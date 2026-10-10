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¡Cambia la hora de la clasificación de F1 en Singapur! Te contamos cómo

La clasificación principal del GP de Singapur de F1 2026 se ha retrasado por la carrera sprint. Mira.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren

Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Después de la clasificación sprint del viernes y de la carrera sprint del sábado, llega la clasificación principal del GP de Singapur 2026 de F1, que formará la parrilla para la carrera del domingo. Aquí te contamos a qué hora es la clasificación con Q1, Q2 y Q3 en el circuito urbano de Marina Bay. Y no te pierdas todos los detalles de cómo verlo, historial de poles y más.

Sin embargo, la FIA se ha visto obligada a cambiar la hora de inicio de la clasificación. Iba a ser a las 15:00h de España y 21:00h locales, pero la carrera sprint empezó con retraso por la tremenda lluvia que llegó antes de la carrera corta. Además, luego hubo Safety Car tras el accidente de George Russell, y como terminó sobre las 18:17h locales, y tiene que haber tres horas de diferencia entre sesiones, no podía empezar hasta al menos las 21:17h locales (15:17h) de España, y finalmente será a las 21:30h locales, 15:30h de España.

Atento, porque hay cambio de hora, se retrasa media hora respecto a la hora original de inicio.

Te la contamos AQUÍ:

A qué hora es hoy la clasificación del GP de Singapur de F1 2026

  • A qué hora es hoy la clasificación del GP de Singapur de F1 2026: a las 15:30h de España
  • A qué hora es hoy la clasificación del GP de Singapur de F1 2026: a las 21:30h en horario local

La diferencia horaria entre España y Singapur es de seis horas, pero al ser un gran premio nocturno en cuanto a clasificación y carrera, no tenemos horarios madrugadores para ninguna sesión. Y es que la clasificación del GP de Singapur será hoy a las 21:30h locales, cuando en España sean las 15:30h, media hora antes de lo habitual en los horarios europeos.

La clasificación iba a ser a las 15:00h de España y 21:00h locales, pero la carrera sprint empezó con retraso por la tremenda lluvia que llegó antes de la carrera corta. Además, luego hubo Safety Car tras el accidente de George Russell, y como terminó a las 18:15h locales, y tiene que haber tres horas de diferencia entre sesiones, no podía empezar antes de las 21:15h locales.

Para Latam, la clasificación de Singapur también será antes de lo habitual, hoy a las 07:30h de México y a las 10:30h de Argentina, además de las 08:30h en Colombia, Perú o Ecuador o las 09:30h en Bolivia, Venezuela o Paraguay.

¿Cuánto dura y cómo es la clasificación del sábado de F1 en Singapur?

Después de la clasificación sprint del viernes, la clasificación de hoy sábado en el Marina Bay, es decir, la clasificación del GP de Singapur 2026, es con formato tradicional, para decidir el orden de salida para la carrera del domingo. Por tanto, la Q1 de Singapur, que empezará hoy sábado a las 15:30h de España (21:30h locales), durará 18 minutos y en ella participarán los 22 pilotos titulares, buscando el acceso a la Q2.

La Q2 de la clasificación del GP de Singapur será hoy sobre las 15:55h de España, 21:55h locales, y en ella se darán cita los 16 más rápidos de la Q1, mientras que los seis con peor tiempo quedarán ya clasificados del 17º al 22º.

El momento clave de la clasificación del GP de Singapur de F1 2026 será la Q3, de 12 de minutos, hoy sobre las 16:10h de España o 22:10h locales, con los diez más rápidos de la Q2, que lucharán por la pole position y las primeras filas de parrilla para la carrera del domingo.

Ya hubo carrera sprint de F1 en Singapur:

La carrera sprint de F1 en Singapur era a las 11:00h de España y 17:00h locales, pero acabó empezando a las 11:30h (las dos primeras vueltas de formación tras el Safety Car, con la salida en parado más cerca de las 11:40h).

Cómo ver hoy por la TV la clasificación del GP de Singapur de F1

Un fin de semana más, el GP de Singapur se tiene que ver en España de manera legal en DAZN F1, estando suscrito al Plan Motor o Plan Esencial. Ambos planes te permiten también ver en DAZN el GP de Indonesia de MotoGP, Moto2 y Moto3. Recuerda que se puede acceder a DAZN F1 desde Movistar + con el Paquete Motor o en Vodafone TV.

Para ver la clasificación y carrera de F1 en Singapur desde Latam, la opción mayoritaria sigue siendo ESPN vía Disney +. Si quieres ver la qualy de Singapur en Argentina, tienes que hacerlo por ESPN, o por Fox Sports Argentina, mientras que en México tienen acceso a la clasificación de Singapur los suscriptores de Izzy o de Sky. Recuerda que en Latinoamérica puedes contratar también F1TV, de la propia categoría (en España, no).

Quién lleva más pole position de F1 en 2026

  • Piloto con más poles de F1 en 2026: Andrea Kimi Antonelli, con seis.
  • Otros pilotos con pole este año: George Russell, con cinco, Lando Norris, con tres, Pierre Gasly con una y Max Verstappen con otra, la última, la de Malasia.
  • Poles repartidas por equipos en la F1 2026: Las 10 primeras fueron Mercedes, luego hubo tres de McLaren y una de Alpine, luego otra de Mercedes para un total de 11 y en Malasia fue para Red Bull, la primera del año para ellos.

