Norris explica el problema de McLaren en Singapur: "Si aprieto demasiado, estoy acabado"

Lando Norris sigue sin encontrar la fórmula para sacar todo el potencial de su McLaren. El británico terminó quinto en la clasificación del Gran Premio de Singapur 2026 de Fórmula 1, por detrás de Max Verstappen, los dos Ferrari y Andrea Kimi Antonelli, y aunque el equipo de Woking ha recuperado parte de la competitividad que había perdido en Malasia, las sensaciones al volante continúan lejos de ser las ideales.

A ello se suma el accidente con su compañero Oscar Piastri durante la carrera sprint, que dejó a ambos pilotos sin el resultado que buscaban y provocó una situación incómoda dentro del equipo.

La quinta posición, a unas tres décimas de la pole, no parecía un resultado desastroso sobre el papel. Sin embargo, Norris explicó que el principal problema no era tanto la falta de velocidad como la dificultad para encontrar el límite de un monoplaza que sigue comportándose de manera impredecible.

"Estamos donde hemos estado todo el fin de semana. Nada ha cambiado, no somos lo suficientemente rápidos. Hay momentos en los que hago un buen primer o segundo sector, pero el coche es muy, muy difícil de conducir. Demasiado difícil, y por eso estamos quinto y séptimo", reconoció el británico.

De hecho, Norris llegó a pensar que podía sacarse de la manga una vuelta especial en la Q3, pero el comportamiento del MCL40 le obligó a conducir constantemente sobre una línea muy fina entre extraer el máximo rendimiento y cometer un error.

"Sentía que había potencial y que quizás podía hacer una vuelta mágica en la Q3 si todo salía bien. Pero hoy ha sido demasiado complicado llevar el coche al límite. Si aprieto al 101%, estoy acabado, y si aprieto al 99%, también. Hay que encontrar demasiado equilibrio y, en un circuito como este, con los baches y todo lo demás, ha sido muy difícil. Sin excusas, simplemente no hemos sido lo suficientemente buenos", explicó.

El problema, según Norris, está en que el coche no permite conducir de forma natural. En lugar de aprovechar sus virtudes y pulir pequeños detalles para ganar tiempo, el piloto tiene que forzar constantemente su comportamiento, algo especialmente delicado en las estrechas calles de Marina Bay.

"El coche no se siente bien y tienes que obligarlo a sacar tiempo por vuelta. En un circuito donde los neumáticos se degradan durante la vuelta, necesitas buena tracción y una parte trasera estable. Cuando haces un buen primer sector, el segundo o el tercero salen mal. Simplemente, el coche no es lo suficientemente rápido y eso te obliga a sobreconducirlo. Y cuando haces eso, es muy fácil cometer un error, especialmente aquí", señaló.

Norris habla del choque con Piastri: "Nadie está contento"

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto de: Morgan Hancock / LAT Images via Getty Images

Más allá de las dificultades deportivas, McLaren también tuvo que gestionar las consecuencias del accidente entre sus dos pilotos durante la carrera sprint. Norris intentó adelantar a Piastri en la curva 5, pero ambos acabaron tocándose, con el australiano fuera de carrera y el británico perdiendo varias posiciones.

Preguntado por las conversaciones posteriores con el equipo, Norris reconoció que el incidente había dejado un ambiente de frustración, aunque aseguró que las diferencias ya estaban habladas.

"Como podéis imaginar, nadie está muy contento. Yo no estoy contento, Oscar tampoco lo estaba. Ninguno de nosotros quería que acabara así. Había cosas que ambos podríamos haber hecho mejor. Lo hablamos y seguimos adelante", explicó.

Al menos, el británico quiso destacar un aspecto positivo de un sábado complicado: McLaren ha recuperado velocidad respecto al Gran Premio de Malasia, donde los problemas aerodinámicos habían comprometido especialmente su rendimiento.

"Está claro que Malasia no fue buena para nuestro coche. Muchas cosas dejaron de funcionar desde el punto de vista aerodinámico y aquí hemos estado mejor. Teniendo en cuenta que siento que no puedo hacer una buena vuelta y estoy a tres décimas, tampoco es tan malo si lo miras de esa manera", reflexionó.

"Eso significa que, si conseguimos un coche un poco más fácil de conducir, podemos encontrar esas tres décimas bastante rápido. Sigue habiendo señales positivas. Estoy muy contento de que, comparado con Malasia, tengamos algo de velocidad en el coche. Simplemente, ahora estoy descontento por otro motivo", concluyó.