Piastri explica qué pasó dentro de McLaren tras su accidente con Norris

Lando Norris pidió perdón y Oscar Piastri aceptó las disculpas, pero eso no significa que lo ocurrido en la carrera sprint de Singapur haya sido un simple lance sin importancia para McLaren. El australiano, que terminó séptimo en la clasificación del Gran Premio de Singapur 2026 de Fórmula 1, reconoció que el choque con su compañero era perfectamente evitable, especialmente porque ninguno de los dos tenía demasiado que ganar.

Eso sí, lejos de alimentar una nueva guerra interna, aseguró que ambos habían hablado y dado el asunto por cerrado.

El incidente llegó en la última vuelta de la sprint, cuando Norris intentó adelantar a Piastri por el interior de la curva 5 y ambos terminaron tocándose. El australiano acabó fuera de carrera, con importantes daños en su monoplaza, mientras que el británico pudo continuar hasta la octava posición. Los comisarios decidieron no sancionar a ninguno de los dos al considerar que ambos habían contribuido al accidente, pero dentro de McLaren la situación no sentó nada bien.

"Lo más importante es que simplemente no podemos permitir que eso vuelva a suceder, por los puntos, pero también por la carga de trabajo y el dinero. Realmente no era una situación que tuviera por qué producirse. Así que Lando se disculpó y seguimos adelante", explicó Piastri.

Y el australiano dejó una reflexión que demuestra que, aunque la relación entre ambos sigue siendo buena, tampoco es la primera vez que tienen que gestionar una situación de este tipo.

"Desgraciadamente, no es la primera vez que nos tocamos, pero creo que los dos somos muy buenos pidiendo perdón cuando hace falta y siguiendo adelante. Creo que eso es lo que nos hace fuertes como equipo", añadió.

Para Piastri, el contexto de la carrera hacía todavía más difícil justificar el riesgo asumido. Con las posiciones prácticamente decididas y sin una diferencia importante de puntos entre acabar cuarto o quinto, consideraba que aquella maniobra podía haberse evitado perfectamente.

"Íbamos a conseguir la misma cantidad de puntos de cualquier manera y, sinceramente, no me importaba demasiado terminar cuarto", reconoció.

Tampoco quiso entrar en una disputa con los comisarios por su decisión de repartir la responsabilidad entre ambos pilotos, aunque dejó caer que buscar una sanción para el compañero tampoco sería precisamente una actitud inteligente.

"No creo que hubiera nada excesivamente fuera de lugar, pero tampoco es muy inteligente intentar que nos sancionen mutuamente, ¿verdad?", reflexionó.

Piastri admite que McLaren sigue lejos de Red Bull y Ferrari

Más allá de la polémica, la clasificación tampoco dejó demasiados motivos para celebrar en Woking. Piastri acabó séptimo, dos posiciones por detrás de Norris, confirmando que McLaren sigue sin encontrar la velocidad necesaria para pelear de tú a tú con los equipos más rápidos.

"Definitivamente no fue tan bien como ayer y hoy las cosas no salieron con tanta facilidad. Es una pena, pero creo que incluso con vueltas bastante mejores probablemente habríamos terminado más o menos donde estaba Lando. Simplemente, ahora mismo no tenemos el ritmo suficiente", admitió.

El australiano considera que el equipo empieza a comprender mejor las dificultades que arrastra desde las últimas carreras, aunque también reconoce que sus rivales han dado un paso adelante importante, especialmente Red Bull desde Bakú.

"Tenemos algunas ideas, pero sabemos que los equipos de nuestro alrededor son muy rápidos en estos momentos. Red Bull, como ya dije el jueves, ha encontrado algo muy bueno con lo que introdujo en Bakú", señaló.

También destacó que Singapur era un circuito donde Ferrari debía ser especialmente competitivo por las características de su monoplaza, mientras que Mercedes atravesaba sus propias dificultades con las últimas mejoras.

"Sabemos que, independientemente del circuito, más o menos esta es nuestra posición actual. Al menos ahora tenemos algunas respuestas más y entendemos mejor por qué estamos aquí, pero sabemos que tenemos que mejorar", reconoció.

Por último, Piastri descartó que el encontronazo con Norris vaya a provocar una revisión de las conocidas normas internas de McLaren, las llamadas papaya rules, y aseguró que la situación actual es muy diferente a la del año pasado.

"Es un incidente aislado. La situación de este año es completamente distinta a la del pasado. Simplemente fue una pena perder puntos para el equipo y añadir más trabajo y gastos por los daños. No fue necesariamente una mala maniobra, pero en el contexto en el que estamos, quizás no hacía falta hacerla. Hemos pasado página como equipo y estaremos bien", concluyó.