Qué pilotos de F1 ya tienen pole en el GP de Singapur

En 16 ediciones de GP de Singapur, nadie ha hecho más poles allí que Sebastian Vettel y Lewis Hamilton, con cuatro. De la actual parrilla, Charles Leclerc hizo pole allí en 2019 y 2022, Lando Norris en 2024 y George Russell en 2025.

Las de Hamilton, por cierto, fueron en 2009, 2012, 2014 y 2018.

¿Es importante lograr salir desde la pole para ganar la carrera de F1 en Singapur?

De las 16 carreras de GP de Singapur de F1, 11 se han ganado desde la pole position, es decir, el 68,75% de las disputadas en el Marina Bay. Las otras cinco las ha ganado un piloto saliendo 15º (Alonso en el GP de Singapur 2008 del Crashgate), saliendo 3º Vettel en 2012 y en 2019, saliendo 5º Hamilton en 2019 y saliendo 2º Checo Pérez en 2022. 

Resultados completos del GP de Singapur de F1 2026

FP1

Entrenamientos Libres 1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 28

1'32.274

   S 192.730
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 26

+0.198

1'32.472

 0.198 S 192.317
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 24

+0.273

1'32.547

 0.075 S 192.161
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 26

+0.499

1'32.773

 0.226 S 191.693
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 27

+0.564

1'32.838

 0.065 S 191.559
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 22

+0.732

1'33.006

 0.168 M 191.213
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 28

+1.251

1'33.525

 0.519 M 190.152
8 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 27

+1.449

1'33.723

 0.198 M 189.750
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 26

+1.764

1'34.038

 0.315 M 189.115
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 25

+1.881

1'34.155

 0.117 M 188.880
Ver resultados

Sprint shootout

Clasificación sprint

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 15

1'31.156

   S 195.094
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 21

+0.120

1'31.276

 0.120 S 194.837
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 19

+0.243

1'31.399

 0.123 S 194.575
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 19

+0.298

1'31.454

 0.055 S 194.458
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 15

+0.431

1'31.587

 0.133 S 194.176
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 14

+0.546

1'31.702

 0.115 S 193.932
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 20

+0.693

1'31.849

 0.147 S 193.622
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 15

+1.185

1'32.341

 0.492 S 192.590
9 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 15

+1.791

1'32.947

 0.606 S 191.334
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 15

+1.999

1'33.155

 0.208 M 190.907
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 12

+2.093

1'33.249

 0.094 M 190.715
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 14

+2.264

1'33.420

 0.171 M 190.366
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 12

+2.267

1'33.423

 0.003 M 190.359
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 14

+2.310

1'33.466

 0.043 M 190.272
15 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 12

+2.578

1'33.734

 0.268 M 189.728
16 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 12

+3.212

1'34.368

 0.634 M 188.453
17 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 6

+3.980

1'35.136

 0.768 M 186.932
18 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 6

+4.506

1'35.662

 0.526 M 185.904
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 7

+4.974

1'36.130

 0.468 M 184.999
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 8

+5.604

1'36.760

 0.630 M 183.794
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 9

+5.712

1'36.868

 0.108 M 183.590
22 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 7

+6.220

1'37.376

 0.508 M 182.632
Ver resultados

Carrera sprint

SPRINT

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Abandono Chasis Motor
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 20

-

     3 8   Red Bull Red Bull
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 20

+2.591

2.591

 2.591   3 7   Ferrari Ferrari
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 20

+16.871

16.871

 14.280   3 6   Ferrari Ferrari
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 20

+17.238

17.238

 0.367   3 5   Mercedes Mercedes
5 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 20

+20.632

20.632

 3.394   3 4   RB Red Bull
6 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 20

+24.321

24.321

 3.689   3 3   Haas Ferrari
7 Germany N. Hulkenberg Audi 27 20

+27.525

27.525

 3.204   3 2   Audi Audi
8 United Kingdom L. Norris McLaren 1 20

+28.272

28.272

 0.747   3 1   McLaren Mercedes
9 France P. Gasly Alpine 10 20

+36.220

36.220

 7.948   3     Alpine Mercedes
10 France E. Ocon Haas F1 31 20

+37.640

37.640

 1.420   3     Haas Ferrari
11 Spain F. Alonso Aston Martin 14 20

+50.464

50.464

 12.824   3     Aston Martin Honda
12 Spain C. Sainz Williams 55 20

+52.467

52.467

 2.003   3     Williams Mercedes
13 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 20

+55.792

55.792

 3.325   3     RB Red Bull
14 Australia O. Piastri McLaren 81 19

1 Lap

     3     McLaren Mercedes
15 Thailand A. Albon Williams 23 14

6 Laps

     5     Williams Mercedes
16 Brazil G. Bortoleto Audi 5 6

14 Laps

     4     Audi Audi
17 Finland V. Bottas Cadillac 77 6

14 Laps

     4     Cadillac Ferrari
18 Argentina F. Colapinto Alpine 43 2

18 Laps

     1     Alpine Mercedes
19 France I. Hadjar Red Bull 6 2

18 Laps

     1     Red Bull Red Bull
20 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 1

19 Laps

           Mercedes Mercedes
21 Mexico S. Pérez Cadillac 11 1

19 Laps

     1     Cadillac Ferrari
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 0

20 Laps

           Aston Martin Honda
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