Lo único seguro del incierto calendario de la Fórmula 1 2021

La incertidumbre a la que se enfrenta el mundo sobre cómo se desarrollará la pandemia de coronavirus en los próximos meses es inmensa. Y la Fórmula 1 no es ajena a ello.

A pesar de que ahora se sabe mucho más sobre la propagación y el tratamiento del virus que el año pasado por estas fechas, la vuelta a la normalidad todavía parece bastante lejana, y las nuevas cepas y las vacunas son el tema de conversación actual.

La delicada situación del Opel de Australia de tenis, con más de 70 jugadores y entrenadores confinados en sus habitaciones de hotel durante 14 días ante los estrictos protocolos de cuarentena tras los positivos en los vuelos que llegaban a Melbourne, demuestra lo precarias que siguen siendo las cosas en estos momentos. No es de extrañar, pues, que las autoridades de la ciudad australiana acordaran el aplazamiento del inicio de la temporada de F1 previsto para marzo.

Los confinamientos y restricciones que se están produciendo en Europa, además de la creciente preocupación por el aumento de las tasas de infección que están provocando las nuevas cepas, hacían que gastar millones en preparar el circuito de Albert Park para una carrera en marzo habría sido una locura. Una repetición de los acontecimientos del año pasado, cuando se suspendió todo el viernes por la mañana, habría sido inaceptable...

Pero la reorganización del calendario, que ahora empezará con Bahrein como sede de la pretemporada y de la primera carrera, y la cancelación del GP de China, ha planteado inevitablemente algunas dudas sobre el resto del calendario y lo realista que es.

Días atrás se especuló mucho sobre el destino de las carreras en circuitos urbanos, ya que algunos medios sugirieron que todos los circuitos callejeros de la F1 tendrían que ser eliminados ante las preocupaciones actuales sobre el coronavirus. Eso significaría que no habría Mónaco, Bakú, Singapur ni Australia.

Pero la F1 salió a desmentirlo, aunque todo el mundo (ellos también) es consciente de que el calendario no se puede garantizar.

"Hemos establecido los detalles del calendario revisado de 2021 y no hay más cambios", dijo un portavoz de la F1. "El rumor de que las carreras urbanas no se celebrararán es completamente erróneo".

De hecho, la F1 ha mantenido un estrecho contacto con los promotores de las carreras según se desarrollaba la situación, y los anfitriones confían en que sus carreras podrán celebrarse. Esa confianza puede parecer que no concuerda con la realidad de un mundo que puede estar bastante cerrado hasta marzo, y que se enfrenta a duras restricciones durante meses después, pero hay un factor clave con el que cuenta la Fórmula 1.

Se enfrenta a una situación que ya conoce y, pese a todo, pudo realizar una temporada completa en 2020.

Después de que la F1 sufriera un duro golpe en Australia el año pasado, cuando no estuvo preparada en un entorno que cambiaba rápidamente, la categoría se reinventó de manera brillante para crear un modelo de cómo un deporte internacional puede continuar en medio de la pandemia. Los protocolos de COVID establecidos por la F1 y la FIA funcionaron de forma excepcional y, desde el inicio de la temporada en Austria hasta el final en Abu Dhabi, dieron a los grandes premios la base que necesitaban para llevar a cabo una campaña completa sin cancelaciones ni nuevas reorganizaciones.

Por supuesto, hubo algunos quebraderos de cabeza, especialmente con un posible brote provocado por un traductor ruso que trabajaba para los equipos en Sochi, pero todo resultó ser gestionable. Los procedimientos fueron más estrictos en el Gran Premio de Abu Dhabi, cuando la F1, en colaboración con las autoridades locales, introdujo una "biosfera" que aisló al Gran Circo ambulante del mundo que lo rodeaba.

Si bien esas restricciones parecían extremadamente duras, el hecho de que la biosfera haya funcionado y haya permitido que se celebre un evento en un lugar tan estricto como Abu Dhabi, da a la F1 la confianza de que ahora puede disputar carreras en casi cualquier lugar.

A principios de la primavera europea del año pasado, muchos se mostraban escépticos sobre la posibilidad de que la F1 pudiera celebrar una sola carrera debido a las restricciones de los viajes internacionales. En un momento dado, parecía que la única esperanza realista de que se celebrara alguna carrera sería que Silverstone acogiera una temporada completa, y quizás sólo con los equipos británicos. Ahora, sin embargo, la realidad es que sí se podrá realizar una temporada.

Con la experiencia y seguridad de la F1, no debería haber ninguna duda sobre las cuatro primeras carreras de la temporada en Bahrein, Imola, Portimao (aún por confirmar) y Barcelona. Después de esa cita de España, Mónaco, Bakú y Montreal pueden parecer más complicadas por su carácter urbano, pero el plan de biosfera de la F1 ha demostrado que puede funcionar. Los tres pueden cerrar zonas e imponer restricciones estrictas para garantizar que la F1 no se mezcle con la comunidad local si deciden seguir adelante.

Después de esos tres, la racha desde el GP de Francia, el 27 de junio, hasta el GP de Rusia, el 26 de septiembre, debería estar prácticamente garantizada, basándose en el éxito de los eventos europeos y de Sochi el año pasado. Sin embargo, luego llega un momento más complicado con las carreras fuera del Viejo Continente, y ahí es donde probablemente cambien las cosas. Pero es posible que no se sepa exactamente qué tendrá que cambiar hasta que se acerque el momento.

Los tripletes de esa etapa de la temporada (tres carreras seguidas) han recibido las críticas por exigir demasiado a las personas que trabajan en la Fórmula 1, algo que ya sufrieron con tres grandes premios consecutivos en 2018. Pero, si la F1 quiere crear cierta flexibilidad y no estirar demasiado el calendario, tener cierta libertad para eliminar eventos y no dejar huecos en el calendario es un paso sensato. Es mejor tener carreras planificadas y tener la posibilidad de cambiarlas o posponerlas, que no tener nada y tratar de dar forma a algo en el último minuto...

Además, si el proceso de la vacuna COVID ha funcionado y el mundo se ha abierto un poco para otoño, entonces pocos se quejarán de que la F1 pueda hacer tantas carreras "normales" como sea posible. E incluso si algunas de las carreras de final de temporada en lugares más complicados, como Japón, Singapur, Brasil o México, tienen que posponerse un año más, será un bache temporal para la F1 y no un desastre absoluto.

Mirando el calendario, hay suficientes carreras que parecen garantizadas (salvo algún giro imprevisto en el desarrollo del coronavirus) como para que se declare una temporada completa.

Y para los aficionados y los equipos de la F1, que el año pasado se vieron abocados al abismo de una temporada sin carreras, eso es sin duda un gran alivio en tiempos muy inciertos...