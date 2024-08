Hulkenberg cree que el CEO de Audi mostró "respeto" y compromiso por la F1

El piloto alemán cree que recibir una llamada por parte del CEO de Audi al hacer el paso de Haas a Sauber para la próxima temporada de Fórmula 1 "muestra respeto" y subrayó el compromiso del fabricante con su proyecto. La marca de los cuatro aros se hará cargo de la escudería de Hinwil a partir de 2026, y Nico Hulkenberg fue el primer miembro confirmado, mientras que los preparativos siguen tomando forma.

El propio Gernot Doellner se puso en contacto con él y, cuando se le preguntó por la importancia que tenía, respondió: "No sé si es importante, pero desde luego, me parece bien. Es una muestra de respeto y de la seriedad con la que él y la marca se lo toman, no van a la ligera, de que prestan atención, ellos ven lo que está pasando, lo que está sucediendo, y eso fue muy bueno".

Para el piloto, la llamada para encabezar el plan teutón en el Gran Circo supuso un giro asombroso en su trayectoria, puesto que Renault lo dejó de lado al final de 2020 y pasó tres años como reserva de Racing Point y Aston Martin, pero con la pandemia de la COVID-19, fue capaz de impresionar y ganarse su regreso. Así pues, cuando buscaron un sustituto para Mick Schumacher, logró el volante, y está claro que puede afrontar cualquier reto, y en Audi no será diferente.

"Es un gran desafío, de eso no hay duda. Ir a lo que será Audi, lo que será un fabricante alemán, con un piloto alemán, crea mucha atención y expectación, no va a ser fácil", dijo. "Sin embargo, mi enfoque de trabajo y la definición no va a cambiar, voy a ir allí con todo lo que tengo e intentaré contribuir dentro y fuera del coche tanto como pueda, eso es lo que me gusta hacer y espero que, de forma colectiva, podamos convertirlo en un éxito".

Su fichaje supone una oportunidad que quizá no tenga en Haas, dado su posición de fabricante, pero, aunque el techo pueda ser más alto, advirtió que lo mismo puede decirse a la inversa: "Si no rindes, la presión es mayor, estás más en el punto de mira. Va a ser mucho más trabajo de relaciones públicas, mucho más exigente en ese lado, pero es una gran oportunidad y el límite es más alto".

El alemán tendrá 37 años cuando salga a la pista con Sauber en 2025, pero puede inspirarse en Fernando Alonso o Lewis Hamilton, que superarán los 40 años, y respondió a la pregunta si le dieron pruebas de que podía seguir al nivel más alto: "No me siento viejo o algo así como que estoy cerca de mi fecha de caducidad, no miro y no pienso en eso".

"Voy paso a paso, temporada a temporada. Por el momento, creo que todavía tengo lo que se necesita, y mientras ese sea el caso, eso es bueno, y voy a seguir adelante, siempre y cuando me quieran aquí, eso es siempre lo primero que necesitas", comentó. "Necesitas a alguien que te tenga en el coche. La otra cosa es que si siento que no puedo seguir el ritmo de los jóvenes, quizá incluso lo cortaré yo mismo, pero todavía no he llegado a ese punto, no sé cuándo será".

