Lo siento mucho por el equipo, porque se merecen hacerlo mucho mejor, así que sí, estoy muy cabreado conmigo mismo".

"Mick estaba muy cerca, así que estaba muy concentrado en asegurarme de que no nos tocáramos y entonces me subí al piano y di demasiado gas y perdí el coche. Y no hubo forma de recuperarlo".

Mazepin dijo que esperaba que uno de sus "peores días" le proporcionara otra experiencia de aprendizaje tras un nefasto comienzo de su trayectoria en la F1.

"Estuve conduciendo un día y medio antes de que empezara la temporada de carreras. Cada vez que llegas a tu primer fin de semana, obviamente aprendes mucho, así que definitivamente hay cosas positivas que valorar", añadió.

"Sé que suena un poco extraño, pero hacer un fin de semana entero fue una gran experiencia de aprendizaje. Hay mucho que sacar de él, pero también fue uno de los peores días".

Su compañero de equipo, Schumacher, también sufrió un trompo durante la carrera en el poco competitivo Haas VF21, pero logró verla bandera a cuadros en 16ª posición, una vuelta por detrás de los primeros.

El jefe del equipo, Gunther Steiner, dijo que le había dicho a Mazepin "que mantuviera la cabeza alta" tras su desastroso debut, pero que estaba contento con la actuación de Schumacher.

"Sí, estaba bastante tocado", comentó Steiner. "Solo le dije que mantuviera la cabeza alta y siguiera adelante, ¿sabes? No es lo ideal lo que pasó, pero pasó. Así que se castigó a sí mismo bastante. Pero él está listo para salir de nuevo, por lo que le arropamos".

"Por lo demás, Mick hizo un buen trabajo. Así que al menos logramos la mitad de lo que queríamos conseguir".

