Acosta: "Cuando sigues a un 'elegido' como Pedrosa te quedas embobado"

El joven debutante Pedro Acosta fue el único corredor de la marca KTM en lograr pasar el corte directo a la Q2 este viernes en el arranque del Gran Premio de España de MotoGP, una nueva muesca en la culata del murciano, que no deja de sorprender a cada paso que da en su primer año en la categoría reina.

"El FP1 es la sesión más complicada del fin de semana y esta vez la hemos superado bien, por la tarde hemos hecho algunos pequeños cambios que ha mejorado, hemos trabajado en el ritmo y pensando en la carrera para no tener el estrés que tuvimos en la parrilla en la carrera de Austin. Ha ido todo bien en general y creo que todo el mundo irá más o menos por el mismo camino", en referencia a la elección de los neumáticos para el domingo.

Además de ser el único de la fábrica austríaca que lograba el pase a la Q2 directo, era el único que no se caía en la sesión de la tarde, tras hacerlo Dani Pedrosa, Jack Miller y, al final, Brad Binder.

"Binder se hubiera metido en la Q2 de no haberse caída, seguro. Nosotros creo que estamos haciendo un buen trabajo, nos lo estamos tomando con calma y sin prisas, que eso es lo que me mató en mi primer año en Moto2, que tenía mucha prisa por ganar. Estamos mejorando la moto poco a poco, aquí hemos vuelto a cambiar la esponja del sillón, la apertura de los manillares, estamos en ese punto de adaptar la moto al punto que queremos y llegaremos poco a poco".

En su última salida, Acosta trató de coger la rueda de Pecco Bagnaia, pero se le coló Marco Bezzecchi entre medias y, posiblemente, le taponó ligeramente.

"Cada uno debe saber jugar sus cartas, de vez en cuando el que lleva el jocker tiene ventaja, así que vamos a tratar de llevar siempre los jockers de la baraja. Al final, un poco, Bezzecchi me ha tapado, pero no hubiera cambiado nada. Creo que tengo que mejorar un poco más el pilotaje para ser más rápido mañana", se exigió.

Uno de los momentos de tensión del entrenamiento fue cuando Acosta seguía a Pedrosa en pista, y casi se lo lleva por delante.

"No me esperaba que cortara la vuelta, le quedaba una en la pizarra y estaba convencido de que iba a terminar la vuelta, no pensaba que frenada, y cuando el de delante corta, tu sigue yendo a trescientos y la distancia se recorta rápido", explicó.

"Cuando tu vas detrás de un elegido, te quedas embobado viendo como pilota, la finura que tienes Dani es algo que hacía muchos años que no se veía, el saber hacer que tiene tan interiorizado, es algo de lo que tenemos que aprender e ir mentalizándonos", explicó.

Además de ser un piloto rápido e inteligente en la pista, Acosta demostró serlo, también, fuera de ella cuando le preguntaron si era más fan de Pedrosa o de Jorge Lorenzo en su buena época. "Aaaaah, yo era muy pequeño ahí, cuando yo empecé a ver las motos estaba Valentino Rossi en Ducati, Lorenzo en su mejor época en Yamaha, Casey Stoner en Honda, era demasiado pequeño para elegir entre uno u otro", se quitó el tema de encima.

Lo que si está claro es la diferencia de estilo, mientras Acosta saca todo el cuerpo de la moto, Dani ni se mueve. "Hay que tener en cuenta lo pequeño que es Dani. Si te fijas bien en la posición de los brazos no es tan diferente, el tema es que los míos son mucho más largos. También lleva la cabeza más adelantada, que es algo que me gustaría a mi, estamos trabajando para afinar nuestro estilo".

De cara al sábado, están en juego la pole y la sprint del GP de España en Jerez.

"Vamos a esperar a ver cómo se levanta el día, dan previsión de lluvia, en Qatar no fuimos mal en mojado, pero hay que ver cómo nos encontramos aquí", zanjó el Tiburón de Mazarrón.