Stella estalla tras el choque entre Norris y Piastri: "Es inaceptable"

En la última vuelta de una carrera sprint de 20 giros disputada sobre mojado, Lando Norris intentó adelantar a Oscar Piastri por el interior de la curva 5, pero no consiguió echarse atrás a tiempo cuando el hueco comenzó a cerrarse y acabó golpeando la parte trasera derecha del monoplaza de su compañero de equipo en McLaren.

El contacto provocó que ambos coches trompearan, con Piastri obligado a abandonar tras sufrir importantes daños en la parte trasera de su MCL40 y Norris cayendo hasta la octava posición al cruzar la línea de meta. Los comisarios citaron a ambos pilotos, pero decidieron no tomar medidas adicionales al considerar que "ambos pilotos habían contribuido al incidente y que ninguno de ellos era total o predominantemente responsable de la colisión".

Sea como fuere, se trató de un incidente costoso y evitable para McLaren, que tuvo que trabajar contrarreloj para sustituir la caja de cambios de Piastri y reparar su monoplaza, afrontando una importante factura por los daños y perdiendo valiosos puntos para el campeonato.

Después de una serie de incidentes en 2025 que llevaron a McLaren a endurecer sus normas de convivencia en pista, las conocidas como 'Papaya Rules', el director del equipo, Andrea Stella, no se mostró precisamente satisfecho con este último encontronazo entre sus pilotos.

"Ver a dos McLaren tocarse de esa manera es simplemente inaceptable", declaró Stella a Sky.

"Es algo que hablaremos con nuestros pilotos. Lo haremos en privado y volveremos a insistir en que los intereses del equipo están muy por encima de cualquiera de nosotros. No hay ningún ego ni ninguna persona que esté por encima de los intereses del equipo McLaren de Fórmula 1".

Piastri reveló que Norris se había disculpado tanto con él como con el equipo por el incidente y, posteriormente, el australiano optó por adoptar un tono conciliador ante los medios de comunicación.

"Lo más importante, evidentemente, es que no podemos permitir que sucedan estas cosas, tanto por los puntos como por la carga de trabajo y el dinero que supone", explicó Piastri.

"Era una situación que, sinceramente, no tenía por qué producirse. Así que Lando se disculpó y pasamos página".

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

"Por desgracia, no es la primera vez que chocamos, pero creo que los dos somos muy buenos pidiendo disculpas cuando corresponde y pasando página. Creo que eso es lo que nos hace fuertes como equipo".

Por su parte, Norris se mostró de acuerdo con el razonamiento de los comisarios e insistió en que tanto él como Piastri podrían haber actuado de otra manera para evitar el accidente.

"Como seguramente os podéis imaginar, nadie está demasiado contento. Yo no estoy contento y Oscar tampoco lo estaba", reconoció Norris.

"Ninguno de los dos quería que las cosas acabaran así. Había cosas que ambos podríamos haber hecho mejor. Y sí, lo hablamos y pasamos página".

Cuando se le planteó a Piastri que los comisarios consideraban que él también había tenido parte de responsabilidad en el incidente, el australiano respondió: "A ver, no creo que hubiera nada especialmente fuera de lugar, pero, al mismo tiempo, tampoco es muy inteligente intentar que nos sancionen el uno al otro, ¿no?".