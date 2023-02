Horner admite que el verdadero RB19 de Red Bull será "algo diferente"

Cargar el reproductor de audio

Durante la presentación de la temporada en Nueva York el viernes, en la que Red Bull anunció una nueva e importante asociación con Ford a partir de 2026, el equipo reveló lo que afirmaba que era su monoplaza para 2023: el RB19.

Sin embargo, el coche expuesto no parecía tener diferencias visibles con el RB18, con el que ganaron ambos campeonatos el año pasado, e incluso presentaba los retrovisores de 2022, que serían ilegales para esta temporada por ser demasiado pequeños.

Dado que Red Bull Racing es un equipo que va al límite antes de finalizar nuevos coches para permitir el máximo tiempo de desarrollo, era poco probable que hacer una presentación tan pronto (solo se había presentado hasta ahora la decoración de Haas) significara mostrar su coche real.

Cuando Motorsport.com le preguntó qué parte del RB19 exhibido en Nueva York rodaría en los test de Bahrein, Horner admitió que el evento del viernes no tenía nada que ver con su nuevo monoplaza.

"Creo que el coche que hemos mostrado hoy, obviamente, será algo diferente a cuando lo veáis en Bahrein", dijo.

"Hoy se trataba de lanzar las aspiraciones del equipo para el año que viene, los socios que tenemos y, por supuesto, el emocionante anuncio de la asociación con Ford. Hacerlo aquí, en Estados Unidos, en este mercado, obviamente es la primera vez Red Bull".

"Lo que habéis visto hoy obviamente no es un reflejo total de lo que saldrá a la pista en Bahrein dentro de un par de semanas".

El campeón del mundo Max Verstappen reveló en la presentación del coche que aún no había visto el RB19 real, y que no le importaba especialmente lo diferente que pareciera.

"Para ser sincero, no lo he visto", dijo. "Sólo he hablado de las mejoras de rendimiento en términos de tiempo por vuelta y del comportamiento del coche".

"No he visto fotos ni renders porque no me interesan ese tipo de cosas. Sólo quiero un coche rápido. Y no me importa cuál sea su aspecto.

