Bezzecchi lidera el Warm Up en Indonesia por delante de Raúl; Márquez tercero y Martín al suelo
Marco Bezzecchi lideró la sesión de calentamiento del domingo por la mañana en Mandalika justo por delante de Raúl Fernández, con quién este sábado sufrieron un accidente en la salida de la sprint. Marc Márquez fue tercero y Jorge Martín tuvo una caída sin consecuencias.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Marco Bezzecchi, que ayer no pudo acabar la primera vuelta de la sprint del GP de Indonesia, fue el más rápido esta ñmalana en el Warm Up de calentamiento en Mandalika, con un tiempo de 1.29.617, superando a última hora a Raúl Fernández, que fue segundo a 43 milésimas, pese a sufrir una fisura en el dedo medio de la mano derecha, con el que frena. El italiano y el español se tocaron y cayeron el sábado en el arranque de la sprint, en la que salian los dos primeros, una acción de la que Raúl culpó a Marco, con intercambio de acusaciones. Tras el Warm Up se pudo ver un nuevo episodio, cuando el de Trackhouse se preparaba para ensayar la salida y el de Aprilia le daba un ligero golpe por detrás con la moto, supuestamente sin querer, pero que provocó la airada reacción del poleman del fin de semana.
Tras esta sesión de Warm Up, Fernández deberá pasar una nueva revisión médica para entender si puede tomar parte en la carrera, ya que este domingo amaneció con el dedo muy inflado y con sangre. En principio, la intención del piloto es correr.
Tercero terminó en los tiempos Marc Márquez, que va a lo suyo y está aprovechando perfectamente los errores del fabricante de Noale para colocarse líder de la general y seguir ganando carreras (no gana Aprilia desde Silverstone, precisamente con triunfo de Raúl). Fermín Aldeguer logró el cuarto mejor tiempo.
Quinto en la clasificación terminó Jorge Martín, que sufrió una inesperada caída en el último minuto del Warm Up en la curva 11, justo el mismo punto en el que se cayó en 2023, cuando lideraba destacado la carrera del GP de Indonesia de aquel año, tirando 25 puntos a la basura y cediendo el liderato del Mundial a Pecco Bagnaia, un error que le dejó sin opciones al final de ser campeón aquel año.
Fabio Di Giannantonio fue sexto, por delante de Pedro Acosta, Alex Márquez, Fabio Quartararo y Ai Ogura, que cerró el top 10 de la sesión.
Clasificación Warm Up MotoGP GP de Indonesia 2026:
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|7
|
1'29.617
|173.136
|2
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|6
|
+0.043
1'29.660
|0.043
|173.053
|3
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|6
|
+0.128
1'29.745
|0.085
|172.889
|4
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|7
|
+0.198
1'29.815
|0.070
|172.755
|5
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|5
|
+0.269
1'29.886
|0.071
|172.618
|6
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|7
|
+0.519
1'30.136
|0.250
|172.139
|7
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|7
|
+0.557
1'30.174
|0.038
|172.067
|8
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|6
|
+0.666
1'30.283
|0.109
|171.859
|9
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|7
|
+0.752
1'30.369
|0.086
|171.696
|10
|A. Ogura Trackhouse
|79
|Aprilia
|7
|
+0.762
1'30.379
|0.010
|171.677
|11
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|7
|
+0.931
1'30.548
|0.169
|171.356
|12
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|7
|
+0.945
1'30.562
|0.014
|171.330
|13
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|7
|
+0.960
1'30.577
|0.015
|171.301
|14
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|7
|
+1.058
1'30.675
|0.098
|171.116
|15
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|7
|
+1.178
1'30.795
|0.120
|170.890
|16
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|7
|
+1.222
1'30.839
|0.044
|170.807
|17
|M. Viñales Tech3
|12
|KTM
|7
|
+1.405
1'31.022
|0.183
|170.464
|18
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|7
|
+1.418
1'31.035
|0.013
|170.439
|19
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|7
|
+1.783
1'31.400
|0.365
|169.759
|20
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|7
|
+1.845
1'31.462
|0.062
|169.644
|21
|J. Zarco LCR
|5
|Honda
|6
|
+2.256
1'31.873
|0.411
|168.885
|Ver resultados
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