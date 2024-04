Martín: "Estoy en el meollo para luchar por la victoria"

A las puertas de la cuarta parada del calendario, Jorge Martín se ha ganado el derecho de estar en la posición más privilegiada de todas. El piloto de Pramac lidera la tabla general con 21 puntos de ventaja sobre Enea Bastianini, su perseguidor más inmediato, con un triunfo y dos podios en las tres carreras disputadas hasta la fecha.

En Jerez, el actual subcampeón del mundo terminó la primera jornada de ensayos con el quinto mejor registro después de que le anularan su última vuelta por banderas amarillas, lo que le dejó a cuatro décimas de Pecco Bagnaia, el más veloz de todos y uno de los teóricos favoritos a pelear con él por el título.

Esa quinta plaza le sirvió al madrileño para clasificarse directamente para la segunda criba de la cronometrada, un trámite vital desde que se implantó este nuevo formato de fin de semana, en el que la posición de arranque en la parrilla de salida es todavía más determinante de lo que era hasta ahora.

"Estoy contento porque empezamos con el pie izquierdo, ya que con la goma trasera no me encontraba nada cómodo. Poco a poco lo fuimos resolviendo, y aunque no me gusta mucho cambiar la moto, le dimos la vuelta", explicó el madrileño al final del día este viernes en Jerez.

"Y eso hizo que por la tarde me encontrara mucho mejor", reconoció Martín, que sin haberse mostrado tan competitivo como en otras ocasiones, se ve en condiciones de medirse en corto por el triunfo; tanto en la prueba corta de este sábado, como en la larga, ya el domingo.

"Hice un simulacro de sprint y mejoré en la undécima vuelta. Estoy en el meollo para luchar por la victoria, mantengo esa constancia que es necesaria para ello", añadió el español.

Al igual que el resto de corredores de Ducati, Martín se ha visto sorprendido desde que arrancó el curso por las vibraciones que aparecen en según qué circunstancias, y que complican mucho la entrada en curva. En Jerez, este problema desapareció por completo, al menos por el momento.

"No he tenido ninguna vibración, pero no sé si es cuestión de la pista, de la temperatura de las gomas o de qué. Toco madera y esperemos que mañana siga así, porque aún no tenemos del todo localizado de dónde vienen", desveló el #89, que cree tener bastante identificados a quienes deberían ser sus compañeros de refriega.

"En ritmo de carrera veo a menos candidatos de los que hay a una sola vuelta. En cuanto a ritmo veo a Maverick Viñales y Marc Márquez muy fuertes, y Pecco creo que ha trabajado más con goma blanda. Yo creo que esos tres y yo somos los más competitivos”, remachó el de Pramac.