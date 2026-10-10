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A qué hora es la carrera de MotoGP en Indonesia (Mandalika) y cómo verla

El Mundial de MotoGP disputa su 17ª carrera larga de 2026 este domingo, 11 de octubre, la del GP de Indonesia en Mandalika. Apunta los horarios y cómo verla.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El Mundial de MotoGP llega a un día que puede ser clave en el devenir de la pelea por el título de 2026. Este domingo, 11 de octubre, el circuito de Mandalika acoge la carrera principal del Gran Premio de Indonesia, la 17ª en lo que va de curso, una cita en la que las Aprilia parecen volar y en un circuito que es de los peores para Marc Márquez, en el que se ha lesionado dos veces y donde aún no ha subido al podio siquiera en domingo, lo que puede dar alas a Jorge Martín.

Apunta los horarios de la jornada dominical en Lombok y cómo verlo todo en directo a través de la televisión desde nuestro país.

A qué hora es la carrera principal de MotoGP en Indonesia

  • A qué hora es la carrera del GP de Indonesia de MotoGP 2026 en Mandalika: a las 09:00h

La carrera principal del Gran Premio de Indonesia será a una buena hora: en la mañana de este domingo, 11 de octubre, cuando sean las 9 en España. Cabe destacar que, en horario local, para adaptarse a territorio europeo, la prueba será más tarde de lo habitual, a las 15:00 horas de Indonesia y no a las 14:00h normales. En total, se darán 27 vueltas al circuito de Mandalika.

Antes de la carrera, como siempre, será el turno del último entrenamiento libre previo a la carrera, el Warm Up de 10 minutos, a partir de las 04:40 horas de la madrugada para España. Recuerda que, según el primer boceto del nuevo formato de los fines de semana de carrera a partir de la temporada 2027, este ensayo desaparecerá en el próximo curso.

Marc Márquez es el piloto más ganador en carrera larga, de 16 disputadas en 2026, con seis triunfos (Hungría, República Checa, Alemania, Aragón, San Marino y Japón). Marco Bezzecchi le sigue con cuatro victoriasAdemás, también han vencido Jorge Martín, Pedro AcostaFabio Di Giannantonio, Ai Ogura, Raúl Fernández y Alex Márquez, con un triunfo cada uno.

Cómo ver por la tele la carrera de MotoGP en Mandalika

Para ver por la tele en España el Gran Premio de Indonesia de MotoGP, debes tener DAZN, la plataforma de pago que tiene los derechos para toda la temporada, y también para los próximos años. Puedes acceder a su servicio en sus propias aplicaciones (las encontrarás en todos los dispositivos), o en el canal lineal DAZN MotoGP (disponible en Movistar + y Orange TV). 

Además, otra opción de ver MotoGP es el VideoPass, la propia plataforma de streaming del campeonato, de pago y en inglés. Por último, una vez más, Motorsport.com se ha desplazado a la isla de Lombok, con varios periodistas in situ, para que no te pierdas ni un solo detalle del fin de semana.

A cuántas vueltas es la carrera de MotoGP 2026 en Indonesia

La carrera de MotoGP del domingo en el circuito de Mandalika será a un total de 27 vueltas, tres más que las 27 que se completaron en Japón el pasado fin de semana, en la primera cita de la gira asiática.

Qué pilotos han ganado en MotoGP en Mandalika

Al ser este solamente su quinto año en el calendario de MotoGP, el circuito de Mandalika cuenta con pocos ganadores en su palmarés (aunque el Gran Premio de Indonesia ya se disputó en Sentul en 1996, con victoria de Mick Doohan, y en 1997, de 'Taddy' Okada).

Miguel Oliveira fue el primer vencedor en Lombok, en 2022. Pecco Bagnaia le tomó el relevo, en 2023. En los dos últimos años, dos pilotos españoles han ganado las carreras largas del domingo: Jorge Martín en 2024 y Fermín Aldeguer en 2025. Por otra parte, Mandalika es una de las tres pistas del calendario, junto a Goiania y Portimao, donde Marc Márquez aún no ha vencido (tampoco ha subido al podio).

A qué hora es la carrera de Moto2 2026 en Mandalika

La carrera de Moto2 en Indonesia, la decimoséptima de la temporada 2026, será a las 07:15 horas de la mañana en España, a 22 vueltas. Manu González e Izan Guevara llegan separados por 10.5 puntos.

A qué hora es la carrera de Moto3 2026 en Mandalika

La de Moto3 será la primera carrera del domingo en Mandalika: comenzará a las 6 de la mañana en España, programada a 20 vueltas. Máximo Quiles tendrá en Indonesia su segunda oportunidad de ser campeón del mundo: si gana la carrera cantará el alirón, entre otras opciones.

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