Cargar el reproductor de audio

Tras la segunda bandera roja de la carrera del Gran Premio de Australia 2023 de Fórmula 1, provocada por el accidente de Kevin Magnussen, dirección de carrera decidió hacer una salida en parado y ahí, en la primera curva, Sainz golpeó a Alonso. Eso hizo que el bicampeón del mundo, que era tercero en ese momento, acabara del revés, tocando el muro y en la última posición, por lo que se habría quedado sin podio de no ser por otra bandera roja que restauró el orden de la parrilla.

El asturiano trataba de adelantar a Lewis Hamilton para colocarse segundo, pero el de Ferrari estaba en el exterior y tocó al Aston Martin, un movimiento en el que los comisarios de la FIA consideraron como culpable al madrileño y le amonestaron con cinco segundos. Al estar todos compactados en la última reanudación, Carlos Sainz pasó de ser cuarto al fondo del pelotón, fuera de los puntos, lo que causó su enérgico enfado por la radio.

Sin embargo, su compatriota cree que el castigo no se ajustaba a la acción: "En la primera vuelta [de una resalida], siempre es muy difícil juzgar cuál es el nivel de agarre, y creo que no vamos intencionadamente contra otro coche. Sabemos que arriesgamos también nuestro monoplaza y posición final, así que a veces acabas en sitios en los que desearías no estar en ese momento".

"Es parte de las carreras, no he visto bien la repetición, pero para mí es demasiado dura", explicó Fernando Alonso tras subir a su tercer podio consecutivo en este inicio de campaña con la escudería de Silverstone.

Por su parte, Carlos Sainz calificó su penalización como "la sanción más injusta" que vio en su vida, y el director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, estaba frustrado porque a su piloto no se le dio la oportunidad de hablar con los comisarios para dar su versión de los hechos antes de recibir los cinco segundos.

Alonso explicó lo que sucedió desde su punto de vista: "Obviamente, no sabía quién me había tocado en ese momento, solo sentí que en la primera vuelta de la primera salida alguien me tocó en la tercera curva. Después, en la última reanudación, Carlos [Sainz] aparentemente me tocó en la primera curva".

"Probablemente solo en Yeda tuve una salida normal", continuó el ovetense. "En Bahrein, también en la cuarta curva, Lance [Stroll] me tocó, así que soy muy atractivo ahí fuera [risas], pero nuestro coche es lo suficientemente resistente, así que no importa si nos siguen tocando".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!