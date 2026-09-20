Imola reúne 34 Fórmula 1 y más de 20.000 aficionados en una fiesta histórica

Como apertura de esta décima edición, Gian Carlo Minardi realizó su tradicional vuelta al circuito, este año a bordo del Lotus Eleven de 1956, equipado con un motor Coventry Climax de 1000 cc y pilotado por Roberto Farneti. Una imagen cargada de simbolismo que dio oficialmente el pistoletazo de salida a dos intensas jornadas de actividad.

Como siempre, el programa en pista fue extraordinariamente completo, con la presencia de espectaculares monoplazas de Fórmula Junior, Fórmula Abarth, Fórmula Italia, Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4, GP3, GP2 y F3000, además de prototipos, GT históricos y GTS, gracias también a la valiosa participación de Scuderia del Portello, Scuderia Nuvolari Italia y Club Motori Modena 'Scuderia Modena Corse'. Tampoco faltaron en el paddock y en pista los Hypercar y Supercar, entre ellos el Pagani Huayra R y Utopia Roadster, Dallara Stradale y EXP, Lamborghini Revuelto y Temerario, Mazda MX-5 y Lotus.

Pero quienes volvieron a conquistar el corazón de los aficionados, tanto en los boxes como a lo largo de los 4.909 metros del Autódromo de Imola, fueron los Fórmula 1 históricos, capaces de contar más de cuarenta años de evolución de la máxima categoría: desde el Ferrari 312 B2 de 1971 hasta el Toro Rosso STR8 que pilotó Jean-Éric Vergne en 2013, propulsado por el motor V8 de Ferrari.

Entre ellos estuvieron el Shadow DN1 de Graham Hill (1973), Tyrrell P34/2 (1977), March Beta F1 761 (1976), Ensign N177 (1977), Arrows A1B de Riccardo Patrese (1978), Merzario F1A3 (1979), Wolf Ford WR7 (1979), Ferrari 312 T5 (1980), Shadow DN12 (1980), Alfa Romeo 179 (1982), que también salió a pista con Arturo Merzario, Osella FA1E (1983), Lotus 94T (1983), Ferrari 126 C4 (1984), Osella-Alfa Romeo FA1G (1986), Arrows A10 (1987), Minardi M189 (1989), Monteverdi F1 (1990), Arrows A11B (1990), Ferrari 642 (1991), Ferrari 643 (1991), Andrea Moda Formula S921 (1992), Fondmetal GR01 (1992), Ferrari 412 T1 –chasis 154– (1994), Minardi PS04B (2005) y Williams FW33 (2011), además de una réplica a escala 1:1 del McLaren MP4/15.

Historic Minardi Day 2026 Foto di: Historic Minardi Day

También fue significativa la presencia del 'showcar' de Fórmula 1 de Aston Martin, llevado a Imola por Fondmetal, que este año regresó al Gran Circo después de 26 años como proveedor de llantas. Un regreso que, de alguna manera, cierra el círculo: en el año 2000, Fondmetal se despidió de la Fórmula 1 junto a Minardi, con Fernando Alonso como piloto probador, para reencontrarse con el asturiano 26 años después como piloto de Aston Martin.

Como ya es tradición, también fue numerosa la participación de figuras que han escrito páginas importantes de la historia del automovilismo mundial y que continúan manteniendo una estrecha relación con el universo Minardi y con el Historic Minardi Day. Estuvieron presentes los ingenieros Aldo Costa, Gabriele Tredozi y Nigel Cowperthwaite, junto a Daniele Audetto, Heini Mader, Giorgio Piola, Biagio Maglienti, Mario Isola, Giorgio Serra 'Matitaccia', Giovanna Amati, Fabio Babini, Luca Badoer junto a su hijo Brando, Fulvio Maria Ballabio, Benito Battilani, Francesco Bergamini, Thierry Boutsen, Sergio Campana, Sonia Borghese, Vicky Piria, Massimo Ciccozzi, Roberto Farneti, Beppe Gabbiani, Bruno Giacomelli, Raffaele Giammaria, Alexandra Gallo, Pierluigi Martini, Arturo Merzario, Miguel Angel Guerra, Gabriele Lancieri, Giovanni Lavaggi, Andrea Levy, Riccardo Patrese, Gabriele Tarquini, Nicolò Piancastelli, Luis Pérez-Sala, Vinicio Salmi, Siegfried Stohr y Tamara Vidali.

El Museo Checco Costa fue uno de los grandes centros neurálgicos del evento. Como telón de fondo de un completo programa de presentaciones de libros, encuentros, charlas y entregas de premios, con la participación de algunas de las voces más autorizadas del automovilismo, se expusieron seis monoplazas vinculados a la historia de Faenza: los Minardi M185, M189, M192 y M193, junto a dos Racing Bulls.

