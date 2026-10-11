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MotoGP GP de Indonesia

Bezzecchi lidera el Warm Up en Indonesia por delante de Raúl; Márquez tercero y Martín al suelo

Marco Bezzecchi lideró la sesión de calentamiento del domingo por la mañana en Mandalika justo por delante de Raúl Fernández, con quién este sábado sufrieron un accidente en la salida de la sprint. Marc Márquez fue tercero y Jorge Martín tuvo una caída sin consecuencias.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marco Bezzecchi, que ayer no pudo acabar la primera vuelta de la sprint del GP de Indonesia, fue el más rápido esta ñmalana en el Warm Up de calentamiento en Mandalika, con un tiempo de 1.29.617, superando a última hora a Raúl Fernández, que fue segundo a 43 milésimas, pese a sufrir una fisura en el dedo medio de la mano derecha, con el que frena. El italiano y el español se tocaron y cayeron el sábado en el arranque de la sprint, en la que salian los dos primeros, una acción de la que Raúl culpó a Marco, con intercambio de acusaciones. Tras el Warm Up se pudo ver un nuevo episodio, cuando el de Trackhouse se preparaba para ensayar la salida y el de Aprilia le daba un ligero golpe por detrás con la moto, supuestamente sin querer, pero que provocó la airada reacción del poleman del fin de semana. 

 

Tras esta sesión de Warm Up, Fernández deberá pasar una nueva revisión médica para entender si puede tomar parte en la carrera, ya que este domingo amaneció con el dedo muy inflado y con sangre. En principio, la intención del piloto es correr.

Tercero terminó en los tiempos Marc Márquez, que va a lo suyo y está aprovechando perfectamente los errores del fabricante de Noale para colocarse líder de la general y seguir ganando carreras (no gana Aprilia desde Silverstone, precisamente con triunfo de Raúl). Fermín Aldeguer logró el cuarto mejor tiempo.

 

Quinto en la clasificación terminó Jorge Martín, que sufrió una inesperada caída en el último minuto del Warm Up en la curva 11, justo el mismo punto en el que se cayó en 2023, cuando lideraba destacado la carrera del GP de Indonesia de aquel año, tirando 25 puntos a la basura y cediendo el liderato del Mundial a Pecco Bagnaia, un error que le dejó sin opciones al final de ser campeón aquel año.

Fabio Di Giannantonio fue sexto, por delante de Pedro Acosta, Alex Márquez, Fabio Quartararo y Ai Ogura, que cerró el top 10 de la sesión.

Clasificación Warm Up MotoGP GP de Indonesia 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 7

1'29.617

   173.136  
2 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 6

+0.043

1'29.660

 0.043 173.053  
3 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 6

+0.128

1'29.745

 0.085 172.889  
4 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 7

+0.198

1'29.815

 0.070 172.755  
5 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 5

+0.269

1'29.886

 0.071 172.618  
6 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 7

+0.519

1'30.136

 0.250 172.139  
7 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 7

+0.557

1'30.174

 0.038 172.067  
8 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 6

+0.666

1'30.283

 0.109 171.859  
9 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 7

+0.752

1'30.369

 0.086 171.696  
10 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 7

+0.762

1'30.379

 0.010 171.677  
11 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 7

+0.931

1'30.548

 0.169 171.356  
12 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 7

+0.945

1'30.562

 0.014 171.330  
13 Italy L. Marini Honda 10 Honda 7

+0.960

1'30.577

 0.015 171.301  
14 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 7

+1.058

1'30.675

 0.098 171.116  
15 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 7

+1.178

1'30.795

 0.120 170.890  
16 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 7

+1.222

1'30.839

 0.044 170.807  
17 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 7

+1.405

1'31.022

 0.183 170.464  
18 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 7

+1.418

1'31.035

 0.013 170.439  
19 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 7

+1.783

1'31.400

 0.365 169.759  
20 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 7

+1.845

1'31.462

 0.062 169.644  
21 France J. Zarco LCR 5 Honda 6

+2.256

1'31.873

 0.411 168.885  
Ver resultados

 

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