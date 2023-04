Cargar el reproductor de audio

El GP de Australia 2023 de F1 se torció para Checo Pérez el sábado, cuando se salió de pista en su primer intento en la Q3 y se vio obligado a salir último al no poder reanudar la marcha. Luego, el equipo decidió cambiar varios componentes de su coche, y arrancó el domingo desde el pitlane. Su resultado final lo elogió su jefe, Christian Horner.

Pérez cruzó la línea de meta sexto, pero cuando se aplicó la sanción a Sainz por su accidente con Alonso, el mexicano ascendió a la quinta plaza. "Fue una gran remontada y son unos puntos muy importantes para él y para el equipo. Además, hizo la vuelta rápida. Fue una gran actuación y una gran remontada", resumió Horner.

El circuito Albert Park es una pista donde no es fácil adelantar. Y aunque en esta edición hubo hasta cuatro zonas de DRS, no se vieron excesivos cambios de posición, lo que dificultó más la remontada del de Guajadalajara, como continuó explicando Horner: "Melbourne es una pista difícil para los adelantamientos. La verdad es que no vi muchas maniobras de adelantamiento. Max una vez para ponerse líder y 'Checo' lo hizo bien desde la última posición. Pero incluso con cuatro zonas de DRS, adelantar es enormemente difícil en esta pista".

A Sergio Pérez, además, le salió mal la estrategia inicial. Salió con gomas duras para hacer un primer stint muy largo y avanzar según fueran entrando otros. De hecho, cambió a neumáticos medios y luego a blandos durante la primera neutralización, lo que le permitiría llegar al final sin volver a entrar. Sin embargo, muchos más pilotos aprovecharon las pausas para montar duros. En la vuelta 9, de nuevo con bandera verde, era 14: "El coche de seguridad nos perjudicó porque todos los que iban por delante de nosotros también pudieron cambiar a duro".

"Así que no había mucho más que pudiera haber intentado en términos de estrategia", lamentó un Pérez que llegó a los puntos en la vuelta 22 al pasar al McLaren de Oscar Piastri. Luego, mucho después, en la 43 pasó al otro coche naranja de Lando Norris, para ser octavo, su verdadero lugar antes de los problemas de los Alpine y Carlos Sainz.

El piloto describió sus contratiempos, y admitió que las resalidas en esa zona media son más complicadas por cómo las afrontan los pilotos que están ahí. "Tuve problemas con el DRS", dijo Pérez. "Habría tenido que arriesgar mucho más para ir más rápido y entonces podría no haber terminado. Creo que eso era lo máximo que pude conseguir. Todos esos reinicios son un desastre cuando estás ahí detrás, porque los otros pilotos corren grandes riesgos", concluyó.