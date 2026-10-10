¡Cambia la hora de la clasificación de F1 en Singapur! Te contamos cómo

Después de la clasificación sprint del viernes y de la carrera sprint del sábado, llega la clasificación principal del GP de Singapur 2026 de F1, que formará la parrilla para la carrera del domingo. Aquí te contamos a qué hora es la clasificación con Q1, Q2 y Q3 en el circuito urbano de Marina Bay. Y no te pierdas todos los detalles de cómo verlo, historial de poles y más.

Sin embargo, la FIA se ha visto obligada a cambiar la hora de inicio de la clasificación. Iba a ser a las 15:00h de España y 21:00h locales, pero la carrera sprint empezó con retraso por la tremenda lluvia que llegó antes de la carrera corta. Además, luego hubo Safety Car tras el accidente de George Russell, y como terminó sobre las 18:17h locales, y tiene que haber tres horas de diferencia entre sesiones, no podía empezar hasta al menos las 21:17h locales (15:17h) de España, y finalmente será a las 21:30h locales, 15:30h de España.

Atento, porque hay cambio de hora, se retrasa media hora respecto a la hora original de inicio.

Te la contamos AQUÍ: Fórmula 1 F1 en DIRECTO: la clasificación del GP de Singapur 2026

A qué hora es hoy la clasificación del GP de Singapur de F1 2026

A qué hora es hoy la clasificación del GP de Singapur de F1 2026 : a las 15:30h de España

: a las 15:30h de España A qué hora es hoy la clasificación del GP de Singapur de F1 2026: a las 21:30h en horario local

La diferencia horaria entre España y Singapur es de seis horas, pero al ser un gran premio nocturno en cuanto a clasificación y carrera, no tenemos horarios madrugadores para ninguna sesión. Y es que la clasificación del GP de Singapur será hoy a las 21:30h locales, cuando en España sean las 15:30h, media hora antes de lo habitual en los horarios europeos.

La clasificación iba a ser a las 15:00h de España y 21:00h locales, pero la carrera sprint empezó con retraso por la tremenda lluvia que llegó antes de la carrera corta. Además, luego hubo Safety Car tras el accidente de George Russell, y como terminó a las 18:15h locales, y tiene que haber tres horas de diferencia entre sesiones, no podía empezar antes de las 21:15h locales.

Para Latam, la clasificación de Singapur también será antes de lo habitual, hoy a las 07:30h de México y a las 10:30h de Argentina, además de las 08:30h en Colombia, Perú o Ecuador o las 09:30h en Bolivia, Venezuela o Paraguay.

¿Cuánto dura y cómo es la clasificación del sábado de F1 en Singapur?

Después de la clasificación sprint del viernes, la clasificación de hoy sábado en el Marina Bay, es decir, la clasificación del GP de Singapur 2026, es con formato tradicional, para decidir el orden de salida para la carrera del domingo. Por tanto, la Q1 de Singapur, que empezará hoy sábado a las 15:30h de España (21:30h locales), durará 18 minutos y en ella participarán los 22 pilotos titulares, buscando el acceso a la Q2.

La Q2 de la clasificación del GP de Singapur será hoy sobre las 15:55h de España, 21:55h locales, y en ella se darán cita los 16 más rápidos de la Q1, mientras que los seis con peor tiempo quedarán ya clasificados del 17º al 22º.

El momento clave de la clasificación del GP de Singapur de F1 2026 será la Q3, de 12 de minutos, hoy sobre las 16:10h de España o 22:10h locales, con los diez más rápidos de la Q2, que lucharán por la pole position y las primeras filas de parrilla para la carrera del domingo.

La carrera sprint de F1 en Singapur era a las 11:00h de España y 17:00h locales, pero acabó empezando a las 11:30h (las dos primeras vueltas de formación tras el Safety Car, con la salida en parado más cerca de las 11:40h).

Cómo ver hoy por la TV la clasificación del GP de Singapur de F1

Un fin de semana más, el GP de Singapur se tiene que ver en España de manera legal en DAZN F1, estando suscrito al Plan Motor o Plan Esencial. Ambos planes te permiten también ver en DAZN el GP de Indonesia de MotoGP, Moto2 y Moto3. Recuerda que se puede acceder a DAZN F1 desde Movistar + con el Paquete Motor o en Vodafone TV.

Para ver la clasificación y carrera de F1 en Singapur desde Latam, la opción mayoritaria sigue siendo ESPN vía Disney +. Si quieres ver la qualy de Singapur en Argentina, tienes que hacerlo por ESPN, o por Fox Sports Argentina, mientras que en México tienen acceso a la clasificación de Singapur los suscriptores de Izzy o de Sky. Recuerda que en Latinoamérica puedes contratar también F1TV, de la propia categoría (en España, no).

Quién lleva más pole position de F1 en 2026

Piloto con más poles de F1 en 2026: Andrea Kimi Antonelli, con seis.

Otros pilotos con pole este año: George Russell, con cinco, Lando Norris, con tres, Pierre Gasly con una y Max Verstappen con otra, la última, la de Malasia.

Poles repartidas por equipos en la F1 2026: Las 10 primeras fueron Mercedes, luego hubo tres de McLaren y una de Alpine, luego otra de Mercedes para un total de 11 y en Malasia fue para Red Bull, la primera del año para ellos.

Qué pilotos de F1 ya tienen pole en el GP de Singapur

En 16 ediciones de GP de Singapur, nadie ha hecho más poles allí que Sebastian Vettel y Lewis Hamilton, con cuatro. De la actual parrilla, Charles Leclerc hizo pole allí en 2019 y 2022, Lando Norris en 2024 y George Russell en 2025.

Las de Hamilton, por cierto, fueron en 2009, 2012, 2014 y 2018.

¿Es importante lograr salir desde la pole para ganar la carrera de F1 en Singapur?

De las 16 carreras de GP de Singapur de F1, 11 se han ganado desde la pole position, es decir, el 68,75% de las disputadas en el Marina Bay. Las otras cinco las ha ganado un piloto saliendo 15º (Alonso en el GP de Singapur 2008 del Crashgate), saliendo 3º Vettel en 2012 y en 2019, saliendo 5º Hamilton en 2019 y saliendo 2º Checo Pérez en 2022.

Resultados completos del GP de Singapur de F1 2026

FP1

Sprint shootout

Carrera sprint