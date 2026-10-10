Colapinto no entiende qué pasó con su Alpine: "Es muy extraño, estoy un poco perdido"

Franco Colapinto volvió a quedarse con más preguntas que respuestas después de la clasificación del Gran Premio de Singapur 2026 de Fórmula 1. El piloto argentino consiguió superar la Q1, pero terminó último en la Q2, con el 16º mejor tiempo y muy lejos de su compañero Pierre Gasly, que llevó el Alpine hasta una brillante séptima posición. Una diferencia difícil de digerir, especialmente en un circuito donde la zona media estuvo separada por márgenes mínimos y donde el A526 demostró tener potencial para aspirar a mucho más.

Lo más desconcertante para Colapinto fue que las sensaciones cambiaron radicalmente de una ronda a otra. Después de una Q1 relativamente cómoda, el argentino se encontró con un monoplaza que había perdido prácticamente todo el agarre trasero en el momento más importante de la clasificación, hasta el punto de reconocer que no entendía qué había sucedido.

"Es muy extraño. Antes de tocar el muro ya estaba siendo mucho más lento que en mi vuelta de la Q1, cuando normalmente mejoras bastante", explicó Colapinto, dejando claro que el incidente de su último intento no había sido el responsable de que su tiempo fuera tan discreto.

Y es que el argentino terminó rozando con fuerza las barreras cuando intentaba encontrar unas décimas que nunca aparecieron. El contacto no le impidió continuar, pero sí puso el punto final a una clasificación en la que el Alpine se había vuelto especialmente complicado de conducir.

"Es muy extraño, no tenía agarre trasero en la última vuelta. Era extremadamente malo, el peor equilibrio que había tenido en todo el fin de semana. Estoy un poco perdido, sinceramente, porque en la Q1 me había resultado bastante fácil hacer la vuelta y las cosas no iban demasiado mal, pero después fue muy, muy complicado", lamentó.

Colapinto, muy lejos de Gasly en Singapur

La frustración del argentino se entiende todavía más al mirar al otro lado del garaje. Gasly volvió a sacar un gran partido del Alpine y consiguió clasificarse séptimo, confirmando que el equipo francés tenía ritmo para luchar por las primeras posiciones de la zona media. Colapinto, en cambio, no logró encontrar ese rendimiento y terminó a más de un segundo de su compañero, una diferencia especialmente llamativa teniendo en cuenta lo igualada que estuvo la clasificación.

Además, el argentino confirmó que Alpine había tenido que intervenir en su monoplaza después de la carrera sprint, en la que se quedó detenido por un problema técnico. El equipo sustituyó la batería antes de la clasificación, aunque Colapinto no relacionó directamente esa reparación con sus dificultades posteriores.

"Sí, creo que se rompió algo y tuvieron que sustituirlo", explicó brevemente al ser preguntado por el cambio de batería.

Con la penalización de George Russell, Colapinto ganará una posición y partirá 15º en la carrera del domingo. Sin embargo, más allá de la posición de salida, su principal preocupación será recuperar unas sensaciones que desaparecieron de golpe en la Q2, especialmente después de comprobar que su compañero sí pudo extraer un rendimiento mucho mayor del Alpine en las calles de Marina Bay.