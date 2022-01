Los F1 de 2022 se pilotarán de manera diferente, según Leclerc

La Fórmula 1 vivirá un cambio de reglamento gigantesco para la campaña 2022, por lo que equipos y pilotos han comenzado a preparar la temporada con meses de antelación. Ya hemos conocido las opiniones de Lewis Hamilton, Pierre Gasly y Lando Norris sobre los monoplazas nuevos, y el último en comentar sobre ello ha sido Charles Leclerc.

El heptacampeón de Mercedes comentó que realizar pruebas en el simulador no servía de nada debido al rápido desarrollo del coche, mientras que Gasly dijo que los pilotos tendrían problemas de visión. Norris, por su parte, expresó que los nuevos monoplazas serían muy diferentes a los actuales, y que el estilo de pilotaje iba a cambiar.

El monegasco de Ferrari dijo que los coches de 2022 serán más pesados, y que eso hará que la conducción sea distinta en las curvas de baja velocidad. Los comentarios de Leclerc llegan después de haber estado probando en el simulador de Maranello, aunque aún les falta cerrar esa tercera plaza en la clasificación de constructores.

La F1 ha realizado este cambio de reglamento para incrementar el número de adelantamientos y que los pilotos puedan seguirse los unos a los otros sin perder carga aerodinámica. Los coches serán unos 40 kilos más pesados que los actuales, y en un deporte donde todo se mide al gramo y al milímetro, será una gran modificación.

Leclerc habló con Motorsport.com sobre el Ferrari de 2022 en el pasado Gran Premio de Arabia Saudí de 2021 y afirmó que "iba mejor cada vez mejor que iba al simulador". También expresó: "Lo siento bien porque muestra que vamos en la dirección correcta, y tengo mejores sensaciones, luego veremos dónde estamos en comparación con los demás una vez que probemos todos juntos".

Sin embargo, el piloto de Ferrari indicó que el aumento de peso será un factor importante: "Son mucho más pesados que los de este año, se nota sobre todo en las curvas de baja velocidad. Eso nos hará cambiar el estilo de pilotaje para esos giros, simplemente porque es un coche más pesado".

"A alta velocidad, diría que es bastante similar y no hay gran diferencia", finalizó Charles Leclerc.

Esto es algo que también comentó Pierre Gasly, que estuvo en Faenza probando el AlphaTauri de 2022: "Todo se siente ligeramente peor, la frenada, la entrada en curva y la alta y baja velocidad. El monoplaza es más pesado, así que, obviamente, lo notaremos y será unos dos segundos más lento".

Cuando se le preguntó sobre si podrán hacer realidad que los coches se igualen, dijo: "Espero que consigamos lo que queremos, pero me preocupa un poco que no se pueda. Ya veremos en año que viene, aún así, creo que los rivales van a encontrar más rendimiento a lo largo del año, y hasta que no pones el coche en Barcelona, no sabes dónde estarás".

"De momento, estamos contentos con nuestro desarrollo, pero depende de lo que hayan encontrado el resto. Siempre que abres una nueva página, hay mucho trabajo, y esperamos que hayamos tomado la correcta", afirmó el francés.