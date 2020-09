Marko: "Ricciardo me ofreció lo del tatuaje a mí antes"

El asesor de Red Bull Racing ha compartido siete temporadas con Daniel Ricciardo, desde que el australiano fichara por Toro Rosso en 2012 hasta que salió del entorno Red Bull a finales de 2018 camino de Renault.

Ambos han mantenido siempre una relación amistosa, llegando a realizar varias apuestas, en las que el piloto llegó a perder 1000 euros, antes de recuperarlos.

Recientemente, Ricciardo contó que se ha apostado con Cyril Abiteboul, su actual jefe, que si llega a sumar un podio en 2020, ambos se harán un tatuaje. Pero Marko asegura que esa oferta se la hizo a él antes.

"Ya me vino en su día a contarme la idea del tatuaje y yo me negué. Le dije: 'En la vida me haré un tatuaje", reconoce el ex piloto austriaco en conversación con Motorsport-Total.com, del grupo Motorsport Network.

Ricciardo sorprendió a Red Bull en el verano de 2018, cuando decidió firmar con Renault para la temporada 2019 y ha vuelto a hacer algo parecido este año, al fichar por McLaren para 2021 con un contrato "multianual".

Marko considera que es "uno de los mejores pilotos de la parrilla", pero prefiere no compararlo con Albon: "No puedo responder a esa pregunta. No hay evidencias".

"Somos segundos con Albon en el campeonato de Constructores. Eso sería lo mismo con Ricciardo. Lo que es verdad es que tendríamos dos pilotos de habilidades similares. Y es más divertido con Ricciardo también (risas). Pero buscó su camino fuera de aquí y apostó por ello. Así son las cosas. Seguimos siendo amigos, de todos modos".

Marko deja claro que no han valorado un regreso del piloto de 31 años a Red Bull, pero no descarta que en el futuro puedan volver a juntar sus caminos.

"Siempre se pueden recuperar ese tipo de lazos. Pero las circunstancias deben encajar", concluyó.