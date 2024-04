Mir: "Es un drama; hagamos lo que hagamos la moto no cambia"

Honda sigue sin levantar cabeza en el Circuito de Jerez, al menos para arrancar el Gran Premio de España, aunque sin vistas de que la situación vaya a mejorar en los dos próximos días. Joan Mir ya dicho de forma clara en Austin que la dirección de desarrollo tomada por la casa del ala dorada no había sido la correcta, y que si en la pista andaluza la situación no mejoraba habría que ser drásticos, algo que parece que acabará siendo así.

Y es que el campeón del mundo de MotoGP 2020 volvió a ser uno de los rostros de la desesperación de HRC, al ser 22º en los Libres 1 de la mañana, con un 1:38.574, y 20º en la Práctica de la tarde, con un 1:37,476, a casi segundo y medio del mejor tiempo de Pecco Bagnaia y como tercer mejor piloto de Honda, detrás de los dos hombres del LCR.

Así, tras las dos sesiones en pista, Mir se mostró desesperado por el rumbo de Honda, que parecía que sería distinto en esta campaña a tenor de las buenas sensaciones expresadas en la pretemporada. Pero ahora, hagan lo que hagan, la RC213V no es capaz de remontar el vuelo.

"Estamos cambiando muchas cosas para ir más cómodo, pero hagamos lo que hagamos la moto no cambia", empezó el mallorquín. "Es desesperante. Ahora no giramos, pero es que el tren delantero tampoco aguanta". De esta forma, resumió la situación de la fábrica japonesa en un concepto muy claro: "Es un drama".

Hay que recordar que, en Jerez, Honda está contando con la ayuda de Stefan Bradl, su piloto probador, ya que está como wildcard. Sin embargo, el desarrollo de la moto que está llevando el alemán no es el deseado por los pilotos: "La moto de Bradl va en una dirección que no es la que queremos; está bien que la lleve él".

Mir no apuntó a la aerodinámica como el gran fallo de la RC213V de 2024: "El problema no es de aerodinámica, sino de una pieza muy grande (el motor). El concepto es equivocado. El tema está en que no sabemos cuándo llegarán esas mejoras".

Finalmente, el de Palma lamentó que ahora la aerodinámica no tapa los puntos débiles, mientras confirmó que tomará un camino de desarrollo distinto en el test de Montmeló posterior al GP de Catalunya: "En Sepang, Honda desplazó una moto nueva, que era más potente y en la que los puntos débiles se podrían compensar con aerodinámica, pero eso no ha sido así. En Barcelona (test) comenzamos a trabajar en otra dirección", finalizó.

Marini, aún más lejos que Mir

Pero si la situación de Joan Mir ya es complicada, peor lo es la de Luca Marini. El italiano terminó la Práctica en la penúltima posición de la tabla, detrás de todos los pilotos de HRC, incluso de Bradl, y únicamente delante de Lorenzo Savadori, probador de Aprilia. El #10 espera quedar a un segundo de la cabeza, pero este viernes acabó a casi dos (+1.8).

"Un día estándar, al igual que el resto de este año. Esperábamos estar un poco más cerca en este circuito, que es corto. Nuestro objetivo es terminar a un segundo de los primeros. El problema es que no solo tenemos un problema. La moto no gira, pero tampoco podemos ganar en frenada ni en paso por curva", detalló.

"La moto del año pasado era muy buena en frenada, y el piloto empujaba al máximo, más allá del límite de la goma. Y no es que las gomas fueran malas", finalizó, confirmando que Honda tiene demasiados frentes por solucionar.