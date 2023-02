Cómo el "exigente" Alonso ha empezado su vida con Aston Martin

Cargar el reproductor de audio

"Soy muy exigente en todo lo que hago", dijo el español en la presentación del nuevo coche de Aston Martin, quien iba a dar su "100%", y espera lo mismo de quienes le rodeaban. Es una obsesión por lo mejor que ha alimentado la frustración en el pasado e incluso ha provocado una ruptura de las relaciones dentro de los equipos.

El año pasado, el asturiano se mostró abiertamente convencido de que estaba rindiendo a su mejor nivel desde 2012, cuando estuvo cerca de lograr su tercer título con un Ferrari muy por debajo de las expectativas, pero los problemas de fiabilidad de Alpine le hicieron perder una importante cantidad de puntos.

Por lo tanto, fue una sorpresa que Fernando Alonso se sorprendiera del motor de Aston Martin proporcionado por Mercedes en su primera jornada de verde en las pruebas de Abu Dhabi al final de la pasada temporada. Su entusiasmo por la dirección de la escudería, que ha recibido una gran inversión por parte de Lawrence Stroll, ha sido evidente desde que se anunciara su fichaje en las vacaciones de verano.

Aunque el ovetense se hizo una idea de cómo sería su nueva vida en Silverstone, no pudo ponerse a trabajar hasta el 1 de enero con ello, pero desde entonces se ha volcado en todas las labores en "uno de los mejores equipos de Fórmula 1 que habrá", como dijo el propietario canadiense.

El compromiso de Stroll y la cultura del conjunto es algo que Alonso siente que va en su misma línea de pensamiento: "Desde el primer día en Aston Martin, sentí exactamente los mismos valores de la gente que me rodea. Tenemos la inversión, las instalaciones y el talento, así que es solo cuestión de tiempo [ganar], pero por desgracia, no tengo 20 años, aunque haré todo lo posible por ayudar al equipo".

Esa ayuda es exactamente la razón por la que los británicos quieren que Alonso sea sincero y sin filtros, en un 2023 que será el tercer año del plan quinquenal para convertirse en uno de los líderes de la parrilla, y cree que seguir el estilo exigente del piloto es una eficaz forma de fortalecerse.

"Me ha parecido muy sincero y transparente", indicó el director del equipo, Mike Krack. "Estamos muy contentos con su actitud exigente, nos lleva hacia delante y estamos preparados para ir más allá, es la única manera de avanzar más en la parrilla".

Aston Martin no ha ocultado su agresivo enfoque en el diseño del AMR23, y los rumores sobre su desarrollo invernal son alentadores, pero si las cosas no salen según lo planeado, y la frustración de Alonso aumenta, la escudería ya está preparada para hacer frente a los problemas.

"Obviamente, si el coche no es lo que queremos que sea, serán conversaciones difíciles", comentó el jefe. "Pero tendremos que estar preparados para tenerlas, porque no hay que esconderse, creo que no te puedes esconder delante de Fernando Alonso. Vamos con la visera abierta en las discusiones, sé honesto, abierto y transparente, y entonces no esperamos ningún problema".

Los comentarios del español ya han impresionado en la fábrica y tras su único día de rodaje en Abu Dhabi, tuvo otra jornada en Jerez con el monoplaza de 2022 como parte del programa de pruebas de neumáticos Pirelli, lo que le permitió seguir conociendo al equipo y la forma de trabajar.

"Fernando [Alonso] es muy participativo, muy centrado", explicó el director de rendimiento, Tom McCullough. "También es muy eficiente en su forma de hablar, cuando está describiendo el coche, cuando lo hace para un informe, una configuración en el volante, no hay palabras desperdiciadas, es solo concentración, eso es lo que deberíamos hacer, esa es mi idea".

McCullough añadió que Alonso había sido un "dolor" contra el que competir a lo largo de los años: "Siempre estaba ahí semana tras semana, clasificándose bien, compitiendo bien. Le escuchas por la radio y está al tanto de la estrategia del coche de delante, del que tiene detrás, de lo que hacen con sus ruedas, de dónde está él en relación a ellos, ha sido muy divertido verle en una situación de clasificación y carrera".

