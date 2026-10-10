Así queda la parrilla del GP de Singapur de F1: filas y posiciones de salida
Mira cómo es la parrilla del GP de Singapur 2026 de F1 para la carrera del domingo, las filas y las posiciones para el domingo.
Los coches en la parrilla
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
La clasificación principal del GP de Singapur 2026 de F1 ha dejado formada la parrilla para la carrera del domingo, la que repartirá 25 puntos al ganador y donde puntuarán los 10 primeros, después de la qualy sprint del viernes y carrera sprint del sábado. Apunta en qué orden de salida arrancará cada piloto este domingo, cómo estará formada la parrilla, cuáles son las filas y posiciones y más.
Parrilla de salida del GP de Singapur de F1: orden y posiciones
|
2º
|
Ferrari
|
1º
|
|
4º
|
|
3º
|
|
6º
|
|
5º
|
McLaren
|
8º
|
|
7º
|
|
10º
|
Audi
|
9º
|
Racing Bulls
|
12º
|
|
11º
|
|
14º
|
|
13º
|
|
16º
|
|
15º
|
Alpine
|
18º
|
Aston Martin
|
17º
|
Williams
|
20º
|
|
19º
|
|
22º
|
Mercedes
|
21º
|
*George Russell tenía penalización por cambio de motor en su Mercedes: eran 40 posiciones que directamente le mandaban al fondo de la parrilla
**Tras los problemas del sábado en la sprint y no poder cambiarlo a tiempo para la clasificación, Aston Martin estudiará si cambiar el motor de Alonso, que en ese caso saldría último o desde el pitlane
Qué piloto ha hecho la pole de 2026 en el GP de Singapur
Max Verstappen tras liderar la clasificación del sábado en Singapur. Es la pole número 50 de su carrera en su gran premio 250, su segunda pole del año y la segunda consecutiva, además de la primera pole en Singapur.
Y es que Max Verstappen ya se llevó la clasificación sprint el viernes, pero esa sesión no cuenta para las estadísticas de pole position, por lo que hubo que esperar hasta este sábado.
¿Es importante lograr salir desde la pole para ganar la carrera de F1 en Singapur?
De las 16 carreras de GP de Singapur de F1, 11 se han ganado desde la pole position, es decir, el 68,75% de las disputadas en el Marina Bay. Las otras cinco las ha ganado un piloto saliendo 15º (Alonso en el GP de Singapur 2008 del Crashgate), saliendo 3º Vettel en 2012 y en 2019, saliendo 5º Hamilton en 2019 y saliendo 2º Checo Pérez en 2022.
Si añadiésemos la carrera sprint del sábado, ganó el piloto que salía primero, así que esa estadística antes mencionada subiría a 12 de 17 carreras.
Pero por otro lado, en la carrera sprint de F1 de este sábado, solo el primero (Verstappen) y el tercero (Leclerc) han mantenido posición de salida; el resto, acabaron en un lugar diferente al que empezaron.
A qué hora es la carrera del domingo del GP de Singapur de F1 2026
- Carrera del GP de Singapur de F1: domingo 11 de octubre a las 14:00h de España, a las 20:00h locales
Parrilla del GP de Singapur de F1 del domingo
Tiempos de la clasificación y parrilla de Singapur
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Tiempo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|
1'31.373
|194.118
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.054
1'31.427
|194.003
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.123
1'31.496
|193.857
|4
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.189
1'31.562
|193.717
|5
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|
+0.339
1'31.712
|193.401
|6
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+0.487
1'31.860
|193.089
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|
+0.852
1'32.225
|192.325
|8
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|
+0.996
1'32.369
|192.025
|9
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|
+1.408
1'32.781
|191.172
|10
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|
+1.411
1'32.784
|191.166
|11
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|
+1.535
1'32.908
|190.911
|12
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|
+1.950
1'33.323
|190.062
|13
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|
+2.153
1'33.526
|189.649
|14
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|
+2.285
1'33.658
|189.382
|15
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|
+2.414
1'33.787
|189.122
|16
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|
+2.850
1'34.223
|188.247
|17
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|
+2.916
1'34.289
|188.115
|18
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|
+3.573
1'34.946
|186.813
|19
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|
+3.750
1'35.123
|186.465
|20
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|
+4.611
1'35.984
|184.793
|21
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|
|22
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.374
1'31.747
|193.327
|Ver resultados
Autores de la pole position en Singapur F1 por año (actualizado)
- 2026 Max Verstappen
- 2025 George Russell
- 2024 Lando Norris
- 2023 Carlos Sainz
- 2022 Charles Leclerc
- 2019 Charles Leclerc
- 2018 Lewis Hamilton
- 2017 Sebastian Vettel
- 2016 Nico Rosberg
- 2015 Sebastian Vettel
- 2014 Lewis Hamilton
- 2013 Sebastian Vettel
- 2012 Lewis Hamilton
- 2011 Sebastian Vettel
- 2010 Fernando Alonso
- 2009 Lewis Hamilton
- 2008 Felipe Massa
Cómo ha quedado Fernando Alonso en la clasificación de F1 en Singapur: posición y fila de salida
Fernando Alonso saldrá 16º en la carrera de F1 en Singapur, aunque cayó eliminado en Q1 y se clasificó 17º, pero ganará posición con el penalizado Russell si es que finalmente no cambian motor. De hacerlo, compartiría la última fila de parrilla con Russell o saldría desde el pitlane.
Si finalmente no cambia motor, saldrá en la octava fila de parrilla, 16º, junto a Franco Colapinto, 15º.
Cómo ha quedado Carlos Sainz en la clasificación de F1 en Singapur: posición y fila de salida
Carlos Sainz saldrá 13º el domingo en el GP de Singapur después de haberse clasificado 14º y ganar posición con Russell. Compartirá la séptima fila de parrilla con Gabriel Bortoleto, que partirá 14º.
Cómo ha quedado Sergio Pérez en la clasificación de F1 en Singapur: posición y fila de salida
Sergio Pérez iniciará 19º en la carrera de F1 en Singapur, ya que se clasificó el 20º, pero gana posición con Russell. Pérez compartirá la décima fila de parrilla con su compañero Bottas, que saldrá 20º.
Cómo ha quedado Franco Colapinto en la clasificación de F1 en Singapur: posición y fila de salida
Franco Colapinto saldrá 15º en la carrera de Singapur, ya que pasó a Q2 donde fue 16º, pero gana una posición con Russell, penalizado. Compartirá la octava fila de parrilla con Fernando Alonso, que saldrá 16º, o con Alex Albon si Alonso penaliza.
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