Historic Minardi Day 2026 Foto di: Historic Minardi Day

El intenso programa se enriqueció todavía más con el ACI Storico Festival. Durante la jornada del domingo 20 de septiembre, el Raduno Terre di Romagna, organizado por el Automobile Club Ravenna, reunió a 120 equipos que partieron desde el Autódromo rumbo a Faenza, donde visitaron la Pinacoteca Municipal, antes de regresar al circuito para participar en el desfile en pista y poner el broche final al evento.

También hubo numerosos momentos cargados de emoción, entre ellos la entrega del 5º Memorial 'Ferdinando Minardi', concedido a Massimo Campodoni, uno de los mayores expertos en 'Automobilia' y profundo conocedor de la historia del automovilismo.

Gian Carlo Minardi declaró: "Esta décima edición del Historic Minardi Day representa para nosotros un hito especialmente importante y el resultado conseguido nos llena de satisfacción. Cuando empezamos, en 2016, era difícil imaginar un crecimiento de estas dimensiones, tanto por el número y la calidad de los coches presentes como por la participación del público y de tantos protagonistas del automovilismo que siguen demostrándonos su cariño. Me ha hecho especialmente feliz volver a ver un público muy joven y una presencia realmente importante de aficionados llegados desde el extranjero".

"Paseando por el paddock y los boxes te encuentras con jóvenes y familias procedentes de muchos países, unidos por una misma pasión. Ver a las nuevas generaciones sentir curiosidad y fascinación por coches pertenecientes a épocas que no han vivido directamente creo que es uno de los resultados más bonitos de este evento. Ese es precisamente el espíritu del Historic Minardi Day: preservar la historia del automovilismo, devolverla a la pista y compartirla, para que pueda seguir emocionando y despertando pasión también entre las nuevas generaciones".

Historic Minardi Day 2026 Foto di: Historic Minardi Day

"Quiero dar las gracias a mi hermano Giuseppe, a mi sobrina Elena y a Ilaria, junto a todo el equipo de Formula Imola y a todas las personas que han trabajado durante meses para hacer realidad esta décima edición. También quiero agradecer a las instituciones y a todos aquellos que siguen creyendo y apoyando este evento. La gran presencia de público, tanto italiano como extranjero, supone además un resultado importante para Imola y para todo el territorio, también en términos de impacto económico y promoción internacional".

Marco Panieri, alcalde de Imola y responsable del Autódromo y de los Grandes Eventos, afirmó: "El Historic Minardi Day alcanza el especial hito de los diez años y se confirma como uno de los eventos más queridos y auténticos para nuestro Autódromo y para toda la ciudad de Imola. Es una cita capaz de unir a diferentes generaciones bajo una misma pasión pura por el automovilismo, abriendo las puertas del circuito, de los boxes y del paddock a familias, jóvenes y aficionados de todo el mundo, en contacto directo con los protagonistas y los monoplazas que han escrito páginas imborrables de la Fórmula 1".

Historic Minardi Day 2026 Foto di: Historic Minardi Day

"Ver desfilar por nuestro trazado coches extraordinarios y recibir a tantos campeones, técnicos y profesionales demuestra la vitalidad del Enzo e Dino Ferrari como referente internacional de la Motor Valley. Quiero agradecer de corazón a Gian Carlo Minardi, a su familia y a Formula Imola por haber creído desde 2016 en este proyecto, que pone en valor la historia, la hospitalidad y la identidad de nuestro territorio con un espíritu inclusivo y festivo".

Pietro Benvenuti, director general del Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, añadió: "Alcanzar la décima edición del Historic Minardi Day demuestra la solidez de una cita que, con el paso de los años, ha sabido ganarse un lugar especial en el calendario del Autódromo. La idea de Gian Carlo Minardi de devolver a Imola coches, protagonistas e historias del automovilismo ha recibido una respuesta cada vez mayor por parte de los aficionados, transformando el evento en una oportunidad única para vivir y transmitir la historia de las carreras".

"Ver estos coches regresar a la pista y encontrarse con quienes los pilotaron o formaron parte de su historia significa mantener vivo un patrimonio que pertenece al automovilismo e involucrar también a las nuevas generaciones. Para el Autódromo es, por tanto, un placer compartir este importante aniversario, que celebra diez ediciones de pasión, conocimiento y capacidad para contar el automovilismo a través de sus personas y sus máquinas. Un patrimonio que encuentra en Imola su lugar natural y que estamos orgullosos de seguir poniendo en valor junto a la familia Minardi".