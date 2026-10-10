A qué hora es la carrera de F1 en Singapur y cómo verla

Después de dos sesiones de clasificación y de la carrera sprint del sábado, llega el plato principal del GP de Singapur de F1 2026, la carrera del domingo. Mira a qué hora empieza, cómo la puedes ver y mucho más de una jornada que se antoja emocionante en el Circuito urbano de Marina Bay en Singapur.

A qué hora es la carrera de F1 del GP de Singapur en España

A qué hora es la carrera del GP de Singapur de F1 en España: domingo a las 14:00h

Hay seis horas de diferencia entre Singapur y España, pero a diferencia de la semana anterior en Sepang, no habrá que madrugar para ver el GP de Singapur, porque es una carrera nocturna y se disputa a las 20:00h locales y 14:00h de España.

Realmente la carrera de Singapur, que empieza a las 14:00h de España, 06:00h de México o 09:00h de Argentina, empezará en el atardecer, aunque se irá haciendo de noche y se disputará en su mayoría de manera nocturna y bajo los focos que darán luz artificial. De hecho... ¿sabías que fue la primera carrera nocturna de la historia de la F1, allá por 2008? Y aquella no fue una noche cualquiera...

Los horarios del GP de Singapur de F1 2026:

País / zona A QUÉ HORA empieza la carrera España peninsular 14:00h Argentina 09:00h Uruguay 09:00h Chile 09:00h Venezuela 08:00h Colombia 07:00h Perú 07:00h México (Ciudad de México) 06:00h Singapur 20:00h

Resumen de la clasificación de Singapur: Fórmula 1 Verstappen quiere el pleno en Singapur: pole por 54 milésimas ante Ferrari

Cómo ver la carrera del GP de Singapur de F1 2026 en España

Dónde ver la carrera del GP de Singapur en España: DAZN F1

DAZN F1 Dónde ver la carrera del GP de Singapur en Argentina : ESPN en Disney + o Fox Sports Argentina

: ESPN en Disney + o Fox Sports Argentina Dónde ver la carrera del GP de Singapur en México: F1 TV, Izzy o Sky

Un domingo más, DAZN F1 es tu sitio legal para ver la Fórmula 1 en España, mediante suscripción en la propia plataforma o en Vodafone TV o Movistar + con los paquetes que incluyen DAZN. Además, en ese sentido, con DAZN podrás ver el domingo también MotoGP, Moto2 y Moto3.

En Latam, la opción principal será de nuevo ESPN, que se ve mediante Disney +, aunque en Argentina también podrás verlo mediante Fox Sports Argentina. Luego, en México, no está ESPN pero sí los suscriptores de Sky Sports e Izzi podrán ver la F1 de Singapur.

Y claro, en toda Latam puedes contratar F1TV, el servicio de la propia categoría, algo que en España no está permitido.

Además de eso, en esta web, Motorsport.com España, podrás seguir la carrera de Singapur y también la de MotoGP en Mandalika, todo gratis, con Live Timing, imágenes, comentarios y más.

A cuántas vueltas es la carrera del GP de Singapur de F1 2026

Después de una carrera sprint a 21 vueltas, la carrera del domingo en el circuito urbano de Marina Bay de Singapur es a 62 vueltas. Y como es un circuito de 4.927km de longitud, los pilotos darán este domingo 305.337km en carrera en Singapur.

Circuito: Marina Bay

Marina Bay Longitud: 4.927km

4.927km Vueltas: 62

62 Curvas: 19

19 Distancia de carrera: aproximadamente 305.337km

aproximadamente 305.337km Récord de vuelta: 1:33.808, de Lewis Hamilton en 2025

Qué pilotos han ganado más veces en Singapur en la F1

Si alguien tiene un historial especial en Singapur es Sebastian Vettel. El alemán ganó cinco veces allí y sigue siendo el piloto con más victorias en el trazado urbano. Justo detrás aparece Lewis Hamilton con cuatro victorias en Singapur.

Entre los pilotos de la actual parrilla, Fernando Alonso ha ganado dos veces en Singapur, por una de Sergio Pérez, de Carlos Sainz, de Lando Norris y de George Russell.

Todos los pilotos que han ganado en Singapur en F1 sin contar la sprint del sábado

Pos. Piloto Victorias en Singapur 1 Sebastian Vettel 5 2 Lewis Hamilton 4 3 Charles Leclerc 2 4 Nico Rosberg 1 5 Sergio Pérez 1 6 Carlos Sainz 1 7 Lando Norris 1 8 George Russell 1

Max Verstappen nunca ha ganado en Singapur, aunque se llevó la carrera sprint del sábado, pero esos triunfos no cuentan para las estadísticas de victorias, por lo que buscará este domingo estrenarse en ese gran premio desde las 14:00h de España.

Estado del Mundial de F1 antes del domingo de Singapur

Después de que la carrera sprint del GP de Singapur el sábado repartiera los primeros puntos del fin de semana, Andrea Kimi Antonelli salió aún más lider tras el abandono por accidente de George Russell cuando iba líder y le iba a recortar algo a su compañero en Mercedes. Por detrás, Lewis Hamilton, segundo en la sprint, se acercó algo más a Russell, aunque de repente surge la duda de si acabará siendo Max Verstappen el gran rival del segundo Mercedes.

En constructores, Mercedes perdió puntos en la carrera sprint pero mantiene una ventaja considerable al frente del campeonato. Ferrari ocupa la segunda posición algo más cerca de lo que estaba antes de este fin de semana, por delante de McLaren y Red Bull, mientras que en la zona media la lucha está muy apretada.

Clasificación del munidial de pilotos tras la sprint de Singapur:

(pulsa aquí para verla completa)

Clasificación del mundial de constructores tras la sprint de Singapur: