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¿Más comisarios en la F1? La propuesta para resolver antes los incidentes

Rob Smedley ha propuesto crear un grupo ampliado de comisarios en la Fórmula 1 para agilizar las decisiones durante las carreras

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Publicado:
Salida de la carrera del GP de Países Bajos

El exingeniero de carrera de Ferrari y Williams Rob Smedley ha propuesto que la Fórmula 1 introduzca un grupo de comisarios "ampliado" para acelerar las decisiones durante las carreras y evitar que incidentes relativamente sencillos se prolonguen hasta después de la bandera a cuadros.

Durante su participación en el podcast High Performance Racing, junto al presentador Jake Humphrey y al exjefe de equipo de Alpine Otmar Szafnauer, Smedley explicó que los actuales comisarios de la FIA simplemente no tienen capacidad suficiente para analizar en directo todos los incidentes que se producen sin detener el desarrollo de la carrera.

"Ves algunos de esos mensajes de '[Incidente] será investigado después de la carrera' y piensas que es algo bastante evidente", explicó Smedley.

"Ahora bien, la razón por la que hacen esto, si ves lo que ocurre entre bastidores, es porque todos los comisarios están tremendamente ocupados con la carrera, ¿verdad? No puedes detener la carrera y decir: 'Dejad que los comisarios decidan'. Pero podría haber un grupo ampliado de comisarios capaz de procesar estas situaciones mucho más rápido.

"Cuando se trata de después de la carrera, deberías seguir teniendo la posibilidad de investigar algo tras la carrera, pero únicamente para asuntos realmente complejos. El resto simplemente debería resolverse sobre la marcha.

Salida de una carrera de F1 2026

Salida de una carrera de F1 2026

Foto de: Eric Le Galliot

"No puedes eliminarlo por completo, del mismo modo que tampoco puedes evitar que el resultado sea provisional justo después de la carrera, precisamente para hacer lo que decía Otmar: corregir cualquier irregularidad que pueda haberse producido si ha habido una infracción del reglamento y no se ha detectado. En ese caso, tienes que corregirlo después de la carrera".

Y añadió: "Ha habido muchísimos casos de ese tipo, ¿verdad? Un desgaste excesivo del plank, alerones traseros a una altura incorrecta, una abertura del slot gap demasiado grande o demasiado pequeña, lo que sea, un coche por debajo del peso mínimo... Hay que tener en cuenta todas esas cosas.

"Es un deporte técnico y, precisamente por eso, solo puedes juzgar determinados aspectos técnicos del deporte después de la carrera, porque tienes que realizar mediciones".

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