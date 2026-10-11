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Aleix Espargaró se retira del GP de Indonesia y se centra en el test de Malasia

El piloto de pruebas de Honda, que llegó a Indonesia para reemplazar a Joan Mir en el equipo oficial de la casa de Tokio, no disputará la carrera de este domingo, ha informado el equipo.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Aleix Espargaró, Honda HRC

Aleix Espargaró, piloto de pruebas y desarrollo de Honda HRC

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Aleix Espargaró, de 37 años y retirado a final de 2024, fue convocado por Honda para reemplazar a Joan Mir, que está de baja médica desde mediados de septiembre, en el Gran Premio de Indonesia, el segundo consecutivo que se pierde el mallorquín.

En su papel de piloto de pruebas y desarrollo, Espargaró sufrió una grave lesión en la espalda el pasado mes de abril, de la que justo está terminando su rehabilitación tras ser intervenido de las vértebras T3 y T4. Un proceso de inactividad que ha dejado sin energías al veterano piloto, que tras las dos primeras jornadas en Mandalika, ya avisó este sábado que se estaba planteando no disputar la carrera del gran premio, que se celebra este domingo.

En una nota difundida esta mañana antes del Warm Up, Honda anuncio la retirada de Espargaró. "Como consecuencia del periodo de inactividad física derivado de las lesiones sufridas a principios de 2026 y de las exigencias físicas particulares del Circuito Internacional de Mandalika, Aleix Espargaró y Honda HRC Castrol han decidido retirar la moto n.º 41 del GP de Indonesia debido a las persistentes molestias físicas", fue la explicación del fabricante japonés.

En el fondo de la decisión, reside la necesidad de Honda de seguir desarrollando su prototipo de 850cc para 2027, cuando entra la nueva regulación técnica en MotoGP.

Aleix Espargaró, Honda HRC

Aleix Espargaró, Honda HRC

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Estoy muy cansado", admitió Aleix este sábado después de concluir ultimo (20º) a 38 segundos del ganador Marc Márquez, la sprint de Indonesia. "Se me han cargado mucho los antebrazos", añadió el piloto de Honda, que ya adelantó la posibilidad: "A ver cómo me levanto mañana, pero teniendo en cuenta que debemos hacer un test muy pronto, es posible que no dispute la carrera", como así será finalmente.

La lesión de Takaaki Nakagami durante la primera jornada del GP de Japón, celebrado la semana pasada, en el que participaba por 'wild card', ha dejado a Aleix solo para poder desarrollar el nuevo prototipo, justo cuando Honda prepara un test crucial los próximos días 14 y 15 de octubre en Sepang. De hecho, el propio Aleix explicó que "viajaré directamente desde aquí a Sepang, para hacer el test, ya que Taka (Nakagami) sigue de baja por lesión".

Lo que habrá que ver es quién será el encargado de reemplazar a Joan Mir en el Gran Premio de Australia, programado para el 25 de octubre, dentro de dos semanas, si es que para entonces el mallorquín sigue de baja médica.

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