Leclerc elegirá mejor sus "peleas" tras el incidente con Verstappen

Leclerc embistió a Sergio Pérez en la primera vuelta del GP de Sakhir, y tanto él como Max Verstappen, que trató de esquivarlos, abandonaron al instante. El piloto de Racing Point pudo continuar y finalmente conseguir una sensacional victoria.

Leclerc ha estado involucrado en varios otros incidentes en inicios de carreras este año, especialmente uno con su compañero de equipo Sebastian Vettel en el GP de Estiria, y otro con el compañero de equipo de Pérez, Lance Stroll, en Sochi.

El monegasco acepta el castigo por el incidente del fin de semana pasado, pero señaló que sus ataques en las primeras vueltas a menudo han dado sus frutos esta temporada.

"Creo que no le di muchas opciones a los comisarios", dijo. "Porque al abandonar y no poder terminar la carrera, bueno, tenía que recibir una penalización de alguna manera. Y lo único que les fue posible era penalizarme para la siguiente carrera".

La penalización de Leclerc: Leclerc, sancionado para el GP de Abu Dhabi de F1

"Así son las cosas. Y es así, creo que he ganado mucho en algunas carreras en la primera vuelta, lo que me ayudó a sumar muchos puntos este año. Pero a veces no sale como me gusta, como pasó el fin de semana anterior o en Austria a principios de año".

"Pero al final, también he ganado muchos puntos con eso. Y trataré de elegir mejor las peleas, porque obviamente adelantar a Max no nos iba a llevar a ninguna parte, porque Max era de todas formas más rápido que nosotros. Pero aun así ya es pasado, y aprenderé".

Verstappen dijo que no quería hablar con Leclerc sobre el incidente del fin de semana pasado.

"No me interesa en absoluto", declaró el piloto de Red Bull. "Sólo quiero hacer la carrera aquí y luego irme a casa. Ya está".

"Así que no tiene sentido tratar de tener una especie de pelea y seguir adelante, hablando entre nosotros. No importa. Los dos abandonamos y ya está".

Verstappen admitió que no se dio cuenta de que había gravilla detrás de la escapatoria cuando salió de pista al intentar evitar el monoplaza de Pérez.

"No vi la grava, pero no pude hacer nada más, porque si hubiera intentado frenar más y esperar a que Checo dejara de girar, probablemente me habría golpeado Charles".

"Así que no había ningún lugar a donde ir, y fue muy desafortunado que hubiera ahí un poco de grava, lo que te hace irte contra el muro".

Choque en el reinicio de Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 y Kevin Magnussen, Haas VF-20 1 / 57 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Los restos quemados del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 y la barrera dañada 2 / 57 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Choque de Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 se retira de la carrera 3 / 57 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, Charles Leclerc, Ferrari SF1000 4 / 57 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 5 / 57 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20, en la grava y Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 6 / 57 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El monoplaza dañado de George Russell, Williams FW43 7 / 57 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, choca con las barreras 8 / 57 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 choca con la barrera y su neumático suelto golpea el monoplaza de George Russell, Williams FW43 9 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 choca con la barrera y su neumático suelto golpea el monoplaza de George Russell, Williams FW43 10 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Williams FW43 y Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39, ambos empiezan a salir de sus automóviles después de chocar en la pista 11 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 hace un trompo debido a una falla eléctrica 12 / 57 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 después de chocar 13 / 57 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-20 y Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 14 / 57 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 15 / 57 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 y Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 chocan al inicio de la carrera 16 / 57 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16, hace un trompo y sale hacia la grava 17 / 57 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Oficiales retiran el monoplaza de Nicholas Latifi, Williams FW43 18 / 57 Foto de: FIA Pool Pierre Gasly, AlphaTauri, sale de su monoplaza después de un incidente en la primera vuelta 19 / 57 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, sale de su monoplaza después de un incidente en la primera vuelta 20 / 57 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El monoplaza dañado de Kevin Magnussen, Haas VF-20 21 / 57 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El monoplaza chocado de Lance Stroll, Racing Point RP20 22 / 57 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El monoplaza de Lance Stroll, Racing Point RP20 después del accidente 23 / 57 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El monoplaza de Lance Stroll, Racing Point RP20 después del accidente 24 / 57 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El monoplaza de Lance Stroll, Racing Point RP20 después del accidente 25 / 57 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El monoplaza de Lance Stroll, Racing Point RP20 después del accidente 26 / 57 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Oficiales de pista remueven el monoplaza de Lance Stroll, Racing Point RP20 27 / 57 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El monoplaza dañado de Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 28 / 57 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El monoplaza dañado de Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 29 / 57 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El monoplaza dañado de Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 30 / 57 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Trompo de Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 31 / 57 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images George Russell, Williams FW43 retirándose de la carrera después de chocar con Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 32 / 57 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 y George Russell, Williams FW43 33 / 57 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 y George Russell, Williams FW43 34 / 57 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 hace un trompo 35 / 57 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16, pasa como Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, se sale de una curva y pierde su alerón delantero 36 / 57 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, hace un trompo 37 / 57 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11,con problemas se abre para que Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 pase 38 / 57 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 y George Russell, Williams FW43 accidente 39 / 57 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El monoplaza de Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 es retirado por los oficiales 40 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Trompo de Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 41 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, hace un trompo mientras pasa Kevin Magnussen, Haas VF-20 42 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El coche de Lance Stroll, Racing Point RP20 en la grúa 43 / 57 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Oficiales de pista remueven el monoplaza de Lance Stroll, Racing Point RP20, después de su choque con Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 44 / 57 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-20 45 / 57 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El coche de Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, en una grúa 46 / 57 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing después de retirarse de la carrera 47 / 57 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing después de retirarse de la carrera 48 / 57 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Los bomberos usan un extintor en el horrible accidente de Romain Grosjean, Haas VF-20, en la primera vuelta del Gran Premio de Bahrein 49 / 57 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los bomberos se encargan de las llamas y un delegado médico saca a Romain Grosjean, Haas F1 del monoplaza 50 / 57 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 en llamas 51 / 57 Foto de: LAT Images Los restos quemados del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 52 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Los restos quemados del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 53 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Los restos quemados del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 y la barrera dañada 54 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Los restos quemados del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 y la barrera dañada 55 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Los restos quemados del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 y la barrera dañada 56 / 57 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los restos quemados del monoplaza de Romain Grosjean, Haas VF-20 y la barrera dañada 57 / 57 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images