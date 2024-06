Marko, duro con Stroll: "Me pregunto si realmente quiere ser piloto"

Lance Stroll aterrizó en la máxima categoría del automovilismo en la temporada 2017 y desde entonces le ha perseguido el apodo de ser un "piloto de pago", dado que detrás de su llegada a la Fórmula 1 estuvo el dinero de su padre, el multimillonario Lawrence Stroll.

Además, tras sus dos primeras campañas en Williams, el canadiense fichó por Racing Point (ahora Aston Martin) cuando su padre compró la escudería al borde la quiebra y desde entonces, hayan sido cuales hayan sido sus resultados, se ha mantenido en el equipo de Silverstone y, de hecho, nadie conoce la extensión de su contrato, por lo que se cree que seguirá ahí hasta que su padre lo desee.

A menudo criticado por los aficionados y expertos, durante el pasado fin de semana en el GP de Canadá, la prensa local,buscó a un hombre que nunca se muerde la lengua como Helmut Marko, para saber su opinión sobre Lance Stroll y el veterano austriaco fue un poco duro en su respuesta.

"Recuerdo una muy buena carrera que hizo con Williams en 2017 antes de subir al podio en Bakú, y en 2020 nos quitó la pole position en el GP de Turquía".

"Ha tenido altibajos desde entonces. Recuerdo algunas carreras muy buenas y otras mediocres. Me pregunto si realmente quiere ser piloto y si trabaja duro para conseguir buenos resultados", dijo el principal asesor del equipo Red Bull a Le Journal de Montréal.

Cuando se le hizo hincapié a Helmut Marko y se le preguntó si creía que Lance Stroll estaba haciendo lo suficiente como para seguir compitiendo en la Fórmula 1, el veterano austriaco no se la quiso jugar demasiado al responder.

"Es difícil decirlo, porque no lo conozco lo suficiente y no estoy lo suficientemente cerca como para juzgar realmente sus esfuerzos. Sólo puedo decir que lo he observado y tiene sus altibajos", concluyó.

En estos momentos, Lance Stroll es el compañero de Fernando Alonso en Aston Martin y, si bien el piloto español ha sido conformado para la próxima temporada, e incluso se sabe que firmó un contrato hasta finales de 2026, en cuanto al canadiense no hay nada claro, pero se presupone que su futuro en la escudería británica está asegurado bajo el mandato de su padre Lawrence Stroll.

Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!