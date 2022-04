Horner compara la situación de Ricciardo en Red Bull y McLaren

Cargar el reproductor de audio

Daniel Ricciardo dejó Red Bull a finales de la temporada 2018 para unirse al equipo Renault, antes de fichar por McLaren a principios de 2021. Estos movimientos sugieren una pregunta, ¿por qué el piloto australiano salió de la estructura de las bebidas energéticas?

Según el director del equipo Red Bull, Christian Horner, fue por una sencilla razón: Max Verstappen.

En declaraciones a la edición de The Australian, Horner dijo: "Daniel había visto [en 2018] que Max estaba en ascenso continuo y él no quería pasar a ser un segundón".

Además de eso, Ricciardo "obviamente tenía dudas sobre los motores Honda", dijo el director del equipo, quien considera que la decisión de Ricciardo fue tomada en un momento "muy malo", porque Red Bull rápidamente se convirtió en una escudería competitiva y capaz de ganar.

De hecho, los austriacos consiguieron tres victorias de la mano de Verstappen en el primer año con Honda en 2019. Ricciardo, por su parte, no logró terminar entre los tres primeros con Renault ese mismo año, subiendo al podio por primera vez con el equipo francés en 2020, cuando ya había firmado un contrato con McLaren para 2021.

Pese a completar una temporada más negativa que positiva, el australiano consiguió la victoria en el Gran Premio de Italia, pero ese no es su objetivo: "Por supuesto que me gustaría ganar el título con McLaren y luego poder decir: Te lo dije".

¿Por qué Ricciardo decidió salir de Red Bull en F1?

"Sabía en qué me metía cuando dejaba un equipo grande y me pareció que era lo correcto en ese momento. Un piloto tiene que sentirse cómodo con todo lo que ocurre en su escudería, y había muchas cosas con las que yo me sentía un poco incómodo, había una falta de estabilidad".

Por ejemplo, Ricciardo aseguró que se enteró durante la temporada 2018 de que su ingeniero de carrera, Simon Rennie, ya no ocuparía la misma posición en el equipo a partir de 2019.

"Había establecido una muy buena relación con él y lo tenía claro: lo perdería si me quedaba", dijo Ricciardo, quien también subrayó el cambio a las unidades de las unidades de potencia Renault como uno de los motivos que le empujaron a dejar la casa de Milton Keynes.

"La conclusión es que [mi] decisión tenía sentido. Pero puedo entender que la gente diga que nunca debería haberlo hecho o algo así. Pero eso pasa ahora y no me importa".

Desde Red Bull, Horner afirmó que Ricciardo recibió una "tremenda oferta" para seguir siendo piloto del equipo austriaco más allá de 2018, pero la rechazó.

"Nos entristeció que decidiera dejar el equipo", dice Horner. "Desgraciadamente, las cosas luego no funcionaron como queríamos para él".

Pese a todo, el de Red Bull sigue considerando a Ricciardo un "gran piloto" con una "extraordinaria habilidad natural" y una "gran personalidad".

Terminando de analizar la situación, Horner no puede resistirse ante la comparación de la situación por la que Ricciardo dejó Red Bull y la que tiene en estos momentos en McLaren: "Ahora Daniel, con Lando [Norris], también tiene a un compañero de equipo que es muy rápido y que le hace la vida difícil. Y eso es difícil de llevar para él".