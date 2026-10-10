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Así queda la parrilla del GP de Singapur de F1: filas y posiciones de salida
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Fórmula 1 GP de Singapur

Así queda la parrilla del GP de Singapur de F1: filas y posiciones de salida

Mira cómo es la parrilla del GP de Singapur 2026 de F1 para la carrera del domingo, las filas y las posiciones para el domingo.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Los coches en la parrilla

Los coches en la parrilla

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La clasificación principal del GP de Singapur 2026 de F1 ha dejado formada la parrilla para la carrera del domingo, la que repartirá 25 puntos al ganador y donde puntuarán los 10 primeros, después de la qualy sprint del viernes y carrera sprint del sábado. Apunta en qué orden de salida arrancará cada piloto este domingo, cómo estará formada la parrilla, cuáles son las filas y posiciones y más.

Te interesará:

Parrilla de salida del GP de Singapur de F1: orden y posiciones

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Monaco  Leclerc

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Max Verstappen

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy Andrea Kimi Antonelli

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Lewis Hamilton

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Australia Oscar Piastri 

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Lando Norris

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Zealand Liam Lawson

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Pierre Gasly

Alpine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany Nico Hulkenberg

Audi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Arvid Lindblad

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12º

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

France Esteban Ocon

Haas

 

11º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Oliver Bearman 

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazil Gabriel Bortoleto

Audi

13º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain Carlos Sainz 

Williams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain Fernando Alonso**

Aston Martin

15º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina Franco Colapinto

Alpine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canada Lance Stroll

Aston Martin

17º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thailand Alexander Albon

Williams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20º

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Finland  Valtteri Bottas

Cadillac

19º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio Pérez

Cadillac

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

22º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom George Russell*

Mercedes

21º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Isack Hadjar

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*George Russell tenía penalización por cambio de motor en su Mercedes: eran 40 posiciones que directamente le mandaban al fondo de la parrilla

**Tras los problemas del sábado en la sprint y no poder cambiarlo a tiempo para la clasificación, Aston Martin estudiará si cambiar el motor de Alonso, que en ese caso saldría último o desde el pitlane

Resumen de la clasificación:

Qué piloto ha hecho la pole de 2026 en el GP de Singapur

Max Verstappen tras liderar la clasificación del sábado en Singapur. Es la pole número 50 de su carrera en su gran premio 250, su segunda pole del año y la segunda consecutiva, además de la primera pole en Singapur.

Y es que Max Verstappen ya se llevó la clasificación sprint el viernes, pero esa sesión no cuenta para las estadísticas de pole position, por lo que hubo que esperar hasta este sábado.

¿Es importante lograr salir desde la pole para ganar la carrera de F1 en Singapur?

De las 16 carreras de GP de Singapur de F1, 11 se han ganado desde la pole position, es decir, el 68,75% de las disputadas en el Marina Bay. Las otras cinco las ha ganado un piloto saliendo 15º (Alonso en el GP de Singapur 2008 del Crashgate), saliendo 3º Vettel en 2012 y en 2019, saliendo 5º Hamilton en 2019 y saliendo 2º Checo Pérez en 2022. 

Si añadiésemos la carrera sprint del sábado, ganó el piloto que salía primero, así que esa estadística antes mencionada subiría a 12 de 17 carreras.

Pero por otro lado, en la carrera sprint de F1 de este sábado, solo el primero (Verstappen) y el tercero (Leclerc) han mantenido posición de salida; el resto, acabaron en un lugar diferente al que empezaron.

A qué hora es la carrera del domingo del GP de Singapur de F1 2026

  • Carrera del GP de Singapur de F1: domingo 11 de octubre a las 14:00h de España, a las 20:00h locales

Parrilla del GP de Singapur de F1 del domingo

Tiempos de la clasificación y parrilla de Singapur

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Tiempo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull

1'31.373

   194.118
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.054

1'31.427

   194.003
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.123

1'31.496

   193.857
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.189

1'31.562

   193.717
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.339

1'31.712

   193.401
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.487

1'31.860

   193.089
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+0.852

1'32.225

   192.325
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull

+0.996

1'32.369

   192.025
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull

+1.408

1'32.781

   191.172
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+1.411

1'32.784

   191.166
11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari

+1.535

1'32.908

   190.911
12 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari

+1.950

1'33.323

   190.062
13 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes

+2.153

1'33.526

   189.649
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+2.285

1'33.658

   189.382
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+2.414

1'33.787

   189.122
16 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda

+2.850

1'34.223

   188.247
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+2.916

1'34.289

   188.115
18 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda

+3.573

1'34.946

   186.813
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari

+3.750

1'35.123

   186.465
20 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari

+4.611

1'35.984

   184.793
21 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull

 

    
22 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.374

1'31.747

   193.327
Ver resultados

Autores de la pole position en Singapur F1 por año (actualizado)

  • 2026 Max Verstappen
  • 2025 George Russell
  • 2024 Lando Norris
  • 2023 Carlos Sainz
  • 2022 Charles Leclerc
  • 2019 Charles Leclerc
  • 2018 Lewis Hamilton
  • 2017 Sebastian Vettel
  • 2016 Nico Rosberg
  • 2015 Sebastian Vettel
  • 2014 Lewis Hamilton
  • 2013 Sebastian Vettel
  • 2012 Lewis Hamilton
  • 2011 Sebastian Vettel
  • 2010 Fernando Alonso
  • 2009 Lewis Hamilton
  • 2008 Felipe Massa

Cómo ha quedado Fernando Alonso en la clasificación de F1 en Singapur: posición y fila de salida

Fernando Alonso saldrá 16º en la carrera de F1 en Singapur, aunque cayó eliminado en Q1 y se clasificó 17º, pero ganará posición con el penalizado Russell si es que finalmente no cambian motor. De hacerlo, compartiría la última fila de parrilla con Russell o saldría desde el pitlane.

Si finalmente no cambia motor, saldrá en la octava fila de parrilla, 16º, junto a Franco Colapinto, 15º.

Cómo ha quedado Carlos Sainz en la clasificación de F1 en Singapur: posición y fila de salida

Carlos Sainz saldrá 13º el domingo en el GP de Singapur después de haberse clasificado 14º y ganar posición con Russell. Compartirá la séptima fila de parrilla con Gabriel Bortoleto, que partirá 14º.

Cómo ha quedado Sergio Pérez en la clasificación de F1 en Singapur: posición y fila de salida

Sergio Pérez iniciará 19º en la carrera de F1 en Singapur, ya que se clasificó el 20º, pero gana posición con Russell. Pérez compartirá la décima fila de parrilla con su compañero Bottas, que saldrá 20º.

Cómo ha quedado Franco Colapinto en la clasificación de F1 en Singapur: posición y fila de salida

Franco Colapinto saldrá 15º en la carrera de Singapur, ya que pasó a Q2 donde fue 16º, pero gana una posición con Russell, penalizado. Compartirá la octava fila de parrilla con Fernando Alonso, que saldrá 16º, o con Alex Albon si Alonso penaliza.

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