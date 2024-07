Leclerc no confía en que Ferrari F1 haga desaparecer los rebotes en Spa

Charles Leclerc cree que el Gran Premio de Bélgica de este fin de semana podría ser la carrera en la que los problemas de rebote de Ferrari sean "más visibles", aunque llevarán hasta Spa-Francorchamps la última parte de sus modificaciones en el suelo.

El paquete de mejoras de Ferrari para el GP de España incluía un nuevo fondo que provocó como efecto secundario los rebotes en las curvas de mayor velocidad, un problema que contribuyó a que creciese su distancia respecto a Red Bull, McLaren y Mercedes en los circuitos más rápidos.

El equipo de Maranello mitigó ese problema en un Hungaroring con características más lentas, pero Leclerc espera que Spa-Francorchamps sea una prueba mucho más importante para ver si las últimas modificaciones de Ferrari están funcionando como se pretendía o no.

"En un circuito como Spa, creo que va a ser una verdadera prueba para nosotros, porque es probablemente donde espero que nuestros problemas sean más visibles", dijo Leclerc.

"Allí sabremos de verdad si aún queda mucho trabajo por hacer antes de solucionar nuestros problemas, o si las mejoras de este fin de semana nos han ayudado a dar un paso adelante con estas piezas".

"En una pista de alta velocidad, espero que nos cueste un poco más", reconoció.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

En Bélgica, Ferrari no volverá a su antigua especificación de Imola, como hizo en Silverstone. En su lugar, el equipo persiste con sus desarrollos más recientes, introducidos con buenos resultados en Hungría, con un cuarto y un sexto puesto como resultados para Charles Leclerc y Carlos Sainz.

En Bélgica, donde se espera que el fenómeno del porpoising sea más visible, se introducirán más ajustes para que el coche sea más resistente a los rebotes.

"La comprensión está ahí", dijo Leclerc. "Lo que pasa con este problema [de rebote] al que nos enfrentamos es que está muy activo o desaparecido. Es muy difícil ver la mejora".

"Tal vez lo tengas o no lo tengas, pero no es como si mejoraras su intensidad. Así que cuando lo tienes, lo tienes. Estamos dando pasos en la dirección correcta. Si será suficiente como para eliminarlo, aún no estoy seguro, pero sinceramente espero que en Spa vuelva a ser un problema", dijo el monegasco.

