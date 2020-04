¿Quién es Helmut Marko? Piloto, luchador y 'sargento'

Helmut Marko es, sin duda, uno de los nombres más respetados en la Fórmula 1 y el automovilismo en general. Pero para cualquiera que lo vea desde fuera, Marko, que cumple 77 años este lunes, puede parecer una simple persona que dirige el Red Bull Junior Team con mano de hierro, debido a sus constantes cambios de pilotos en la F1 durante la temporada.

En cuanto al automovilismo de competición, no es solo la persona responsable del baile de sillas, si no que tuvo una gran trayectoria como piloto.

Desde su infancia, Marko tuvo como uno de sus mejores amigos otro nombre conocido en la competición: Jochen Rindt, fallecido en un accidente en Monza en 1970. Según el biógrafo oficial de Rindt, David Tremayne, los dos chavales apostaban en carreras de motos en las calles, fueron expulsados de la escuela juntos y también vieron a su primer médico de cabecera juntos, en Nurburgring en 1961. Y, para él, Rindt es responsable de su vida en el automovilismo.

"Jochen me inyectó la fiebre de las carreras", dijo Marko en una entrevista en la web oficial de la F1. "Siempre estuvimos interesados en la competición, pero no tenía confianza en mí. Pero cuando Jochen fue a Inglaterra y tuvo éxito, pensé: 'Si puede, ¿por qué yo no?' Pero yo y todos los austriacos que llegaron después tenemos que agradecerle que nos abriera las puertas".

Antes de centrarse en el automovilismo, Marko fue a la Universidad de Graz, en Austria, donde se graduó en Derecho en 1967. Pero su verdadera pasión estaba en la pista.

En 1970, Marko compitió por primera vez en las 24 horas de Le Mans con un Porsche 908 y directamente ganó en la categoría P 3.0, junto a su compatriota Rudi Lins. Al año siguiente, el austriaco volvió a competir en Le Mans y no solo ganó, sino que logró el primer lugar absoluto de la carrera.

Marko también compitió en uno de los eventos míticos de la historia del automovilismo: la Targa Florio, que se disputaba en Sicilia, Italia. En la penúltima edición del evento, Helmut obtuvo el récord de vuelta que nunca se pudo superar debido a su cancelación definitiva.

A bordo de un Alfa Romeo con motor V12, cubrió los 72 kilómetros del circuito, que estaba compuesto por tramos de montaña y calles reviradas y estrechas que atravesaban pequeñas poblaciones, con un tiempo de 33 minutos y 41 segundos, con una velocidad promedio cercana a los 128 km/h.

Seis semanas después de su logro en la Targa, Marko participó en el Gran Premio de F1 de Francia, que, en ese momento, tenía lugar en el Circuito de Charade en Clermont-Ferrand. Mientras estaba en la pista, una piedra lanzada por Lotus de Emerson Fittipaldi golpeó su casco y atravesó su visor. El incidente le costó al austríaco su ojo izquierdo, poniendo fin a su carrera como piloto que, en la F1, constó solo de nueve citas entre 1971 y 1972.

"Al principio, piensas que es el fin del mundo", dijo Marko en una entrevista con Tremayne. "Entonces descubres que hay vida después de eso".

Marko pasó un tiempo alejado del automovilismo, participando en otras actividades, pero su pasión demostró ser muy potente. Se involucró nuevamente con este mundo, trabajando para fabricantes de coches como Ford y Renault, además de ser el propietario de equipos en varias categorías, como Fórmula 2, 3 y 3000.

En uno de los campeonatos en los que participó, en turismos alemanes, Marko tuvo como piloto a Franz Klammer, campeón olímpico de descenso de 1976. "Fue un buen piloto. Sin suerte, pero bueno", recordó.

Durante este período, comenzó su relación con Dietrich Mateschitz. "Cuando nos conocimos, no tenía presupuesto para participar en nada, pero Red Bull creció cada vez más y la asociación parecía natural", dijo Marko, en una entrevista con el periódico británico The Guardian.

"El primer paso fue la creación de la Academia, que fue una gran oportunidad para los pilotos jóvenes. Luego tuvimos que ponerlos en algún lugar, y el paso natural fue comprar un equipo de Fórmula 1. Pronto nos dimos cuenta de que estar en la F1 era algo, pero ganar era otra cosa muy diferente, así que cambiamos nuestro planteamiento".

La Academia se estrenó oficialmente en 2001, pero dos años antes, el binomio Red Bull-Marko ya había comenzado a dar sus primeros pasos en el deporte motor. Marko era dueño de un equipo, el RSM Marko, que compitió en los campeonatos F3 y F3000 y pasó a llamarse Red Bull Junior, con los brasileños Enrique Bernoldi y Ricardo Maurício como pilotos.

El mayor éxito de Marko en sus años como asesor de Red Bull es sin duda Sebastian Vettel. Red Bull fichó al alemán cuando tenía 12 años y pronto se convirtió en alumno del austriaco, ya que formó parte de la Academia desde su creación en 2001.

"Fue increíble: un niño de 15 años le dijo a un equipo establecido que ganar cada carrera no era suficiente".

El trío Vettel-Marko-Red Bull creó uno de los mayores dominios de F1 en las últimas décadas, ganando cuatro campeonatos consecutivos, tanto de pilotos como de constructores.

Además de Vettel, otros pilotos pasaron por el Red Bull Junior Team, que Marko sigue liderando actualmente. Entre ellos, Vitantonio Liuzzi, Jaime Alguersuari, Sebastien Buemi, Daniel Ricciardo, Jean-Éric Vergne, Daniil Kvyat o Alexander Albon.

Por mucho que Marko diga que se divirtió mucho en su época como piloto, asegura que el enfoque de la Red Bull Academy es bastante diferente, creando una competencia entre sus miembros: "Cuanto más los cuidas, peor es. Necesitan sobrevivir".