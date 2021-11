Hamilton no ve beneficios en probar ahora el coche de 2022 en el simulador

A la ya legendaria temporada de 2021 aún le quedan dos carreras para acabarse, en Arabia Saudí y Abu Dhabi, sin embargo, y como se sabía desde hace tiempo, la siguiente campaña vendrá acompañada de uno de los cambios de reglamento más grandes de la historia.

Para el año 2022, la Fórmula 1 se deshará de tantos apéndices y elementos aerodinámicos en sus monoplazas con el único objetivo de que los pilotos puedan seguirse los unos a los otros e incrementar el número de batallas en pista.

Un equipo que se adaptó tremendamente bien a la anterior modificación del reglamento fue Mercedes, que, a falta de lo que pueda suceder en el final de 2021, se mantiene invicta y ha ganado todos los campeonatos, tanto de pilotos como de constructores de la F1 en la era híbrida. Los de Brackley, como el resto de las estructuras, comenzaron a trabajar en el coche de la siguiente temporada hace meses, aunque aún queda trabajo por hacer.

En otras escuderías, como en McLaren o Ferrari, sus pilotos ya han probado los nuevos monoplazas en los simuladores. Lando Norris o Carlos Sainz ya han tenido la oportunidad de ponerse a los mandos de ellos en sus respectivos equipos, y han podido comprobar de primera mano lo diferente que son respecto a los actuales.

Algunos pueden defender que esta es la dirección correcta, sin dejar ningún cabo suelto, sin embargo, Lewis Hamilton opina de otra manera, y cree que probar el coche en el simulador en estos momentos no tiene beneficios.

Además de no querer distraer su atención del foco principal que es ganar el título mundial de pilotos, Hamilton afirma que las ganancias que está realizando Mercedes en el túnel de viento no afectarán a si se prueban en el simulador o no.

"No he pilotado el monoplaza en el simulador porque me he centrado en este año. Ya ha sido una carga de trabajo bastante grande", comentó.

"Estoy en contacto constante con el equipo, incluso después de las carreras siempre digo que 'aquí es donde está nuestro coche ahora y estas son las cosas que quiero para el de la temporada que viene, con un ojo a todas esas cosas. Hay algunos problemas con el motor y no quiero verlos el año que viene, por favor, arregladlo'. Estoy en conversaciones constantes con el equipo", indicó el británico.

Lewis Hamilton, Mercedes, ganador del GP de Qatar

Lewis Hamilton también dijo que parte de las reuniones poscarrera de este año incluyen algunos minutos para charlar sobre el monoplaza de 2022 y de su equilibrio aerodinámico.

"Cuando vengo de las carreras suelo tener reuniones con Shov [Andrew Shovlin], generalmente al final de la semana, cuando han recogido todos los datos. Entonces, voy con mi ingeniero, Bono [Peter Bonnigton] y me vuelvo a juntar con el grupo que trabaja en el coche del año que viene", explicó el heptacampeón.

"Esto es para obtener una actualización para saber dónde están, ya sea en aerodinámica, tipo de equilibrio del peso que podemos esperar, qué problemas podemos anticipar, qué desafíos tienen y cómo ven que será el monoplaza. Ahora, con el desarrollo haciéndose en el túnel de viento, no ganas nada probando el coche porque está en proceso de mejora continuo", finalizó.